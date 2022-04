Le marché chinois des équipements d’imagerie diagnostique est en plein essor dans le monde d’ici 2028| FUJIFILM Holdings Corporation, Hitachi

L’ équipement d’imagerie diagnostique en Chinemarket est un rapport d’étude de marché complet qui fournit une analyse de marché avec une perspective historique et futuriste pour les paramètres suivants ; données sur la taille du marché, les revenus, la demande et l’offre (le cas échéant). Le rapport propose une analyse détaillée du marché pour fournir une étude de recherche à 360 degrés sur le marché mondial des équipements d’imagerie diagnostique en Chine. Certains des outils utilisés pour cela sont SWOT, PESTEL et les cadres d’analyse des 5 forces de Porter. Le rapport comprend des informations détaillées sur les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les opportunités, les futures feuilles de route, les chaînes de valeur, les profils des acteurs et les stratégies. L’impact du COVID-19, et prévoit également sa reprise post-COVID-19. Le rapport présente également des prévisions pour l’équipement d’imagerie diagnostique en Chine de 2021 à 2026.

Le marché chinois des équipements d’imagerie diagnostique étudié devrait croître avec un TCAC de 9,3 % au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs qui augmentent la croissance du marché de l’imagerie diagnostique comprennent l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques, l’adoption accrue de technologies de pointe en imagerie médicale et l’augmentation de la population gériatrique. L’augmentation du vieillissement de la population et l’évolution des comportements sociétaux contribuent à une croissance régulière du marché. La plupart des décès par maladies chroniques sont attribuables aux maladies cardiovasculaires, à l’obésité et au diabète. Les autres facteurs contribuant à la croissance du marché des appareils respiratoires sont les progrès technologiques croissants dans le pays et le financement croissant du gouvernement pour le secteur de la santé alimente également la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les principaux fabricants présentés dans le rapport sur le marché des équipements d’imagerie diagnostique en Chine sont : FUJIFILM Holdings Corporation, Hitachi Medical Systems, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips NV et GE Healthcare

Analyse régionale du marché chinois des équipements d’imagerie diagnostique:

Pour une compréhension complète de la dynamique du marché, le marché mondial des équipements d’imagerie diagnostique en Chine est analysé dans des zones géographiques clés, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde, l’Amérique centrale et du Sud. Chacune de ces régions est analysée sur la base des résultats du marché dans les principaux pays de ces régions pour une compréhension du marché au niveau macro.

Le segment de l’oncologie devrait détenir la plus grande part du marché chinois des équipements d’imagerie diagnostique

L’oncologie traite du diagnostic et du traitement des tumeurs et des cancers, qui sont l’une des principales causes de morbidité et de mortalité. Chez les deux sexes, les cancers du poumon, du sein et colorectal comptent parmi les cancers les plus courants dans le monde, le cancer du poumon représentant à lui seul plus de 13 % du nombre total de cas diagnostiqués. Selon le GLOBOCAN en Chine, le nombre total de 4 285 033 nouveaux cas de cancer a été signalé en 2018. L’incidence du cancer augmente d’année en année dans le pays, ce qui en fait le marché le plus lucratif. Ces facteurs devraient contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Quel est l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur l’équipement d’imagerie diagnostique en Chine ?

– Scénario optimiste : COVID-19 est maîtrisé d’ici mai ou juin, la normalité revenant aux opérations mondiales jusqu’à la fin du deuxième trimestre.

– Scénario conservateur : COVID-19 reste répandu, avec des impacts continus qui durent jusqu’au quatrième trimestre.

– Impact estimé de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) sur l’équipement d’imagerie diagnostique mondial en Chine.

– Taille du marché des équipements d’imagerie diagnostique en Chine en 2021

– Stratégie d’entreprise à laquelle les fabricants devraient penser dès maintenant.

La recherche comprend des données historiques de 2015 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2026, ce qui fait du rapport une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, le marketing, les ventes et les chefs de produit, les consultants, les analystes et les parties prenantes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles et clairement présentés. tableaux et graphiques.

