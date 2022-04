Perspectives précises du marché des suppléments de beauté – The Boots Company, HUM Nutrition, Murad, BeautyScoop,

Le rapport examine de nombreuses facettes vitales de l’industrie qui influencent de manière aiguë l’industrie mondiale des suppléments de beauté , notamment une étude approfondie de l’avantage concurrentiel, des dernières avancées technologiques, de l’environnement industriel régional, des tendances contemporaines du marché et de la fabrication, des principaux concurrents du marché et de la tendance de consommation actuelle de l’utilisateur final. . Le rapport supervise également la taille du marché, la part de marché, le taux de croissance, les revenus et le TCAC rapportés précédemment ainsi que son estimation prévisionnelle.

Les compléments de beauté sont utilisés pour améliorer et améliorer tout type de carence en nutriments dans le corps humain, sous forme de pilules, de capsules, de poudre ou de liquide. Les compléments de beauté sont riches en vitamines, minéraux et ingrédients bioactifs, qui améliorent les perspectives et l’apparence extérieures. Le marché des compléments de beauté est l’un des principaux segments de la santé et des compléments alimentaires, principalement motivé par les préoccupations croissantes en matière de beauté et de santé parmi les consommateurs du monde entier. Divers produits et suppléments sont fréquemment lancés pour attirer une nouvelle base de consommateurs. Le lycopène, puissant caroténoïde extrait de la tomate, est actuellement l’ingrédient le plus populaire des compléments de beauté. Inneov, est une marque leader de compléments de beauté pour la peau et les cheveux, issue de la collaboration entre Nestlé et L’Oréal, qui incluent le lycopène comme ingrédient clé. Ces dernières années, Le marché des compléments de beauté a vu l’émergence de nouvelles entreprises et de nouveaux produits qui ont conduit la croissance du marché à un rythme soutenu. De plus, les principaux acteurs investissent énormément dans le développement de nouveaux produits pour profiter d’énormes profits sur un marché florissant. Unilever Ventures, a récemment investi dans Nutrafol, un complément capillaire naturel développé par l’équipe des meilleurs dermatologues et stars de la coiffure. Le produit est formulé avec des nutraceutiques tels que le palmier nain, dont il est cliniquement prouvé qu’il montre la repousse des cheveux. un complément capillaire naturel développé par l’équipe des meilleurs dermatologues et stars de la coiffure. Le produit est formulé avec des nutraceutiques tels que le palmier nain, dont il est cliniquement prouvé qu’il montre la repousse des cheveux. un complément capillaire naturel développé par l’équipe des meilleurs dermatologues et stars de la coiffure. Le produit est formulé avec des nutraceutiques tels que le palmier nain, dont il est cliniquement prouvé qu’il montre la repousse des cheveux.

Demandez un exemplaire de ce rapport à

https://www.marketinsightsreports.com/reports/03025933040/global-beauty-supplements-market-research-report-2021/inquiry?source=label&Mode=21

Le marché des suppléments de beauté était évalué à 2 451,2 millions de dollars américains en 2018 et devrait enregistrer un TCAC de 4,8 % en termes de revenus, sur la période de prévision (2022-2028)

Le rapport sur le marché mondial des suppléments de beauté comprend principalement les fabricants suivants-

The Boots Company, HUM Nutrition, Murad, BeautyScoop, NeoCell Corporation, Lifes2good

Segmentation par type : Pilules

Gélules Gélules

Forme

poudre Forme

liquide

Segmentation par application : Chimistes/Pharmacies/Drugstores

Supermarchés Vente au

détail en ligne

Autres

Géographiquement, l’Asie-Pacifique représentait la part la plus élevée du marché mondial des suppléments de beauté et devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Le Japon est le plus grand marché d’Asie pour les compléments de beauté, suivi de près par la Chine et la Corée, qui connaissent la croissance la plus rapide en Asie en raison de l’intérêt croissant de la population masculine pour les compléments de beauté. L’Asie-Pacifique est suivie de près par l’Europe avec plus de 25% de part de marché mondial des compléments de beauté. Les pays d’Europe occidentale tels que la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, entre autres, représentaient une part de revenus importante de plus de 20 % sur le marché mondial des compléments de beauté. Le marché européen des compléments de beauté est principalement motivé par les préoccupations croissantes des consommateurs concernant leur santé et leur beauté.

Moteurs et défis de la croissance du marché mondial des suppléments de beauté:

L’évolution des modes de vie et la sensibilisation croissante à la santé des consommateurs ont entraîné une croissance des ventes et de l’utilisation de suppléments chez les consommateurs. Les suppléments de soins de la peau représentaient la plus grande part de marché de plus de 35% du marché mondial total des suppléments de beauté. La popularité des compléments de beauté parmi les consommateurs masculins et féminins a eu un impact positif sur le marché mondial des compléments de beauté. Avec une large base de consommateurs cherchant à renforcer leur engagement envers la beauté de l’intérieur, le marché mondial des compléments de beauté est un domaine rempli d’opportunités. Le marché des compléments de beauté naturels gagne du terrain en raison de la préférence croissante pour les ingrédients biologiques et naturels. Aux États-Unis et en Europe, plus de 80 % des consommateurs sont prêts à payer plus pour des boissons alimentaires naturelles ou biologiques. Le marché des compléments de beauté biologiques ou naturels est passé du marché de niche au marché grand public et est devenu un moteur de marketing. De plus, la prise de conscience croissante parmi les gens de leur apparence et de leur apparence est susceptible de stimuler la croissance du marché des compléments de beauté. En outre, l’influence des célébrités, des magazines et des publicités devrait également renforcer la demande du marché des compléments de beauté.

Principaux faits saillants du rapport sur le marché des suppléments de beauté:

-Aperçu du marché des suppléments de beauté

-Concurrence sur le marché par les fabricants

-Chaîne Industrielle, Stratégie Sourcing et Acheteurs Aval

-Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs/Traders

-Analyse des facteurs d’effet de marché

-Prévisions du marché mondial des suppléments de beauté (2020-2026)

Renseignez-vous pour une remise à

https://www.marketinsightsreports.com/reports/03025933040/global-beauty-supplements-market-research-report-2021/discount?source=label&Mode=21

Scénario de marché mondial des suppléments de beauté-

Chaque segment du marché mondial des suppléments de beauté est largement évalué dans l’étude de recherche. L’analyse segmentaire proposée dans le rapport identifie les principales opportunités disponibles sur le marché mondial des suppléments de beauté à travers les principaux segments. L’étude régionale du marché mondial des suppléments de beauté incluse dans le rapport aide les lecteurs à acquérir une bonne compréhension du développement des différents marchés géographiques au cours des dernières années et également à l’avenir.

Les informations affichées sur le marché mondial des suppléments de beauté offrent des ouvertures matures, qui aident les clients à effectuer des mouvements clés et à faire prospérer leur entreprise. Le rapport présente l’effet de divers éléments susceptibles d’entraver ou de pousser la publicité sur les suppléments de beauté dans le monde entier ainsi qu’au niveau local. Le rapport d’enquête statistique mondial sur les suppléments de beauté offre un aperçu des principaux acteurs qui dominent le marché des suppléments de beauté, y compris quelques perspectives, par exemple, leur synopsis lié à l’argent, leur technique commerciale et les dernières avancées de ces organisations.

Tous les rapports que nous énumérons ont suivi l’impact de COVID-19 sur le marché. L’amont et l’aval de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ont été pris en compte lors de cette opération. De plus, dans la mesure du possible, nous fournirons un supplément/rapport de mise à jour COVID-19 supplémentaire au rapport du troisième trimestre, veuillez vérifier auprès de l’équipe de vente.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234

Mobile : +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com