Analyse de la demande et de la croissance du marché de la climatisation avec prévisions jusqu’en 2030

On estime que le marché mondial de la climatisation passera de 110,3 milliards USD en 2021 à 188,1 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 6,9 ​​% de 2022 à 2030. La climatisation (souvent appelée AC, A/C ou climatisation) est un système utilisé pour refroidir la température dans un espace intérieur en évacuant la chaleur et l’humidité de la pièce. Essentiellement, ils fonctionnent en aspirant de l’air chaud dans un système et en dispersant de l’air froid, mais ce processus est bien plus complexe. Les systèmes de climatisation sont omniprésents, avec des applications allant des centres commerciaux, des maisons, des espaces commerciaux aux centres de divertissement. La climatisation est toujours un produit recherché, bien que l’abordabilité des produits optimisés pour l’environnement soit toujours un énorme défi. La croissance économique des marchés émergents continue d’augmenter et la demande de climatisation devrait connaître une forte croissance au cours des prochaines années.

La pandémie de COVID-19 a un impact négatif sur la demande mondiale de climatiseurs en 2020, en raison de la baisse des dépenses de consommation. On estime que le marché devrait croître davantage en 2022 et enregistrer une croissance stable aidée par l’atmosphère climatique changeante et la demande croissante des constructions commerciales. De plus, l’inclinaison croissante des consommateurs pour la commodité et le confort devrait maintenir la demande de climatiseurs au cours de la période de prévision.

Les attentes croissantes des clients pour un meilleur refroidissement de la climatisation sont l’un des facteurs qui feront croître le marché. La demande de climatisation dans les applications hors route a augmenté en raison du confort dans des conditions de fonctionnement difficiles. Cela agira comme un catalyseur pour accroître l’efficacité de l’opérateur. Cependant, une contrainte majeure affecte l’application de la climatisation automobile dans les véhicules hors route, c’est-à-dire l’espace disponible pour l’installation du système. Divers équipementiers développent des systèmes de climatisation automobile plus légers, efficaces et plus petits qui s’adaptent facilement aux véhicules hors route.

Portée de la climatisation

L’étude classe le marché de la climatisation en fonction de la technologie, du canal de distribution, du composant, du type de véhicule et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial.

Par perspectives technologiques (ventes, millions USD, 2017-2030)

Climatisation manuelle

Climatisation semi-automatique

Climatisation automatique

Par perspectives de canal de distribution (ventes, millions USD, 2017-2030)

Magasins multimarques

Boutiques exclusives

En ligne

Autres chaînes

Perspectives par composant (ventes, millions USD, 2017-2030)

Compresseur

Évaporateur

Sécheur/Récepteur

Condenseur

Perspectives par type de véhicule (ventes, millions USD, 2017-2030)

Voitures particulières

VUL

VHC

Par perspectives d’utilisation finale (ventes, millions USD, 2017-2030)

Résidentiel

Commercial

Industriel

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment de la climatisation automatique devrait représenter la plus grande part de marché par technologie

Selon le type, le marché mondial de la climatisation est divisé en climatisation manuelle, climatisation semi-automatique et climatisation automatique. Les progrès technologiques ont permis d’utiliser un système de climatisation entièrement automatique à moindre coût. Aujourd’hui, presque tous les véhicules fabriqués sont équipés d’un système de climatisation. Il y a donc une rude concurrence entre les constructeurs automobiles pour offrir un confort accru. Cette concurrence a accru la pression des équipementiers pour fournir des systèmes de climatisation automobile technologiquement avancés. Le marché de la climatisation automobile comprend un nombre limité d’acteurs qui ont une position forte au niveau mondial. Pour développer le marché, les acteurs ont adopté plusieurs stratégies telles que le développement et le lancement de nouveaux produits, les expansions régionales, les acquisitions, les fusions, les partenariats et les collaborations.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial de la climatisation a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. En 2021, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché. Le marché nord-américain, ainsi que d’autres marchés développés dans le monde, devrait connaître une croissance principalement alimentée par les ventes de remplacement. De plus, l’augmentation des activités promotionnelles du gouvernement visant à accroître l’adoption de systèmes de climatisation éconergétiques afin de réduire la consommation d’énergie devrait également alimenter la croissance du marché régional. Même si le marché global s’est effondré en raison de la propagation de la pandémie de COVID-19, l’Europe et l’Amérique du Nord ont enregistré une croissance en 2020 et ont été

pas impacté aussi négativement que le reste du monde l’a été. Cela est attribué à la forte demande au dernier trimestre de 2020 dans les deux régions.

À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé du marché mondial de la climatisation au cours de la période de prévision. La région comprend la Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie-Pacifique. La croissance de la région est principalement due à la croissance économique des pays émergents domestiques tels que la Chine et l’Inde. Le marché de la climatisation automobile sera tiré par la hausse de la production automobile et les exigences de confort des consommateurs. L’augmentation de la demande de véhicules, l’augmentation du revenu par habitant et les progrès technologiques sont les principaux moteurs des systèmes de climatisation automobile.

Principaux acteurs du marché

Le marché de la climatisation est légèrement concentré, avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché, tels que Daikin Industries Ltd., Gree Electrical Appliances Inc., Emerson Electric Company, Midea Group Co. Ltd, Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning Inc., LG Electronics Inc., Panasonic Corporation, Toshiba Corporation, Haier Group Corporation, Electrolux, Whirlpool, Voltas Limited, Bluestar, Mitsubishi Electric et Robert Bosch

Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour gagner le maximum de parts de marché. Actuellement, Daikin Industries Ltd., Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning Inc., LG Electronics Inc., Panasonic Corporation et Toshiba Corporation sont des entreprises majeures sur le marché mondial de la climatisation.