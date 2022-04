Le marché SerDes assistera à une augmentation de la croissance au cours de la période de prévision d’ici 2030

La description

La taille du marché mondial de SerDes devrait croître à un TCAC de 9,2 % de 2021 à 2027. Un SerDes implique un circuit intégré trans-récepteur (CI), dans lequel la section émetteur convertit les données série en données parallèles, et la section récepteur convertit les données parallèles. données en données série. Les facteurs qui propulsent la croissance du marché comprennent l’acceptation croissante des systèmes HPC par les entreprises et les entreprises, l’augmentation des applications dans les segments de l’électronique grand public, de l’automobile, des centres de données et des communications par fibre optique.

La sensibilisation croissante à l’informatique quantique est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché. Le marché SerDes devrait se développer au cours de la période à venir, car la portée, les types de produits et les applications augmentent à travers le monde. La demande de puces SerDes augmente en raison de la croissance des centres de données et de l’augmentation des activités d’informatique quantique. SerDes permet une transmission des données plus rapide, ce qui est également rentable.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/serdes-market

Certains facteurs peuvent entraver la croissance du marché, notamment les complications au-delà des SerDes 112G et le coût élevé. Une tendance affectant ce marché est l’investissement croissant dans l’informatique quantique. L’informatique quantique est une technologie qui applique les lois de la mécanique quantique à la capacité de calcul.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial des SerDes

La pandémie de COVID 19 a affecté les opérations vitales des secteurs industriel et manufacturier. Chaque segment de l’industrie de l’électronique grand public et des communications rencontrait de graves problèmes en termes de production et de livraison. En raison du verrouillage prolongé, des réglementations et des lois strictes, le marché SerDes était en déclin comme toute autre industrie. Des pays comme la Chine et Taïwan sont les principaux producteurs de SerDes, représentant une part importante de l’offre mondiale. Cependant, comme ces zones ont été gravement touchées par le COVID, les taux d’approvisionnement et de fabrication ont considérablement diminué. En conséquence, la valeur marchande de SerDes a chuté tout au long de la pandémie. D’autre part, les principales industries des utilisateurs finaux telles que l’électronique grand public, l’automobile, les centres de données et la communication par fibre optique ont réduit les opérations clés, affectant la croissance globale du marché SerDes.

Dynamique du marché mondial de SerDes

Pilotes : besoin croissant de communication à haut débit pour les centres de données

Les avantages potentiels de SerDes pour le transfert de données à haut débit et une latence plus faible sont considérés comme les principaux moteurs du marché SerDes. Dans plusieurs applications, de nombreux processus informatiques sont impliqués, qui nécessitent un stockage important et des vitesses de transfert de données plus élevées. Par exemple, le streaming vidéo, les véhicules autonomes, les solutions de ville intelligente nécessitent une bande passante plus élevée avec des latences plus faibles. Ces facteurs propulsent la croissance globale du marché SerDes.

Le nombre croissant d’applications qui impliquent des opérations informatiques plus importantes, des centres de données émergents et des activités informatiques quantiques croissantes à travers le monde sont les principaux moteurs du marché SerDes.

Défis : Défis de conception et de vérification de SerDes

Le principal défi pour la croissance du marché SerDes est de concevoir le SerDes. Étant donné que le processus de conception implique un grand volume de données et plusieurs appareils pour accéder à Internet, les composants d’accès au cloud ajoutent à la complexité. De plus, le processus de conception SerDes à grande vitesse, qui comprend la consommation d’énergie, la distribution de l’horloge2, le type d’emballage et d’autres facteurs, pose un défi.

Alors que la demande de fiabilité de l’industrie augmente, les fabricants sont obligés d’intégrer des simulations d’électromigration dans leurs conceptions, ce qui complique davantage le processus et augmente les coûts de fabrication. Ces facteurs sont considérés comme le plus grand défi de l’industrie SerDes.

Vous pouvez acheter le rapport complet : https://www.marketstatsville.com/buy-now/serdes-market?opt=2950

Portée du rapport

L’étude classe le marché SerDes en fonction du type de produit et de l’application aux niveaux régional et mondial.

Par type de produit Outlook (volume, milliers d’unités, chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Cœur IP SerDes

SerDes autonome

Par application Outlook (volume, milliers d’unités, revenus, millions USD, 2017-2027)

Électronique grand public

Communication par fibre optique

Centre de données

Cloud computing

Automobile

Autres

Perspectives par région (volume, milliers d’unités, chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment de base IP SerDes représente la plus grande part de marché par type de produit

En fonction du type de produit, le marché mondial de SerDes est divisé en SerDes IP core et en SerDes autonomes. En 2020, le segment central IP SerDes détenait la plus grande part de marché en termes de valeur. IP SERDES

s sont utilisés pour la communication à grande vitesse entre les puces (courte distance) ou à travers le châssis (longue distance). Les adresses IP SERDES sont utiles lorsque des données parallèles doivent être transmises sur des flux ou des lignes série. Pour transmettre des données parallèles sans conversion, il faudrait plusieurs interconnexions et chemins de données pour faciliter le mouvement des données.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/serdes-market

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial de SerDes a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. La région Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé du marché mondial des SerDes au cours de la période de prévision. La région comprend des pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie-Pacifique. La forte croissance économique des pays émergents nationaux tels que la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde est le moteur de l’expansion de la région.

Les principaux fabricants émergents de puces SerDes en Asie-Pacifique propulsent la croissance du marché SerDes. En particulier, la Chine et Taïwan contribuent majoritairement à l’offre mondiale de SerDes. En outre, la croissance rapide de l’infrastructure de communication dans la région Asie-Pacifique et les principaux acteurs du marché présentent des opportunités lucratives pour la croissance globale de l’industrie SerDes.

Description de la demande de rapport : https://www.marketstatsville.com/serdes-market

Principaux acteurs du marché

Le marché SerDes est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Rambus, Inc, ON Semiconductor Corporation, STMicroelectronics NV, ROHM Semiconductor, Renesas Electronics Corp, NXP Semiconductors NV, Texas Instruments Inc, Maxim Integrated, Cypress Semiconductor Corp, Broadcom, Inc, Intersil, Semtech, Vitesse et Faraday Technology. Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.