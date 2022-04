Analyse du marché de l’huile de cannabidiol 2022-2030 et stratégies commerciales clés des principaux fournisseurs

Le marché mondial de l’huile de cannabidiol était de 3,1 milliards USD en 2020 et devrait croître de 9,3 milliards USD d’ici 2027, à un TCAC de 20,2 % de 2021 à 2027. Le cannabidiol est extrait du cannabis ou du chanvre, en particulier du chanvre, en raison de sa teneur naturellement élevée en CBD. . Le produit est souvent confondu avec son homologue psychoactif, le tétrahydrocannabinol extrait de la même plante. Il a plusieurs avantages dans le traitement de l’anxiété, de l’inflammation, de la réduction de la douleur et de la prévention des crises. Le marché évolue plus rapidement en raison de son utilisation croissante dans l’industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique.

Certains des facteurs à l’origine de la croissance du marché comprennent le besoin de médicaments antidouleur à base de plantes et la prévalence future des troubles neurologiques liés à l’humeur. De plus, la forte prévalence de maladies chroniques telles que le diabète et le cancer alimente la croissance du marché. Par exemple, selon les faits de 2019 de l’Organisation mondiale de la santé, la dépression est un trouble mental courant et l’une des principales causes d’invalidité dans le monde. Un nombre élevé de personnes sont touchées par la dépression. De plus, la recherche et le développement de médicaments à base de plantes ont donné une impulsion substantielle à la croissance du marché de l’huile de CBD.

De plus, l’augmentation de la pénétration de l’huile de chanvre dans les sites Web de commerce électronique et les progrès technologiques devraient soutenir la croissance du marché à l’avenir. Cependant, les restrictions d’utilisation du CBD dans quelques pays et une infrastructure réglementaire stricte devraient entraver la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial de l’huile de cannabidiol

Le COVID-19 est une urgence de santé publique mondiale incomparable qui a touché toutes les industries, y compris l’industrie de la santé, les effets à long terme devant avoir un impact sur la croissance de l’industrie. La recherche en cours amplifie le cadre de recherche pour garantir l’inclusion des problèmes sous-jacents de la COVID-19 et des voies à suivre potentielles.

De plus, la R&D sur les médicaments à base de plantes pour le stress, l’anxiété et la dépression induits par le COVID-19, a stimulé la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2020, l’Université du Texas à Austin a collaboré avec SunFlora.Inc et Way West Hemp Inc. mène un essai clinique de phase II/III pour évaluer l’efficacité de l’isolat de CBD et de l’huile de cannabidiol à spectre complet dans la réduction du COVID- 19 induit de l’anxiété, de la dépression, de la colère, des troubles du sommeil et du stress.

Dynamique du marché mondial de l’huile de cannabidiol

Moteurs : Augmentation de l’acceptation des produits à base d’huile de chanvre

L’augmentation de l’acceptation de l’huile de cannabidiol dans le traitement des maladies et la légalisation des produits cannabinoïdes liés aux plantes dans de nombreux pays devraient stimuler la croissance du segment de l’huile de cannabidiol à base de chanvre. De plus, la préférence pour les soins de santé préventifs et un large éventail d’applications de l’huile de chanvre CBD renforcent le segment de l’huile de chanvre CBD.

Au cours de la période d’évaluation, cela devrait stimuler sa production. En raison de ses effets curatifs du covid-19, la demande d’huile de cannabis (CBD) à des fins médicales et de santé est augmentée, ce qui est le principal moteur du marché de l’huile de CBD. En outre, les approbations réglementaires, l’augmentation de l’acceptation et de l’utilisation des produits sont d’autres facteurs majeurs qui animent le marché de l’huile de CBD pour les produits infusés d’huile de cannabis. De plus, la prise de conscience croissante des avantages médicinaux de l’huile de cannabis a incité les individus à acheter des produits dépendant du CBD, quel que soit leur coût.

Contraintes : Manque de sensibilisation des consommateurs dans plusieurs pays d’Asie et du Moyen-Orient

Les produits à base de CBD gagnent en popularité parmi les consommateurs des pays développés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, le Canada et d’autres, mais pas dans les économies en développement, en particulier en Asie et au Moyen-Orient. Le mythe associé au produit délivrant des effets psychoactifs en raison de sa popularité auprès des clients à des fins récréatives entrave sa performance sur le marché. Les clients ne sont pas bien conscients de ses avantages, de ses fonctions et de ses offres avantageuses de plusieurs manières. Cependant, les fabricants sensibilisent constamment les consommateurs et développent des emballages informatifs pour clarifier l’intention du consommateur envers le produit. Par conséquent, les efforts visant à renforcer l’activité marketing offriront des opportunités de croissance au marché mondial du cannabidiol.

Portée du rapport

L’étude classe le marché de l’huile de cannabidiol en fonction de la source et de l’utilisation finale aux niveaux régional et mondial.

Par source Perspectives (ventes, millions USD, 2017-2027)

Chanvre

Marijuana

Par perspectives d’utilisation finale (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

Médical

La douleur chronique

Les troubles mentaux

Cancer

Autres

Usage personnel

Médicaments

Bien-être

Nourriture et boissons

Soins personnels et cosmétiques

Nutraceutiques

Autres

Perspectives par région (volume, milliers d’unités, chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment du chanvre devrait représenter la plus grande part de marché, par source

Selon la source, le marché mondial de l’huile de cannabidiol est divisé en chanvre et marijuana. En 2020, le segment du chanvre détenait la plus grande part de 60,0 % sur le marché mondial de l’huile de cannabidiol. L’acceptation croissante des produits CBD raffinés, combinée à la légalisation croissante de la marijuana et des produits dérivés de la marijuana pour diverses applications médicales, stimule la croissance de ce segment. De plus, la grande efficacité du cannabidiol extrait de la marijuana est un facteur clé pour la part importante du marché.

On estime que le cannabidiol dérivé du chanvre connaît une croissance rapide en raison de la demande croissante du secteur pharmaceutique et de la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé. L’augmentation du revenu disponible des consommateurs et la légalisation du cannabis médical devraient avoir un impact positif sur la demande de cannabidiol dans le secteur pharmaceutique. Les huiles, les concentrés, les capsules, les teintures, les solutions topiques telles que les esclaves, les baumes à lèvres, les lotions et les produits comestibles tels que les produits de boulangerie, les chocolats, les gommes, le café et les bonbons sont des produits CBD très demandés.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de l’huile de cannabidiol a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. En Asie-Pacifique, le marché devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la mise en place d’usines de production de chanvre, en particulier en Chine. La Chine est le plus grand cultivateur de chanvre en Asie, produisant près de la moitié du chanvre mondial.

La légalisation et les approbations croissantes du cannabidiol dans plusieurs produits offrent à plusieurs fabricants des opportunités potentielles d’opérer sur le marché. Par exemple, en 2019, la Thaïlande a été le premier pays d’Asie du Sud-Est à légaliser le cannabis à des fins médicales et de recherche. La capitalisation des fabricants sur la sensibilisation des consommateurs et le marketing des produits sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance du marché.

Principaux acteurs du marché

Le marché de l’huile de cannabidiol est légèrement concentré dans la nature, avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Aurora Cannabis, ENDOCA, Gaia Herbs, ISODIOL, IRIE CBD, CV Sciences Inc., CBD American Shaman, Canopy Growth Corporation, Elixinol, NuLeaf Naturals, LLC, ConnOils LLC et Medical Marijuana, Inc. Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.