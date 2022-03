Marché des puces GPS 2022 Demande et analyse par les principaux fabricants – SiRF, CSR, Broadcom, U-Blox, Xi’an Aerospace Huaxun Technology

Le rapport intitulé Marché des puces GPS a récemment été ajouté par MarketInsightsReports pour obtenir des perspectives commerciales plus solides et efficaces. Il fournit les informations les plus importantes, telles que la segmentation pour les acteurs du marché Puces GPS, les offres de produits et les rapports commerciaux. Les techniques d’analyse qualitative et quantitative ont été utilisées par les analystes pour fournir des données précises et applicables aux lecteurs, aux propriétaires d’entreprise et aux experts de l’industrie.

Le marché des puces GNSS était évalué à 3,11 milliards USD en 2019 et devrait croître à un TCAC de 8,1 % entre 2020 et 2028.

Cliquez ici pour obtenir un dernier échantillon gratuit de la recherche mise à jour 2022 avant l’achat :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02075275461/global-gps-chips-market-insights-and-forecast-to-2028/inquiry?Mode=Dcloe

Les meilleurs joueurs clés sont :

SiRF, RSE, Broadcom, U-Blox, Xi’an Aerospace Huaxun Technology

DEVELOPPEMENTS récents:

En novembre 2016, Qualcomm Technologies, Inc. (QTI) et Samsung Electronics Co., Ltd. (Corée du Sud) ont collaboré pour fabriquer le dernier processeur haut de gamme Snapdragon de Qualcomm Technologies, Qualcomm Snapdragon 835, intégré au processus FinFET 10 nanomètres (nm) de Samsung. La technologie. Ce processeur offre une plus grande efficacité énergétique et augmente les performances des appareils mobiles.

En novembre 2016, STMicroelectronics a lancé la nouvelle famille de processeurs automobiles Accordo 5. Ces produits seraient déployés dans des véhicules à faible coût pour répondre aux exigences cruciales en matière de performances d’affichage et de sécurité dans une plate-forme compacte à faible consommation.

En novembre 2016, MediaTek a annoncé une solution entièrement intégrée pour l’industrie automobile. Ce produit se concentre principalement sur les domaines clés de l’infodivertissement du véhicule, de la télématique et des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS).

En décembre 2016, Voice Caddy (États-Unis) a lancé un nouveau dispositif portable de télémètre de golf intégré à la puce GNSS compacte U-Blox, UBX G7020 KT de qualité professionnelle, qui est liée aux systèmes satellites GPS ou GLONASS.

En janvier 2016, Broadcom a lancé une puce de système mondial de navigation par satellite (GNSS) dans le segment automobile. L’appareil est précis et réduit la consommation d’énergie des applications embarquées et des coûts des matériaux (BOM) pour les constructeurs automobiles.

Aperçu du marché:

Le GPS (système de positionnement global) a été développé à l’origine par le gouvernement américain pour l’armée. En quelques années, le gouvernement a autorisé leur utilisation par les civils. L’utilisation des données satellite GPS est gratuite et accessible dans le monde entier, tant que l’appareil et le logiciel qui l’accompagne sont achetés ou loués. Les solutions de puces Nano GPS sont une invention de la taille d’une pinte au sein du phénomène plus large des solutions GPS. Le marché des puces nano GPS devrait se développer considérablement à l’avenir. Il est très compétitif et dominé par quelques acteurs majeurs. Les puces Nano GPS sont équipées de fonctionnalités telles qu’une horloge en temps réel, des amplificateurs de bruit, des ondes acoustiques de surface, un oscillateur à cristal à température contrôlée, une unité de gestion de l’alimentation et un blindage radiofréquence, qui contribuent à la croissance de cette technologie. Il est capable d’une connectivité constante avec des conditions de signal marginal améliorées et une consommation d’énergie minimale. Les dispositifs de suivi des puces Nano GPS empêchent les vols de vélos et de voitures, ce qui est un facteur clé influençant le développement de ce marché.

Segment de marché par type, le produit peut être divisé en

type simple

Type professionnel

Les autres

Segment de marché par application, divisé en

aérospatiale

La navigation

Téléphone mobile

Transport

Mesure

Les autres

Analyse régionale du marché Puces GPS :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le rapport d’étude de marché sur les puces GPS fournit une surveillance étroite des principaux concurrents avec une analyse stratégique, des tendances et des scénarios de marché micro et macro, une analyse des prix et un aperçu holistique de la situation du marché au cours de la période de prévision. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. En outre, les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont examinés dans le rapport. Le rapport contient des informations de base, secondaires et avancées concernant le statut et la tendance mondiaux du marché, la taille du marché, la part, la croissance, l’analyse des tendances, le segment et les prévisions de 2022-2028.

Éléments cruciaux de la table des matières du marché mondial des puces GPS :

– Aperçu du marché des puces GPS

– Concurrence sur le marché mondial des puces GPS, profils / analyses, stratégies

– Capacité mondiale des puces GPS, production, revenus (valeur) par région (2017-2021)

– Approvisionnement mondial en puces GPS (production), consommation, exportation, importation par région (2017-2021)

– Faits saillants régionaux du marché mondial des puces GPS

– Chaîne industrielle, stratégie de sourcing et acheteurs en aval

– Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

– Analyse des facteurs d’effet de marché

– Décisions de marché par rapport au scénario actuel

– Prévisions du marché mondial des puces GPS (2022-2028)

– Études de cas

– Résultats de la recherche et conclusion

Parcourir le rapport complet : (Obtenez une offre exclusive : Remise jusqu’à 25 %)

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02075275461/global-gps-chips-market-insights-and-forecast-to-2028?Mode=Dcloe

Raisons d’acheter ce rapport-

-Comprend une analyse approfondie du marché des puces GPS réactives de diverses perspectives grâce à l’analyse des cinq forces de Porter.

-Fournit un aperçu du marché des puces GPS réactives grâce à l’analyse de la chaîne de valeur.

-Scénario dynamique du marché des puces GPS réactives, ainsi que les opportunités de croissance du marché dans les années à venir.

-Support aux analystes après-vente pendant 6 mois.

Portée de la personnalisation-

Personnalisation gratuite du rapport (équivalent jusqu’à 4 jours ouvrables d’analystes) avec l’achat du rapport de puces GPS. Ajout ou modification de la portée du pays, de la région et du segment.

En cas de questions ou d’exigences de personnalisation , veuillez contacter notre équipe de vente, qui veillera à ce que vos exigences soient satisfaites.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com