Le marché des équipements de turbines à gaz devrait garantir une part de revenus notable au cours de la période 2022-2030

La description

La taille du marché mondial des équipements de turbines à gaz devrait passer de 21,2 milliards USD en 2020 à 31,4 milliards USD d’ici 2027, à un TCAC de 6,8% de 2021 à 2027. Une turbine à gaz est un moteur qui génère de l’énergie mécanique en faisant tourner des aubes de turbine en chauffer un mélange de carburant et d’air extérieur à une température très élevée. L’énergie mécanique est ensuite utilisée pour alimenter un générateur, produisant de l’électricité. Le but principal de ces systèmes est de produire de l’électricité. Il est beaucoup plus coûteux d’exploiter une centrale à turbine à cycle simple pour fournir de l’électricité à l’industrie que de l’acheter à l’extérieur. En conséquence, les centrales électriques à cycle combiné sont couramment utilisées, car elles sont plus efficaces.

Une centrale de cogénération est un exemple de centrale électrique à cycle combiné pouvant générer de l’électricité et un entraînement mécanique. En raison du soutien accru du gouvernement aux technologies de production d’électricité qui visent à réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2), le marché aux États-Unis devrait connaître une croissance significative. Selon l’Energy Information Administration, le gaz naturel était la source de production d’électricité la plus courante aux États-Unis en 2019, représentant 38% de la production totale d’électricité.

Une économie appropriée et des politiques de soutien pour l’établissement de centrales électriques au gaz sont les principaux facteurs à l’origine du passage de la production d’électricité à base de charbon à la production d’électricité à base de gaz. De plus, un approvisionnement sûr à long terme en carburant aux États-Unis est l’un des facteurs qui stimulent la croissance du marché du pays. Les turbines à gaz contribuent de manière significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Celles-ci sont très efficaces par rapport à d’autres applications de production d’électricité basées sur la combustion et réduisent les émissions de carbone.

Dynamique du marché mondial des équipements de turbines à gaz

Moteurs : la technologie des turbines à gaz réduit les émissions de gaz à effet de serre

Les centrales électriques au charbon émettent de grandes quantités de gaz toxiques et contribuent de manière significative au réchauffement climatique. Les centrales électriques au charbon sont l’une des principales sources d’émissions. L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre nécessite le développement de méthodes plus propres de production d’électricité, ce qui devrait accroître la demande de turbines à gaz industrielles au cours de la prochaine décennie.

Le gaz naturel, utilisé comme combustible principal dans les turbines à gaz, contient très peu de soufre, ce qui entraîne presque aucune émission de dioxyde de soufre. Les turbines à gaz qui brûlent du gaz naturel émettent très peu de CO2 – 0,37 kilogramme de CO2 par kWh d’électricité produite. Cela se compare aux 1,01 kg/kWh du lignite et à 0,8 kg/kWh de l’anthracite. En raison des facteurs mentionnés ci-dessus, le marché des turbines à gaz industrielles devrait croître au cours de la période de prévision.

Restrictions : volatilité des prix du gaz naturel

Les actions susceptibles de perturber l’approvisionnement en gaz naturel ont une incidence sur les prix du gaz naturel. Les tensions géopolitiques sont des facteurs perturbateurs qui interrogent l’offre et la demande de gaz. Les prix du gaz peuvent devenir plus volatils à la suite de cela. En raison de l’exploitation du gaz de schiste, les prix du gaz ont chuté de façon spectaculaire aux États-Unis, mais ils restent relativement élevés ailleurs dans le monde. La majorité des pays de la région du Moyen-Orient possèdent d’importantes réserves de gaz naturel. En raison de problèmes politiques et culturels, c’est une région très instable. De plus, en raison de la pandémie de Covid-19, la demande de gaz naturel a considérablement diminué ces derniers mois. Ainsi, les coûts du gaz ont également baissé, ce qui a eu un impact négatif sur la croissance du marché.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des équipements de turbines à gaz en fonction de la capacité, de la technologie et de l’utilisation finale aux niveaux régional et mondial.

Par perspectives de capacité (milliers d’unités, revenus, millions USD, 2017-2027)

Inférieur à 200 mégawatts (≤200 MW)

Plus de 200 mégawatts (> 200 MW)

Par perspectives technologiques (milliers d’unités, chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Cycle ouvert

Cycle combiné

Par perspectives d’utilisation finale (milliers d’unités, revenus, millions USD, 2017-2027)

Puissance et utilitaire

Industriel

Perspectives par région (milliers d’unités, chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment du cycle combiné devrait représenter la plus grande part de marché par technologie

Le marché mondial des équipements de turbines à gaz est divisé en cycles ouverts et combinés basés sur la technologie. En 2020, le segment de la technologie du cycle combiné représentait la plus grande part de marché de 75,0% sur le marché mondial des équipements de turbines à gaz. La conversion à la technologie du cycle combiné est imposée par des réglementations plus strictes pour les centrales au charbon, des prix du gaz bas et l’intégration de ren

eau potable. Les centrales électriques à cycle combiné (CCPP) complètent l’énergie solaire et éolienne car elles peuvent démarrer et s’arrêter rapidement et sont donc capables de compenser les variations de la puissance des énergies renouvelables.

Les politiques gouvernementales favorables concernant les carburants propres pour la production d’électricité et la réduction des émissions de GES devraient accroître la demande de centrales électriques au gaz naturel. En outre, une baisse des prix du gaz et la découverte de réserves de gaz de schiste devraient propulser le marché sur la période projetée.

L’Amérique du Nord représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des équipements de turbines à gaz a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Amérique du Nord devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision. La demande est principalement tirée par la réserve de gaz de schiste et le développement technologique dans l’extraction et la technologie minière, ce qui réduit constamment les coûts opérationnels de l’extraction du gaz dans la région. De plus, l’Amérique du Nord a connu une mise en service à grande échelle d’électricité au gaz.

Les avancées technologiques dans les techniques de complétion, telles que la fracturation hydraulique en plusieurs étapes, et les techniques de forage, telles que les puits de forage horizontaux, ont permis aux sociétés pétrolières et gazières de produire commercialement du gaz de schiste. Selon les tendances, les développements technologiques susmentionnés et la production commerciale de gaz de schiste devraient stimuler le marché régional des turbines à gaz au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs du marché

Le marché des équipements de turbines à gaz est légèrement concentré, avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché, tels que General Electric, Siemens Energy, Mitsubishi Power, Ltd., Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Ansaldo Energi, Bharat Heavy Electricals Ltd. et MAN. Solutions énergétiques. Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.