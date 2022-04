Aperçu du marché mondial de l’insurtech jusqu’en 2028 – Insureon, ACD, Rein, FWD, GoBear, AppOrchid, BRIDGE, entre autres

Ce rapport de recherche complet sur le marché des technologies de l’assurance comprend un résumé de ces tendances qui peut aider les entreprises opérant dans le secteur à comprendre le marché et à élaborer des stratégies d’expansion commerciale en conséquence. Le rapport de recherche analyse la taille du marché, la part de l’industrie, la croissance, les segments clés, le TCAC et les principaux moteurs.

Selon notre dernière étude, la taille du marché mondial des Insurtech est de 1 430,5 millions USD en 2021, en millions de dollars US en 2022, avec une variation de % entre 2021 et 2022. La taille du marché mondial des Insurtech atteindra 12 110 millions USD en 2028, en croissance à un TCAC. de 35,7 % sur la période d’analyse.

Aperçu du marché

Insurtech fait référence à l’utilisation d’innovations technologiques conçues pour réduire les économies et l’efficacité du modèle actuel de l’industrie de l’assurance. Insurtech est un portemanteau d’assurance et de technologie inspiré du terme fintech. La conviction qui anime les entreprises d’insurtech est que le secteur de l’assurance est mûr pour l’innovation et la rupture. Insurtech explore des pistes que les grandes compagnies d’assurance sont moins incitées à exploiter, telles que l’offre de polices ultra-personnalisées, l’assurance sociale et l’utilisation de nouveaux flux de données provenant d’appareils connectés à Internet pour tarifer dynamiquement les primes en fonction du comportement observé.

Traditionnellement, des tables actuarielles larges sont utilisées pour affecter les demandeurs de police à une catégorie de risque. Le groupe est ensuite ajusté afin que suffisamment de personnes soient regroupées pour garantir que, dans l’ensemble, les politiques sont rentables pour l’entreprise. Cette approche a bien sûr pour conséquence que certaines personnes paient plus qu’elles ne le devraient en fonction du niveau de base des données utilisées pour regrouper les personnes. Entre autres choses, l’insurtech cherche à s’attaquer de front à ce problème de données et d’analyse. En utilisant des entrées de toutes sortes d’appareils, y compris le suivi GPS des voitures aux trackers d’activité sur nos poignets, ces entreprises construisent des groupes de risques plus finement délimités, permettant aux produits d’être tarifés de manière plus compétitive. En plus de meilleurs modèles de tarification, les startups insurtech testent les eaux sur une foule de changeurs de jeu potentiels. Celles-ci incluent l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) formée à l’apprentissage en profondeur pour gérer les tâches des courtiers et trouver la bonne combinaison de polices pour compléter la couverture d’un individu. Il existe également un intérêt pour l’utilisation d’applications pour regrouper des polices disparates dans une seule plate-forme de gestion et de suivi, la création d’une assurance à la demande pour des micro-événements comme l’emprunt de la voiture d’un ami, et l’adoption du modèle peer-to-peer pour à la fois créer une couverture de groupe personnalisée et encouragez les choix positifs grâce à des remises de groupe.

Le rapport sur le marché mondial Insurtech comprend principalement les fabricants suivants-

Insureon, ACD, Rein, FWD, GoBear, AppOrchid, BRIDGE, Connexions CHSI, CideObjects, DOCUTRAX, GENIUSAVENUE, Majesco, Plug and Play

Segmentation par Type : IA, Hadoop, Block Chain

Segmentation par Application : Produits, Services

Perspectives régionales :

Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie, Asie-Pacifique, Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Australie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Vietnam, Amérique latine, Mexique , Brésil, Argentine, Moyen-Orient et Afrique, Turquie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis

Estimation de la taille du marché :

─Dans le processus d’ingénierie de marché complet, des approches descendantes et ascendantes ont été mises en œuvre, ainsi que plusieurs méthodes de triangulation des données, pour estimer et valider la taille du marché de la billetterie intelligente et des autres sous-marchés dépendants répertoriés dans ce rapport.

─Les principaux acteurs de l’industrie et des marchés ont été identifiés grâce à des recherches secondaires approfondies.

─La chaîne d’approvisionnement de l’industrie et la taille du marché, en termes de valeur, ont été déterminées par des processus de recherche primaires et secondaires.

─Tous les pourcentages, répartitions et répartitions ont été déterminés à l’aide de sources secondaires et vérifiés à l’aide de sources primaires.

Faits saillants du rapport sur le marché Insurtech:

– Le rapport fournit une analyse détaillée des tendances actuelles et futures du marché pour identifier les opportunités d’investissement

– Prévisions du marché jusqu’en 2025, en utilisant les valeurs marchandes estimées comme chiffres de base

– Tendances clés du marché dans les segments d’activité, les régions et les pays

– Principaux développements et stratégies observés sur le marché

– Dynamique du marché tels que moteurs, contraintes, opportunités et autres tendances

– Profils d’entreprise détaillés des acteurs clés et des acteurs de premier plan à venir

– Perspectives de croissance des pays émergents jusqu’en 2025

– Opportunités de marché et recommandations pour de nouveaux investissements

Comment nous avons pris en compte l’effet de Covid-19 dans notre rapport :

Tous les rapports que nous énumérons ont suivi l’impact de COVID-19 sur le marché. L’amont et l’aval de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ont été pris en compte lors de cette opération. De plus, dans la mesure du possible, nous fournirons un supplément/rapport de mise à jour COVID-19 supplémentaire au rapport du troisième trimestre, veuillez vérifier auprès de l’équipe de vente.

