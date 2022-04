Le marché des soins intensifs néonatals affichera une croissance robuste d’ici 2030

La description

Le marché mondial des soins intensifs néonatals devrait passer de 7,5 milliards USD en 2021 à 13,9 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 8,1 % de 2022 à 2030. Lorsque les enfants naissent tôt, ont des problèmes de santé ou ont un accouchement difficile, ils vont à l’hôpital NICU (unité de soins intensifs néonatals). Là, les bébés reçoivent des soins 24 heures sur 24 qui ont une équipe d’experts. Les unités de soins néonatals disposent de machines très avancées qui fournissent des soins critiques et un soutien aux bébés prématurés ayant un faible poids à la naissance ou souffrant de problèmes médicaux graves tels que le syndrome de détresse respiratoire ou les deux. Selon l’OMS, environ 15 millions de bébés prématurés naissent chaque année, et ce nombre augmente de jour en jour. La prématurité est devenue l’une des causes de décès chez les nouveau-nés. Cela est susceptible d’augmenter la demande pour le nombre d’unités de soins intensifs néonatals dans les hôpitaux pour aider à la prise en charge appropriée des nouveau-nés. En outre, le développement des infrastructures de soins hospitaliers et l’entrée d’acteurs privés dans le secteur hospitalier devraient augmenter la demande d’équipements essentiels utilisés pour les unités de soins intensifs néonatals au cours de la période de prévision.

Les innovations croissantes en matière de technologies médicales et d’équipements jouent un rôle essentiel dans le développement d’équipements néonatals de haute qualité et performants. Les progrès technologiques dans l’équipement des USIN ont augmenté la demande d’équipements de soins néonatals spécialisés dans les économies développées et émergentes. Le développement de nouveaux incubateurs et d’incubateurs compatibles avec l’imagerie par résonance magnétique (IRM) devrait fournir des soins améliorés aux bébés prématurés, ce qui propulsera le marché des équipements de soins néonatals. De plus, la sensibilisation croissante des prestataires de soins de santé aux progrès de l’équipement de l’USIN et une augmentation des collaborations et des partenariats entre les acteurs pour fournir une USIN très avancée devraient accélérer la croissance du marché.

Les coûts élevés de maintenance et d’achat des équipements NICU devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, la croissance du marché est probablement limitée par le manque d’accès aux équipements de soins néonatals dans les pays en développement. Les contraintes budgétaires et les dépenses de santé limitées dans ces pays ont entraîné une augmentation de l’achat d’appareils reconditionnés à bas prix par les unités de soins intensifs néonatals. Ceci, combiné à un important marché d’équipements remis à neuf dans les marchés émergents, limite la demande des hôpitaux pour de nouveaux équipements. C’est encore une autre pierre d’achoppement à l’expansion du marché.

Portée des soins intensifs néonataux

L’étude classe le marché des soins intensifs néonatals en fonction des produits et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial.

Par perspectives de produit (ventes/revenus, millions USD, 2017-2030)

Incubateurs néonataux

Système de photothérapie néonatale

Ventilateurs néonataux

Moniteurs néonataux

Autres

Par perspectives des utilisateurs finaux (ventes/revenus, millions USD, 2017-2030)

Cliniques de garde d’enfants

Hôpitaux

Autres

Perspectives par région (ventes/revenus, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Par type de produit, le segment des incubateurs néonatals représente la plus grande part de marché

Le marché est segmenté en systèmes de photothérapie néonatale, incubateurs néonatals, ventilateurs néonatals, moniteurs néonatals et autres en fonction du type de produit. En 2020, le segment des incubateurs néonatals a dominé le marché, offrant aux nouveau-nés une température confortable. Ces incubateurs sont nécessaires dans une unité de soins intensifs néonatals car ils maintiennent la stabilité thermique dans la chambre, ce qui améliore le taux de survie des bébés prématurés. La demande d’incubateurs néonatals est alimentée par l’introduction par les joueurs d’incubateurs néonatals très avancés et une augmentation des admissions néonatales. D’autre part, le segment des ventilateurs néonataux devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. L’augmentation des troubles respiratoires chez les bébés prématurés devrait stimuler la demande de ventilateurs néonatals au cours de la période de prévision. La présence de nombreux acteurs dans le développement de moniteurs néonatals et les innovations croissantes dans les moniteurs affichant des données en temps réel devraient propulser le segment des moniteurs néonatals vers l’avant.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Le marché mondial des soins intensifs néonatals a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique en fonction des régions. L’amélioration des infrastructures de santé, la présence d’acteurs variés et

la prise de conscience croissante des soins néonatals par de nombreuses organisations de soins de santé devrait offrir des opportunités de croissance lucratives au marché de la région Asie-Pacifique. L’augmentation rapide de la prévalence des maladies respiratoires chez les nouveau-nés et les taux de naissances prématurées devraient accroître la demande de soins intensifs néonatals au cours de l’année à venir dans les régions respectives.

Principaux acteurs du marché

Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale. Actuellement, B. Braun Melsungen AG, Becton, Dickinson and Company, Cook Group, Digicare Biomedical Technologies Inc., Medtronic plc, Koninklijke Philips N.V, Phoenix medical Systems, Smiths Medical, Teleflex Incorporated et Utah Medical Products Inc. font partie des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des soins intensifs néonatals.