Rapport d’étude de marché sur les LED organiques sur l’état actuel et les perspectives de croissance future jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des LED organiques devrait passer de 51 474,1 millions USD en 2020 à 203 069,9 millions USD d’ici 2027, avec un TCAC de 21,7 % de 2021 à 2027. OLED, également connue sous le nom de diode électroluminescente organique, est une lumière plate -la technologie des diodes électroluminescentes développée en plaçant des couches minces organiques entre deux conducteurs. OLED est l’une des technologies d’affichage et d’éclairage les plus prometteuses qui peut offrir un éclairage à efficacité énergétique et qui est supérieure aux tubes fluorescents et aux ampoules à incandescence. La technologie OLED aide l’utilisateur final à créer des écrans et des panneaux d’éclairage flexibles.

La technologie OLED est de plus en plus acceptée par les utilisateurs finaux car elle est plus fine, plus lumineuse, plus légère, plus économe en énergie et offre un contraste plus élevé que les écrans LCD. Les OLED offrent des angles de vision larges, des rapports de contraste plus élevés, un temps de réponse plus rapide et des couleurs plus saturées pour améliorer l’expérience visuelle des utilisateurs finaux. Les OLED sont plus chers que les produits LED et LCD. Cependant, le prix de ces produits devrait baisser une fois que les produits seront mieux acceptés sur le marché.

Diverses économies émergentes et développées du monde entier se tournent vers des solutions d’éclairage écoénergétiques. Les experts ont prédit que la technologie OLED atteindrait les objectifs de performance et de prix requis à l’avenir, facilitant une transition en douceur des solutions d’éclairage conventionnelles aux solutions d’éclairage efficaces. De plus, le financement du gouvernement et de l’industrie pour la R&D devrait stimuler le processus de résolution des défis technologiques de la solution d’éclairage OLED.

Dynamique du marché mondial des LED organiques

Pilotes : forte demande pour un éclairage OLED économique et économe en énergie

L’éclairage consomme environ 15 % de la consommation mondiale totale d’électricité. De plus, les lumières représentent environ 5 % des émissions mondiales de carbone. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a publié certaines normes d’éclairage à économie d’énergie pour réduire les émissions de carbone. Le secteur de l’éclairage en Europe et au Moyen-Orient devrait se développer de manière spectaculaire au cours des deux prochaines décennies en raison de l’urbanisation rapide et de l’expansion économique, entraînant une demande accrue d’éclairage à base d’OLED. En conséquence, le besoin de plus d’éclairage à base de LED pour économiser de l’énergie et de l’argent devrait stimuler la croissance mondiale du marché de l’éclairage OLED dans les années à venir.

Contraintes : Coût élevé de la technologie

Les OLED sont considérées comme coûteuses en raison de leur coût d’investissement initial plus élevé que les autres technologies d’éclairage. Les circuits et l’alimentation sont inclus dans le prix. Bien que ce ne soit que du point de vue de l’investissement initial, le coût total (y compris la durée de vie de l’OLED) serait moins cher que les technologies traditionnelles. Le coût total de possession des OLED, y compris la maintenance et l’énergie, est inférieur à celui des sources LED et LCD. De plus, les investissements élevés au niveau initial limitent l’acceptation initiale des OLED. De plus, OLED est un produit gourmand en matériaux ; par conséquent, la fabrication d’écrans ou d’éclairages OLED est coûteuse.

En outre, l’établissement de nouvelles unités de fabrication nécessite une somme d’argent substantielle et l’accord du gouvernement. La mise en place d’usines de fabrication entièrement nouvelles nécessite beaucoup d’argent car la technologie est relativement nouvelle et demande beaucoup d’expérience. Cela devrait entraver dans une certaine mesure la croissance du marché OLED.

Opportunités : Augmentation de la demande pour la solution d’éclairage écologique

Une grande partie de la population adopte des produits verts et écologiques et d’autres solutions d’éclairage. De telles initiatives des consommateurs peuvent offrir aux acteurs du marché de nombreuses opportunités de croissance pour répondre à l’augmentation de la demande de produits respectueux de l’environnement sur le marché mondial des OLED. Le nombre de consommateurs adoptant des solutions respectueuses de l’environnement augmente rapidement, et l’effet de cette tendance est visible sur le modèle d’achat des consommateurs.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des LED organiques en fonction du type de produit, de la technologie et de l’utilisateur final aux niveaux régional et mondial.

Par type de produit Outlook (milliers d’unités, chiffre d’affaires, 2017-2027, millions USD)

Affichage

Éclairage

Par perspectives technologiques (milliers d’unités, revenus, 2017-2027, millions USD)

OLED à matrice passive (PMOLED

OLED à matrice active (AMOLED)

OLED transparente

OLED à haute émission

OLED pliable

OLED blanc

Par perspectives des utilisateurs finaux (milliers d’unités, revenus, 2017-2027, millions USD)

Électronique grand public

Automobile

Détail

Industriel

Commercial

Aérospatial et Défense

Soins de santé

Autre

Perspectives par région (milliers d’unités, chiffre d’affaires, 2017-2027, millions USD)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord

, reste de la MEA)

Le segment d’affichage devrait représenter la plus grande part de marché, par type

Par type, le marché mondial des LED organiques est divisé en affichage et éclairage. En 2020, le segment des écrans représentait la plus grande part de marché de 89,8 % sur le marché mondial des LED organiques. Par rapport aux écrans LCD, les OLED peuvent fournir des solutions d’éclairage économes en énergie. Les OLED sont lumineuses, légères et fines. Les écrans OLED offrent des angles de vision larges, des temps de réponse rapides, des rapports de contraste élevés et des couleurs saturées qui améliorent l’expérience visuelle de l’utilisateur final. OLED est une technologie d’affichage d’imagerie émissive entièrement différente nécessitant un rétroéclairage. De même, d’autres facteurs tels que le rapport de contraste, le temps de réponse des niveaux de noir et les angles de vision sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché mondial des écrans OLED.

Samsung, l’un des principaux fabricants et adopteurs d’OLED, implémente des panneaux OLED dans la plupart des appareils phares tels que Galaxy Note 3, Galaxy S4 et autres. OLED est également utilisé dans les systèmes audio embarqués, les lecteurs A/V, les appareils photo numériques et d’autres appareils mobiles. Récemment, des entreprises telles que Sony, Samsung, Microsoft, Dell, LG, HTC, Olympus, Panasonic, Microsoft et ASUS ont adopté et intégré la technologie OLED.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des LED organiques a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 26,7 % sur le marché mondial des LED organiques au cours de la période de prévision. Les OLED devraient être la technologie d’affichage de nouvelle génération utilisée dans les téléviseurs, les smartphones, les ordinateurs portables, les appareils photo numériques et les tablettes. Les écrans OLED présentent de nombreux avantages par rapport aux écrans LCD rétroéclairés. Le marché des écrans et de l’éclairage OLED dans la région Asie-Pacifique devrait croître considérablement dans un avenir proche. L’Asie-Pacifique est l’un des marchés à la croissance la plus rapide pour les solutions d’éclairage OLED en raison de la croissance de l’industrie automobile dans cette région.

La majorité des fabricants de matériaux et de panneaux OLED se trouvent en Asie-Pacifique. Les fabricants d’OLED sont concentrés dans la région de l’Asie du Sud-Est en raison d’une main-d’œuvre bon marché, d’un accès facile aux matières premières et de technologies de fabrication efficaces. La société sud-coréenne LG Display Co. Ltd. a annoncé que la société prévoyait d’investir sur le marché des écrans OLED tout en étant le fer de lance du marché. LG Display prévoit d’investir 8,47 milliards de dollars dans l’affichage OLED d’ici 2018. Cet écran OLED serait largement utilisé dans les smartphones, la télévision, les écrans portables, flexibles, etc.

Principaux acteurs du marché

Le marché des LED organiques est légèrement concentré. Peu d’acteurs mondiaux opèrent, tels que Philips, OSRAM, Samsung Electronics, Panasonic Corporation, LG Electronics, AU Optronics, GE Lighting, Eaton, CREE et Dialight PLC. Pour accroître leur pénétration du marché, ces acteurs clés ont utilisé des techniques telles que la croissance du portefeuille de produits, les fusions et acquisitions, les partenariats, l’expansion régionale et les collaborations.