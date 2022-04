Le marché des enroulements de bobines électriques connaîtra une croissance énorme d’ici 2030

La taille du marché mondial des enroulements de bobines électriques devrait croître à un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision. Les bobinages électriques sont des composants importants des appareils électriques, tels que les générateurs, les transformateurs et les moteurs. Ils sont utilisés pour générer le champ magnétique requis pour le fonctionnement d’un appareil ou produire une tension en utilisant l’application d’un flux magnétique externe.

Les enroulements de bobines électriques sont utilisés dans de nombreux appareils électroniques, qui, à leur tour, trouvent une application dans une variété d’industries d’utilisation finale telles que les installations industrielles, l’électronique et la communication, l’équipement médical, la transmission et la distribution d’énergie, etc. L’application de transmission et de distribution d’énergie représente une part dominante du marché des bobinages électriques. Les services publics étendent leurs réseaux T&D en construisant de nouvelles infrastructures pour répondre à la demande croissante d’alimentation électrique fiable et de connectivité du dernier kilomètre. Dans le même temps, les services publics des zones dotées d’infrastructures plus anciennes investissent dans la mise à niveau des équipements pour garantir la fiabilité des systèmes électriques.

Le cuivre et l’aluminium étaient les deux matériaux utilisés sur le marché des bobinages électriques. Le cuivre offre une conductivité et une fiabilité supérieures, tandis que l’aluminium est léger et a une meilleure flexibilité. L’émergence des bobinages électriques à base d’aluminium recouvert de cuivre a élargi l’horizon. Le noyau du fil de bobinage est en aluminium avec un revêtement de cuivre sur la surface. Ce matériau offre la fiabilité et l’efficacité du cuivre avec les propriétés de poids et d’espace inférieures de l’aluminium.

Portée des enroulements de bobine électrique

L’étude classe le marché des enroulements de bobines électriques en fonction du matériau d’enroulement, de la technologie d’enroulement, du type d’enroulement, de l’application et des régions.

Par Winding Material Outlook (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2030)

À base de cuivre

À base d’aluminium

À base d’aluminium recouvert de cuivre

Par Winding Technology Outlook (Revenus, millions USD, 2017-2030)

Enroulement de noyau toroïdal

Enroulement de prospectus

Enroulement linéaire

Enroulement d’aiguille

Par type d’enroulement Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2030)

Enroulement sauvage / fouillis

Enroulement orthocyclique

Enroulement hélicoïdal

Par Application Outlook (Revenu, Millions USD, 2017-2030)

Transmission et distribution d’énergie

Inducteurs

Réacteurs et selfs

Transformateurs et bobines

Électro-aimants et noyaux segmentés

Bobines d’appareillage

Industriel

Bobines solénoïdes et actionneurs

Relais et Commutateurs

Bobines de stator

Contacteurs CC

Automobile

Alternateurs

Bobines de frein et d’embrayage

Bobines d’allumage

Electronique & Communication

Bobines d’antenne

Bobines de capteur

Bobines pour smartphones

Cathéters médicaux

Autre électrique

Perspectives par région (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment à base de cuivre devrait représenter la plus grande part de marché par matériau de bobinage

Par matériau d’enroulement, les enroulements de bobines électriques sont segmentés en à base de cuivre, à base d’aluminium et à base de cuivre. Le segment à base de cuivre représente la plus grande part de marché en 2021. Le cuivre a une faible résistance électrique et permet au courant de circuler facilement. Un facteur majeur dans son utilisation du cuivre est qu’il peut être configuré et façonné pour produire n’importe quelle forme de bobine.

Le flux de courant à travers les enroulements de bobine de fil de cuivre enroulés autour d’un noyau de fer crée un champ électromagnétique qui s’opposera ou attirera le champ magnétique fourni par les aimants permanents montés sur un arbre d’entraînement. L’interaction du champ électromagnétique avec le champ magnétique permanent produit un couple. La tension détermine le couple de sortie du moteur appliqué au fil, le nombre de bobines, les enroulements de bobine et la densité. Le flux de courant détermine la vitesse maximale du moteur à travers les bobines. Par conséquent, les exigences de l’application pour laquelle le moteur sera appliqué déterminent en grande partie les exigences d’enroulement de la bobine, créant un défi de conception pour les ingénieurs.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des enroulements de bobines électriques a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé sur le marché mondial des enroulements de bobines électriques au cours de la période de prévision. La région comprend la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie-Pacifique.

La demande d’énergie, la croissance économique et le développement des infrastructures en Inde et en Chine sont le principal facteur de croissance du marché de la région Asie-Pacifique. Par exemple, jusqu’en 2017,

L’Inde avait un réseau national avec une capacité installée de 326,8 GW et une consommation d’énergie de 1114,41 TWh, ce qui montre l’investissement dans ce secteur. Pour contrôler cette forte consommation d’énergie, le gouvernement indien installe de nombreux transformateurs chaque année, augmentant la demande d’enroulements de bobines, aidant le marché à se développer. Le gouvernement indien s’est fixé un objectif de 175 GW d’énergie renouvelable installée d’ici la fin de 2022, dont 5 GW de petite hydraulique, 10 GW de biomasse, 60 GW d’éolien, 100 GW de solaire. Tous ces secteurs sont tenus d’utiliser des moteurs et, à terme, la consommation d’enroulements de bobines augmentera en raison de la tendance à établir des instruments d’énergie renouvelable. Ce scénario est courant dans d’autres pays asiatiques tels que la Chine et l’Indonésie, ce qui contribuera à la croissance rapide du marché des bobinages électriques.

Principaux acteurs du marché

Le marché des enroulements de bobines électriques est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que North Devon Electronics, APW, Stimple & Ward, Endicott Coil, Quartzelec, Sag Harbor Industries, National Electric Coil, Stonite Coil, Peter Paul Electric , Precision Econowind, Swiger Coil Systems et autres.