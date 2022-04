Le marché des équipements de contrôle de sécurité est en plein essor dans le monde | Leidos, Nuctech, OSI Systems, Smiths Detection, Safeway, CEIA, Astrophysique

Le rapport Global Security Screening Equipment Market propose une analyse complète du marché. Ce rapport s’est concentré sur la croissance passée et présente du marché à l’échelle mondiale. La recherche mondiale sur l’industrie mondiale des équipements de contrôle de sécurité présente un aperçu du marché, les détails du produit, la classification, la concentration du marché et l’étude de maturité. La valeur marchande et le taux de croissance de 2022 à 2028 ainsi que les estimations de la taille de l’industrie sont expliqués.

Le marché du filtrage de sécurité était évalué à 6,93 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision 2022-2028.

Le contrôle de sécurité est le processus permettant aux individus d’accéder à des informations classifiées ou à des zones restreintes, après avoir effectué une fouille approfondie et une vérification des antécédents. Des réglementations de sécurité strictes, la croissance de l’industrie du tourisme, le développement du marché de la sécurité aérienne, l’augmentation des activités terroristes et l’augmentation du trafic de drogue, d’armes et d’êtres humains stimulent le marché du contrôle de sécurité. La large utilisation du filtrage de sécurité peut être constatée dans les aéroports, les ports et les frontières, la défense, les infrastructures critiques.

Aperçu du marché

Le contrôle de sécurité est devenu essentiel, afin d’éviter les pratiques contraires à l’éthique et de maintenir la sécurité dans les espaces publics. Les aéroports représentent une part importante de la demande de solutions de contrôle de sécurité et devraient maintenir leur domination au cours de la période de prévision, en raison de la forte augmentation du nombre d’aéroports et du trafic aérien de passagers qui en résulte.

– La tomographie informatisée ou les scanners CT ont connu une popularité croissante, en raison de la grande taille et du bruit des scanners traditionnels. Ceux-ci devraient remplacer les scanners à rayons X traditionnels, en particulier dans le secteur de l’aviation.

– La transformation numérique, tout en intégrant les avantages de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle, devrait faire progresser les capacités des systèmes actuels.

– Bien que le nombre d’attaques terroristes dans le monde ait considérablement diminué, passant de 12 121 en 2015 à 8 584 en 2017, selon le Consortium national pour l’étude du terrorisme et les réponses au terrorisme, le terrorisme continue d’être une menace importante pour plusieurs pays, même aujourd’hui, avec un indice de terrorisme plus élevé. Par conséquent, le marché du contrôle de sécurité devrait bénéficier de manière significative des lois et réglementations strictes concernant l’inspection des personnes, des bagages et des marchandises en transit.

Les principaux acteurs du marché mondial des équipements de contrôle de sécurité sont :

Leidos, Nuctech, OSI Systems, Smiths Detection, Safeway, CEIA, Astrophysique, GARRETT, IWILDT, Lornet, Westminster, Adani, Research Electronics International, Suritel, Autoclear, Gilardoni SpA

Segmentation du marché des équipements de contrôle de sécurité par types

:

Détection d’explosifs

Détecteurs de métaux

Détecteur de nœud non linéaire

Autres

Segment de marché des équipements de contrôle de sécurité par applications:

gare routière

Gare

Station de métro

Nouvelles et mises à jour :

13 mai 2020 Smiths Detection lance des kits de mise à niveau de la lumière ultraviolette pour les points de contrôle capables de tuer 99,9 % des micro-organismes sur les plateaux à bagages

18 janvier 2015 Smiths Detection lance Checkpoint.Evo, une suite logicielle intégrée de sécurité aéroportuaire

28 sept. 2015 Smiths Detection lance HI-SCAN 6040C, une nouvelle génération de scanners à rayons X pour renforcer la sécurité dans les bâtiments publics

27 SEPTEMBRE 2019 Smiths Detection présente un nouveau scanner de sécurité du fret aérien

30 mars 2019 La TSA va lancer une technologie 3D qui fera du passage à la sécurité une promenade dans le parc

27 FÉVRIER 2019 Rapiscan Systems lance des appareils d’inspection de sécurité performants

Couverture du rapport de haut de page

L’augmentation de la menace terroriste met l’accent sur la nécessité d’un contrôle de sécurité dans les aéroports

– La plus grande part de marché a été occupée par les aéroports avec 65,5 % de part de marché. La sécurité des aéroports comprend la sécurité du périmètre, le commandement, le contrôle et l’intégration, la cybersécurité, les communications, la surveillance, le contrôle d’accès et le filtrage. Parmi ceux-ci, la majorité des développements devraient avoir lieu sur les marchés du contrôle, du Big Data et ces secteurs connaissent en particulier des mises à niveau et de nouveaux investissements dans le cadre du marché de la sécurité aéroportuaire.

– La flotte d’avions devrait augmenter au fil des ans. Toutes les régions, y compris l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient, l’Afrique, la Russie et l’Asie centrale devraient connaître cette hausse.

– Alors que la taille de la flotte aérienne et le trafic de passagers devraient augmenter considérablement au cours de la période de prévision, cela rend les aéroports plus vulnérables aux menaces de sécurité, telles que les bombes, les pillages et les vols, etc. Par conséquent, avec l’augmentation du trafic de passagers dans les avions, les aéroports sont se concentrant intensément sur la sécurité dans les locaux de l’aéroport.

Paysage concurrentiel :

– Novembre 2018 – Smiths Detection et son distributeur local, Eastronics, ont été sélectionnés par l’Autorité aéroportuaire d’Israël (IAA) pour fournir 32 voies de contrôle avancées pour l’aéroport Ben Gourion et le nouvel aéroport international de Ramon, qui doit ouvrir en 2019.

– Novembre 2018 – L3 Security & Detection Systems a été sélectionné pour fournir des portails de surveillance des rayonnements aux points d’entrée exploités par l’agence américaine des douanes et de la protection des frontières. Le contrat fait partie d’un programme fédéral visant à améliorer la détection des radiations dans les conteneurs de fret et à empêcher l’entrée de matières nucléaires non autorisées dans le pays.

De plus, les points suivants du marché mondial des équipements de contrôle de sécurité sont impliqués ainsi qu’une étude détaillée de chaque point: –

─ Analyse de la fabrication – La génération de cette industrie mondiale des équipements de contrôle de sécurité est testée sur les applications, les types et les régions avec une analyse des prix des acteurs couverts.

─ Évaluation des ventes et des revenus – Les revenus, les ventes sont prévues pour ce marché des équipements de contrôle de sécurité, y compris avec divers éléments essentiels ainsi qu’une autre facette sont évaluées dans cette section pour les principales régions.

─ Offre et efficacité – Dans la continuité des bénéfices, cette section étudie la consommation et le marché mondial des équipements de contrôle de sécurité. Cette zone met également en lumière l’écart entre l’ingestion et la distribution. Les données sur l’importance de l’exportation et de l’équipement de contrôle de sécurité sont fournies dans cette partie.

─ Concurrents – Dans cette section, les principaux acteurs ont été étudiés en fonction du portefeuille de produits, de leur profil d’entreprise sur le marché des équipements de contrôle de sécurité, du volume, du prix, du prix et des bénéfices.

─ Enquêtes et analyses – Analyse du marché des équipements de contrôle de sécurité Outre les affaires, les informations et l’offre, les coordonnées des fabricants, des consommateurs et des fournisseurs peuvent également être présentées. De plus, une étude de faisabilité sur les actifs et une analyse SWOT pour les efforts ont été contenues.

Tous les rapports que nous énumérons ont suivi l’impact de COVID-19 sur le marché. L’amont et l’aval de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ont été pris en compte lors de cette opération. De plus, dans la mesure du possible, nous fournirons un supplément/rapport de mise à jour COVID-19 supplémentaire au rapport du troisième trimestre, veuillez vérifier auprès de l’équipe de vente.

