Le marché des caméras d’action est en plein essor dans le monde | GoPro, Garmin, Sony, SJCAM, Panasonic, RICOH, iON, Contour, Polaroid

Le dernier rapport sur le marché des caméras d’action fournit une évaluation détaillée de la verticale commerciale en question, ainsi qu’un bref aperçu des segments de l’industrie. Une estimation exceptionnellement réalisable du scénario actuel de l’industrie a été fournie dans l’étude, et la taille du marché Caméra d’action en termes de revenus et de volume a également été mentionnée. En général, le rapport de recherche est une compilation de données clés concernant le paysage concurrentiel de cette verticale et les multiples régions où l’entreprise a réussi à établir sa position.

Le marché des caméras d’action devrait enregistrer un TCAC d’environ 18% au cours de la période de prévision (2022-2027)

Les caméras d’action ne ressemblent à aucun autre type de caméra. Ils sont conçus pour être attachés à des casques, des planches de surf, des voitures et d’autres objets, et ils sont petits, robustes et simples, avec un objectif qui capture le monde en vidéo haute définition dans une perspective fish-eye grand angle.

L’industrie des caméras d’action a connu une croissance explosive ces dernières années. Depuis 2009, le taux de pénétration du marché de la caméra d’action augmente et la caméra d’action remplace progressivement les autres caméras numériques.

Segmentation du marché-

Le rapport sur le marché mondial des caméras d’action comprend principalement les fabricants suivants –

GoPro, Garmin, Sony, SJCAM, Panasonic, RICOH, iON, Contour, Polaroid, Drift Innovation, Amkov, DJI, etc.

Nouvelles et mises à jour

– Janvier 2020 – Insta360 a présenté la caméra d’action convertible One R au CES. Le dernier appareil photo de la société est étanche et peut être utilisé comme caméra d’action standard ou comme appareil de capture à 360 degrés.

– Octobre 2019 – GoPro a publié de nouvelles versions de sa gamme Hero et de ses nouvelles caméras d’action renforcées à 360 degrés. Le changement le plus important de la GoPro Hero8 Black est qu’elle bénéficie d’un nouveau design de boîtier qui intègre le système de montage signature de GoPro directement dans le boîtier afin que les utilisateurs n’aient plus besoin de cadres supplémentaires pour l’attacher aux perches à selfie, aux supports à ventouse, aux supports de corps et plus encore.

– Mars 2019 – Sony a annoncé le successeur de sa robuste caméra d’action RX0, la RX0 II. La nouvelle caméra d’action de Sony dispose d’un écran rabattable à 180 degrés. Il répond aux demandes des vloggers et des tireurs d’action d’un petit appareil photo qui peut tenir dans une poche mais qui peut toujours filmer des vlogs de haute qualité.

Aperçu du marché

– La popularité croissante des événements sportifs et des activités d’aventure en plein air aux niveaux national et régional et l’augmentation du nombre d’amateurs de sport et d’aventuriers soutiennent davantage la croissance du marché. Les caméras d’action sont de plus en plus utilisées dans les activités sportives et d’aventure telles que le surf, l’escalade et le ski, car les caméras d’action sont conçues de manière à ce que les vidéos tournées sur ces appareils offrent une perspective à la première personne aux téléspectateurs.

– L’implication croissante dans le sport pour adopter un mode de vie sain et actif, et la popularité des sports d’aventure tels que le trekking, les courses de montagne et le patinage sur glace attirent les consommateurs de pays du monde entier pour la participation sportive et influencent les ventes de ces appareils.

– De plus, l’utilisation croissante des plateformes de médias sociaux pour le partage de vidéos et d’images en direct et pour diverses activités promotionnelles et marketing augmente la croissance du marché étudié. Les pays en développement tels que l’Inde et la Chine observent une tendance croissante à l’adoption des médias sociaux par les individus.

– La région nord-américaine devrait contribuer de manière significative au marché étudié, au cours de la période de prévision, en raison de la présence d’un grand nombre de fournisseurs, qui investissent également énormément dans l’innovation du marché, couplée à la domination des États-Unis dans le marché mondial.

– Le volume de production croissant de véhicules utilitaires légers et l’influence croissante du programme d’évaluation des voitures neuves (NCAP) devraient stimuler la demande de caméras d’action dans la région nord-américaine.

– L’Amérique du Nord est l’un des principaux marchés en raison de divers facteurs tels que la tendance croissante de l’athlétisme, la préoccupation croissante pour la santé, entre autres. La participation croissante des individus aux événements sportifs extrêmes soutient davantage la croissance du marché.

Segmentation par type :

Consommateur (activités de plein air et utilisateurs de preuves)

Professionnel (envois télévisés, services d’urgence et sécurité)

Segmentation par applications :

Activités de plein

air Utilisateurs de preuves

Expéditions TV

Services d’urgence

Sécurité

Paysage concurrentiel du marché mondial des caméras d’action:

Cette section du rapport identifie divers fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations que les joueurs se concentrent sur la compétition de combat sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique significatif sur le marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, le prix mondial des fabricants et la production des fabricants au cours de la période de prévision de 2015 à 2019.

Le marché des caméras d’action est très fragmenté et se caractérise par la présence de fournisseurs clés et d’autres fournisseurs de premier plan. Les principaux fournisseurs se concentrent de plus en plus sur la sensibilisation aux cours Action Camera et à leurs avantages. Les fournisseurs mondiaux tentent de se stabiliser sur le marché, tandis que les fournisseurs régionaux se concentrent sur les offres de produits pour s’établir sur le marché. Les fournisseurs proposent une gamme diversifiée de gammes de produits intensifiant le scénario concurrentiel.

Table des matières:

Résumé analytique : Le rapport commence par un résumé de l’ensemble de l’étude de recherche, ainsi que le TCAC et les prévisions de valeur ou de volume.

Principaux segments : comme son nom l’indique, cette section donne des détails sur les principaux segments, ainsi que sur d’autres segments, leur potentiel de croissance, leur part et d’autres facteurs importants.

Leading Regions : Ici, les lecteurs reçoivent une étude approfondie sur les régions et pays clés et leur croissance globale au cours de la période de prévision.

Profil de l’entreprise : cette section comprend une comparaison détaillée des meilleurs acteurs de la caméra d’action, une analyse précise du paysage concurrentiel et d’autres études.

Dynamique : Les acheteurs du rapport ont accès à une étude de recherche intelligente sur les moteurs cruciaux, les contraintes, les tendances et les opportunités dans le secteur des caméras d’action.

Conclusion : Ici, les analystes auteurs du rapport ont fourni leur point de vue global sur l’activité et l’industrie des caméras d’action. Cette section comprend également des conclusions importantes de l’étude de recherche.

