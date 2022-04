Croissance du marché des prémélanges alimentaires pour volaille par les principaux acteurs mondiaux: Cargill Inc., Archer Daniels Midland Company, Land O ‘Lakes Inc

Le marché Prémélange alimentaire pour volaille est un rapport d’étude de marché complet qui fournit une analyse de marché avec une perspective historique et futuriste pour les paramètres suivants; données sur la taille du marché, les revenus, la demande et l’offre (le cas échéant). Le rapport propose une analyse détaillée du marché pour fournir une étude de recherche à 360 degrés sur le marché mondial des prémélanges alimentaires pour volaille. Certains des outils utilisés pour cela sont SWOT, PESTEL et les cadres d’analyse des 5 forces de Porter. Le rapport comprend des informations détaillées sur les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les opportunités, les futures feuilles de route, les chaînes de valeur, les profils des acteurs et les stratégies. L’impact du COVID-19, et prévoit également sa reprise post-COVID-19. Le rapport présente également des prévisions pour Poultry Feed Premix de 2021 à 2026.

Le marché des prémélanges d’aliments pour volaille devrait enregistrer un TCAC de 3,6 % sur la période de prévision (2020-2025).

– Fin 2019, la volaille a détrôné le porc en tant que première viande consommée dans le monde. La consommation mondiale de viande de volaille s’élevait à 124,6 millions de tonnes métriques. L’augmentation de la consommation de viande de volaille a entraîné une industrialisation accrue de l’élevage de volailles, nécessitant ainsi l’utilisation de prémélanges alimentaires dans les aliments pour volailles.

– Près de 65% du coût de production de la volaille est représenté par l’alimentation. Cela a entraîné de fortes fluctuations des coûts de production, en raison des prix fluctuants des matières premières alimentaires, comme le maïs. Ce phénomène a conduit les agriculteurs à préférer les combinaisons d’aliments qui offrent une conversion alimentaire maximale. En plus de répondre aux besoins nutritionnels des oiseaux, les prémélanges sont également importants pour améliorer le taux de conversion alimentaire et, par conséquent, ils sont un élément clé de l’élevage de volailles à grande échelle.

Les principaux fabricants présentés dans le rapport sur le marché des prémélanges alimentaires pour volailles sont : Cargill Inc., Archer Daniels Midland Company, Land O ‘Lakes Inc., DBN Group et DSM Animal Nutrition, entre autres

Analyse régionale du marché Prémélange alimentaire pour volaille:

Pour une compréhension complète de la dynamique du marché, le marché mondial des prémélanges alimentaires pour volaille est analysé dans des zones géographiques clés, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde, l’Amérique centrale et du Sud. Chacune de ces régions est analysée sur la base des résultats du marché dans les principaux pays de ces régions pour une compréhension du marché au niveau macro.

Vitamines – L’un des ingrédients les plus importants

Les vitamines sont l’un des ingrédients les plus importants de l’alimentation des volailles. L’allocation moyenne de l’industrie en vitamines, un ingrédient majeur dans les produits de prémélange, a considérablement augmenté, passant de 30 % à 500 %, au cours de la dernière décennie, afin de faire face à une meilleure efficacité alimentaire, des taux de croissance plus rapides et un plus grand potentiel génétique, tous travaillant en tandem. pour dynamiser le marché du prémix. L’élevage de volaille a également connu une amélioration constante du stock génétique. Cela nécessite la nécessité d’une modification continue des besoins en vitamines de la volaille. En plus d’être un ingrédient important pour augmenter les taux de survie et l’immunité, la volaille élevée dans des conditions de stress courantes est grandement améliorée par une supplémentation accrue en vitamines. Dans des conditions de croissance intensive, les volailles sont particulièrement sensibles aux carences en vitamines et, par conséquent,

Quel est l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur le prémélange d’aliments pour volaille ?

– Scénario optimiste : COVID-19 est maîtrisé d’ici mai ou juin, la normalité revenant aux opérations mondiales jusqu’à la fin du deuxième trimestre.

– Scénario conservateur : COVID-19 reste répandu, avec des impacts continus qui durent jusqu’au quatrième trimestre.

– Estimation de l’impact de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) sur le prémélange mondial d’aliments pour volailles.

– Taille du marché des prémélanges alimentaires pour volaille en 2021

– Stratégie d’entreprise à laquelle les fabricants devraient penser dès maintenant.

La recherche comprend des données historiques de 2015 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait du rapport une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, le marketing, les ventes et les chefs de produit, les consultants, les analystes et les parties prenantes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

