Marché de la biométrie vocale Évolution de la technologie, des tendances et de la demande 2022- ValidSoft, SpeechPro, Sensory Inc., Veridium, SpeechPro, Synaptics, Inc., ID R&D, Daon

Le rapport sur le marché mondial de la biométrie vocale fournit une analyse approfondie des principales informations sur le marché, de ses tendances et développements futurs, des profils des principaux acteurs, des principales contraintes et moteurs, de la segmentation et des prévisions. Le rapport met en évidence la taille du marché et le TCAC des segments importants, fournissant ainsi des informations pertinentes rapides sur le marché mondial. Le rapport comprend plusieurs aspects qui affectent la croissance du marché de la biométrie vocale. Il offre également une excellente opportunité de croissance pour les nouveaux entrants et les aide à générer plus de bénéfices.

Le marché de la biométrie vocale a enregistré un TCAC de 19,48% sur la période de prévision 2022-2027

ValidSoft, SpeechPro, Sensory Inc., Veridium, SpeechPro, Synaptics, Inc., ID R&D, Daon

Août 2021 – Lumen Vox a lancé le moteur de reconnaissance automatique de la parole (ASR) de nouvelle génération avec transcription. Le nouveau moteur de reconnaissance vocale automatique, construit sur une base d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique profond (ML), devance ses concurrents en offrant les expériences client vocales les plus précises.

Juillet 2021 – Thales a annoncé une nouvelle solution biométrique vocale qui fait partie de la plate-forme de service d’identité numérique de Thales pour l’intégration et l’authentification. La nouvelle solution s’intègre sans effort aux processus d’inscription des centres d’appels existants.

Juin 2021 – Aculab a annoncé que sa technologie de biométrie vocale, VoiSentry, peut être déployée auprès des personnes souffrant de troubles physiques et de la parole. VoiSentry calcule la biométrie vocale sur la base des caractéristiques générales du son de la voix plutôt que sur des mots spécifiques. Par conséquent, il permet à l’utilisateur d’affirmer positivement les choix de l’IVR et d’effectuer des contrôles d’identification et de vérification en utilisant sa voix.

Matériel

Logiciel

Automobile

Services bancaires et financiers

Agence gouvernementale

Industrie de la santé

Appareils mobiles

– Marché Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Russie, Italie)

– Marché du Centre-Est et de l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria, Afrique du Sud)

– Marché Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie)

– Marché nord-américain (États-Unis, Canada, Mexique)

– Marché Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est)

Analyse et stratégies du marché de la biométrie vocale réalisées comme suit:

– Le rapport éclaire l’essentiel des stratégies éprouvées et innovantes entreprises par les parties prenantes potentielles en ce qui concerne la commercialisation du produit.

– Les canaux de vente choisis (qui incluent le marketing direct et indirect) par les entreprises sont brièvement énumérés dans le rapport de marché Biométrie vocale.

– Les distributeurs de ces produits et un aperçu des clients haut de gamme pour ceux-ci sont également inclus dans l’étude.

– Le rapport inclut les forces motrices essentielles qui influencent le paysage de commercialisation du marché de la biométrie vocale et leur impact sur l’échelle des revenus de cette sphère commerciale.

– La demande croissante de produits dans les zones géographiques clés ainsi que les applications pivots et les domaines commerciaux potentiels sont également inclus dans le rapport sur le marché de la biométrie vocale.

Quel est l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur la biométrie vocale ?

– Scénario optimiste : COVID-19 est maîtrisé d’ici mai ou juin, avec un retour à la normale des opérations mondiales jusqu’à la fin du deuxième trimestre.

– Scénario conservateur : COVID-19 reste répandu, avec des impacts continus qui durent jusqu’au quatrième trimestre.

– Impact estimé de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) sur la biométrie vocale mondiale.

– Taille du marché de la biométrie vocale en 2021.

– Stratégie d’entreprise à laquelle les fabricants devraient penser dès maintenant.

