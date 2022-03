Analyse du marché des amplificateurs audio 2022 par les principaux acteurs – Cirrus Logic, ADI, Texas Instruments, Dialog Semiconductor, NXP, ON Semiconductor, Infineon Technologies AG

Le rapport intitulé Marché des amplificateurs audio a récemment été ajouté par MarketInsightsReports pour obtenir des perspectives commerciales plus solides et efficaces. Il fournit les informations les plus importantes, telles que la segmentation des acteurs du marché Amplificateurs audio, les offres de produits et les rapports commerciaux. Les techniques d’analyse qualitative et quantitative ont été utilisées par les analystes pour fournir des données précises et applicables aux lecteurs, aux propriétaires d’entreprise et aux experts de l’industrie.

La taille du marché des amplificateurs audio devrait passer de 3,4 milliards USD en 2020 à 4,4 milliards USD d'ici 2028, avec un TCAC de 5,9 % de 2020 à 20287

Les meilleurs joueurs clés sont :

Cirrus Logic, ADI, Texas Instruments, Dialog Semiconductor, NXP, ON Semiconductor, Infineon Technologies AG, Realtek, Circuits électroniques, ROHM, Renesas Electronics Corporation, ESS Technology, New Japan Radio, awinic, SG Micro Corp, Shanghai Mixinno Microelectronic, Unisonic Technologies , nuvoTon, technologie héroïque Jiaxing, ANPEC, NATLINEAR

DEVELOPPEMENTS récents

En mars 2019, Qualcomm a lancé CSRA6640, une solution d’amplification monopuce flexible et hautement intégrée équipée de la technologie d’amplification numérique DDFA de Qualcomm. Il apporte un nouveau niveau d’intégration pour rendre commercialement viable une amplification de classe D supérieure pour les produits de bas niveau et les petits facteurs de forme.

En mai 2019, Infineon Technologies a lancé des amplificateurs audio avec des circuits intégrés d’amplification multiniveaux intégrés. La famille de quatre amplificateurs audio multiniveaux intégrés, le MA12040/P et le MA12070/P en deux versions, affiche une consommation électrique de l’ordre de 250 MW. Ces amplificateurs sont donc adaptés aux produits portables alimentés par batterie.

En février 2019, Cirrus Logic a lancé le CS35L41, un amplificateur audio intelligent boosté à faible consommation. Avec l’évolution mondiale vers les chaînes stéréo mobiles dans les smartphones et les appareils portables, cet amplificateur devrait gagner du terrain. Le CS35L41 offre une clarté audio améliorée, une gestion avancée de la batterie et une conception de processus de 55 nm pour une expérience d’écoute des haut-parleurs enrichie.

En décembre 2018, Toshiba a lancé le TCB702FNG, un amplificateur de puissance linéaire à quatre canaux à haut rendement pour les applications audio embarquées, délivrant une puissance de sortie maximale de 45 W dans une charge de 4Ù.

En août 2017, NXP Semiconductors a conclu un accord-cadre de coopération stratégique avec Changan Automobile, l’un des plus grands constructeurs automobiles de Chine. Ce partenariat visait le développement d’infodivertissements avancés et de futures technologies automobiles.

En février 2018, Infineon Technologies a acquis MERUS Audio, une startup basée à Copenhague qui fournit des solutions d’amplificateurs audio intégrés économes en énergie. Cette acquisition a permis à Infineon d’offrir à ses clients une gamme complète et de pointe d’amplificateurs audio de classe D.

Segment de marché par type, le produit peut être divisé en

classe A

Classe B

Classe AB

Classe D

Les autres

Segment de marché par application, divisé en

automobile

Équipement informatique

Appareils portables

Appareils mobiles

Smart Home et équipement audiovisuel

Haut-parleurs

Autre

Analyse régionale du marché Amplificateurs audio :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le rapport d’étude de marché sur les amplificateurs audio fournit une surveillance étroite des principaux concurrents avec une analyse stratégique, des tendances et des scénarios de marché micro et macro, une analyse des prix et un aperçu holistique de la situation du marché au cours de la période de prévision. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. En outre, les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont examinés dans le rapport. Le rapport contient des informations de base, secondaires et avancées concernant le statut et la tendance mondiaux du marché, la taille du marché, la part, la croissance, l’analyse des tendances, le segment et les prévisions de 2022-2028.

Éléments cruciaux de la table des matières du marché mondial des amplificateurs audio :

– Aperçu du marché des amplificateurs audio

– Concurrence mondiale sur le marché des amplificateurs audio, profils / analyse, stratégies

– Capacité mondiale des amplificateurs audio, production, revenus (valeur) par région (2017-2021)

– Offre mondiale d’amplificateurs audio (production), consommation, exportation, importation par région (2017-2021)

– Faits saillants régionaux du marché mondial des amplificateurs audio

– Chaîne industrielle, stratégie de sourcing et acheteurs en aval

– Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

– Analyse des facteurs d’effet de marché

– Décisions de marché par rapport au scénario actuel

– Prévisions du marché mondial des amplificateurs audio (2022-2028)

– Études de cas

– Résultats de la recherche et conclusion

