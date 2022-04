Évaluations stratégiques du marché des étiquettes privées des aliments emballés 2022 – Cargill Inc, Kroger, Wallmart, Costco, Reliance Retail, Trader Joes, Algood

Le rapport Global Packaged Food Private Label Market propose une analyse complète du marché. Ce rapport s’est concentré sur la croissance passée et présente du marché à l’échelle mondiale. La recherche mondiale sur l’industrie mondiale des marques de distributeur d’aliments emballés présente un aperçu du marché, les détails du produit, la classification, la concentration du marché et l’étude de maturité. La valeur marchande et le taux de croissance de 2020 à 2026 ainsi que les estimations de la taille de l’industrie sont expliqués.

Le marché mondial des aliments emballés sous marque de distributeur était évalué à xx millions de dollars américains en 2020 et atteindra xx millions de dollars américains d’ici la fin de 2028, avec une croissance à un TCAC de 3,5 % en 2022-2028.

Les produits ou services de marque maison, également connus sous le nom de « marques fantômes », sont généralement ceux fabriqués ou fournis par une entreprise pour être offerts sous la marque d’une autre entreprise. Les produits et services de marque maison sont disponibles dans un large éventail d’industries, de l’alimentation aux cosmétiques en passant par l’hébergement Web. Elles sont souvent positionnées comme des alternatives à moindre coût aux marques régionales, nationales ou internationales, bien que récemment certaines marques de distributeurs aient été positionnées comme des marques « premium » pour concurrencer les marques « renommées » existantes.

À l’échelle mondiale, l’augmentation des marques de distributeur est due aux différences de coûts entre les marques haut de gamme et les marques de distributeur, à l’augmentation du nombre de clients qui se rendent dans les supermarchés et les hypermarchés et à l’augmentation des campagnes de marketing pour les marques de distributeur. D’autre part, les préférences des consommateurs pour acheter des produits de marque/grande marque, associées à de fortes campagnes de remises par des marques grand public, sont susceptibles de freiner la croissance du marché des aliments emballés sous marque de distributeur. L’utilisation de plateformes numériques et la présence croissante en ligne des grands détaillants sont susceptibles d’offrir des opportunités aux acteurs du marché des aliments emballés sous marque de distributeur.

Les principaux acteurs du marché mondial des aliments emballés sous marque de distributeur sont:

Cargill Inc, Kroger, Wallmart, Costco, Reliance Retail, Trader Joes, Algood Food Company, Attune Foods Llc, Archer Farms

Segmentation globale du marché des aliments emballés sous marque de distributeur par types :

Nourriture

Boissons

Segment de marché des aliments emballés sous marque de distributeur par applications:

Supermarchés / hypermarchés

En ligne / commerces de détail en ligne

Autres

Le rapport est conçu pour incorporer les aspects qualitatifs et quantitatifs du marché Aliments emballés sous étiquette privée en ce qui concerne chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les principaux moteurs et facteurs restrictifs qui définiront la croissance future du marché.

Le rapport fournit une liste de tous les acteurs clés du marché Aliments emballés MDD ainsi qu’une analyse détaillée des stratégies adoptées par les entreprises. Les stratégies comprennent principalement le développement de nouveaux produits, la recherche et le développement, et fournissent également des parts de revenus, un aperçu de l’entreprise et les développements récents de l’entreprise pour rester compétitif sur le marché.

Dans le cadre d’une analyse concurrentielle, l’étude de recherche comprend un profilage exhaustif des entreprises des principaux acteurs du marché mondial des aliments emballés sous marque de distributeur. Tous les segments étudiés dans le rapport sont analysés en fonction de différents facteurs tels que la part de marché, les revenus et le TCAC.

En outre, ce rapport examine les principaux moteurs influençant la croissance du marché, les opportunités, les défis et les risques auxquels sont confrontés les principaux acteurs et le marché dans son ensemble. Il analyse également les principales tendances émergentes et leur impact sur le développement actuel et futur.

La recherche comprend des données historiques de 2015 à 2020 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait des rapports une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et d’autres personnes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles avec des informations claires. tableaux et graphiques présentés.

En outre, les points suivants du marché mondial des étiquettes de distributeur d’aliments emballés sont impliqués ainsi qu’une étude détaillée de chaque point: –

─ Analyse de la fabrication – La génération de cette industrie mondiale des marques de distributeur d’aliments emballés est testée sur les applications, les types et les régions avec une analyse des prix des acteurs couverts.

─ Évaluation des ventes et des revenus – Les revenus, les ventes sont prévues pour ce marché de la marque de distributeur d’aliments emballés, y compris avec divers éléments essentiels ainsi qu’une autre facette est évaluée dans cette section pour les principales régions.

─ Offre et efficacité – Dans la continuité des revenus, cette section étudie la consommation et le marché mondial des aliments emballés sous marque de distributeur. Cette zone met également en lumière l’écart entre l’ingestion et la distribution. Les données sur l’importance des exportations et des étiquettes privées d’aliments emballés sont fournies dans cette partie.

─ Concurrents – Dans cette section, les principaux acteurs ont été étudiés en fonction du portefeuille de produits, de leur profil d’entreprise sur le marché des aliments emballés sous marque de distributeur, du volume, du prix, du prix et des bénéfices.

─ Enquêtes et analyses – L’analyse du marché des aliments emballés sous marque de distributeur en dehors des affaires, les informations et l’offre, les coordonnées des fabricants, des consommateurs et des fournisseurs peuvent également être présentées. De plus, une étude de faisabilité sur les actifs et une analyse SWOT pour les efforts ont été contenues.

