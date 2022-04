Perspectives précises du marché des aliments et boissons halal pour 2022 – Nestlé SA, Unilever, BRF SA, Al Islami Foods, American Foods Group

La nourriture et les boissons halalmarket est un rapport d’étude de marché complet qui fournit une analyse de marché avec une perspective historique et futuriste pour les paramètres suivants ; données sur la taille du marché, les revenus, la demande et l’offre (le cas échéant). Le rapport propose une analyse détaillée du marché pour fournir une étude de recherche à 360 degrés sur le marché mondial des aliments et boissons halal. Certains des outils utilisés pour cela sont SWOT, PESTEL et les cadres d’analyse des 5 forces de Porter. Le rapport comprend des informations détaillées sur les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les opportunités, les futures feuilles de route, les chaînes de valeur, les profils des acteurs et les stratégies. L’impact du COVID-19, et prévoit également sa reprise post-COVID-19. Le rapport présente également des prévisions pour Halal Food & Beverage de 2021 à 2026.

Le marché mondial des aliments et boissons halal croît à un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision (2020-2025).

– Les consommateurs s’intéressent de plus en plus à la consommation d’aliments et de boissons biologiques et naturels, ce qui représente un marché adjacent important pour les produits alimentaires halal.

– Les boissons halal devraient être de plus en plus disponibles dans les épiceries de style occidental, y compris les chaînes de supermarchés et d’hypermarchés. Dans de nombreux pays, les supermarchés et les producteurs alimentaires ont commencé à toucher les consommateurs musulmans en proposant une sélection plus large de boissons halal.

Les principaux fabricants présentés dans le rapport sur le marché des aliments et boissons halal sont : – Nestlé SA, Unilever, BRF SA, Al Islami Foods, American Foods Group, LLC, PepsiCo Inc, Midamar Corporation, Saha Pathana Inter-Holding Public Co. Ltd, Pangan Halal Indonésie PT

Analyse régionale du marché Aliments et boissons halal :

Pour une compréhension globale de la dynamique du marché, le marché mondial des aliments et boissons halal est analysé dans des zones géographiques clés, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde, l’Amérique centrale et du Sud. Chacune de ces régions est analysée sur la base des résultats du marché dans les principaux pays de ces régions pour une compréhension du marché au niveau macro.

La région Asie-Pacifique apparaît comme le marché à la croissance la plus rapide

Selon le rapport du Pew Research Center, d’ici 2050, la population musulmane à travers le monde devrait atteindre 2,76 milliards, soit 29,7% de la population mondiale. De plus, l’Asie, qui abrite actuellement la majorité des musulmans du monde (61,7%) que toutes les autres régions réunies, devrait continuer à accueillir la plupart des musulmans du monde, mais avec une part plus faible (52,8%). L’Indonésie a la plus grande population musulmane au monde et a dépensé un total de 218,8 milliards USD dans les secteurs de l’économie islamique en 2017. Les fournisseurs opérant sur le marché APAC sont certifiés par des organismes de certification halal ; ces organisations fonctionnent selon la charia (règles et principes qu’un musulman est tenu de suivre). L’Indonésie est l’un des principaux pays de la région APAC et possède la plus grande valeur de vente au détail de boissons non alcoolisées avec le label halal.

Quel est l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur les aliments et boissons halal ?

– Scénario optimiste : COVID-19 est maîtrisé d’ici mai ou juin, la normalité revenant aux opérations mondiales jusqu’à la fin du deuxième trimestre.

– Scénario conservateur : COVID-19 reste répandu, avec des impacts continus qui durent jusqu’au quatrième trimestre.

– Impact estimé de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) sur l’alimentation et les boissons halal mondiales.

– Taille du marché des aliments et boissons halal en 2021

– Stratégie d’entreprise à laquelle les fabricants devraient penser dès maintenant.

La recherche comprend des données historiques de 2015 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait du rapport une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, le marketing, les ventes et les chefs de produit, les consultants, les analystes et les parties prenantes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

