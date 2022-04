Taille du marché de la thérapeutique des cellules tueuses naturelles, dernières tendances, aperçus de la recherche, profil clé et applications d’ici 2030

La description

La taille du marché mondial de la thérapeutique des cellules tueuses naturelles devrait passer de 2 708,9 millions USD en 2021 à 10 113,5 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 15,1 % de 2022 à 2030. Les cellules tueuses naturelles sont des lymphocytes effecteurs du système immunitaire inné qui contrôlent plusieurs types de tumeurs et d’infections microbiennes en limitant leur propagation et les lésions tissulaires qui en découlent. La thérapie par cellules tueuses naturelles est une immunothérapie cellulaire, tout comme la thérapie par cellules CAR-T. Comme les lymphocytes T, les cellules NK font également partie du système immunitaire et attaquent les germes et autres cellules malignes. Contrairement aux cellules T, cependant, les cellules NK ne sont pas adaptées à des antigènes spécifiques.

Les cellules tueuses naturelles (NK) sont de grands lymphocytes granulaires qui répondent rapidement à un défi pathologique. En outre, ils sont responsables de la production de cytokines immunorégulatrices. De plus, ils agissent comme un élément important du système immunitaire inné d’un être humain. Le rôle principal des cellules NK est de générer une réponse immunitaire contre les tumeurs malignes et les infections virales.

L’augmentation de l’adoption des cellules NK pour traiter les infections, le cancer et les maladies du foie est le facteur qui stimule le marché mondial des thérapies à base de cellules tueuses naturelles. De plus, les cellules NK jouent un rôle central dans la surveillance immunitaire des tumeurs, ce qui stimule l’adoption des thérapies NK à travers le monde. La sensibilisation accrue de la population aux diverses immunothérapies et l’augmentation de la R&D pour le développement d’anticorps bispécifiques pour engager les cellules NK afin d’éliminer les cellules tumorales propulsent la croissance du marché mondial. Mais, le manque de spécificité et la faible survie in vivo des cellules limitent la croissance des thérapies à base de cellules tueuses naturelles. En outre, les coûts plus élevés associés aux thérapies et les effets secondaires indésirables devraient entraver la croissance du marché dans les années à venir. Au contraire, une augmentation significative des activités de R&D vers le développement de l’immunothérapie dans les économies en développement devrait offrir des opportunités lucratives selon les prévisions du marché de la thérapie des cellules NK.

Portée de la thérapeutique des cellules tueuses naturelles

L’étude classe le marché de la thérapie des cellules tueuses naturelles en fonction de la thérapeutique, de l’application et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial.

Par perspectives thérapeutiques (ventes, millions USD, 2017-2030)

Thérapies cellulaires NK

Anticorps dirigés contre les cellules NK

Par application Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030)

Maladies gastro-intestinales

Cancer

Troubles immunoprolifératifs

Autres

Par perspectives des utilisateurs finaux (ventes, millions USD, 2017-2030)

Centres et instituts de recherche

Hôpitaux

Autres

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Marché des thérapies par les cellules tueuses naturelles, par les utilisateurs finaux

Le marché de la thérapeutique des cellules tueuses naturelles est divisé en centres et instituts de recherche, hôpitaux et autres en fonction des utilisateurs finaux. Diverses activités de R&D en cours telles que les cellules NK et l’amélioration de la mémoire immunologique, les thérapies cellulaires et l’auto-reconnaissance induite par le stress sont actuellement en cours. De plus, certaines études d’immuno-monitoring sont en cours pour déterminer l’utilisation des cellules NK. Dans les hôpitaux, les thérapies cellulaires NK sont utilisées pour traiter les cancers par génie génétique. En outre, ces cellules sont utilisées comme outil thérapeutique pour guérir les troubles immunoprolifératifs, divers cancers, les maladies gastro-intestinales et les maladies infectieuses en raison de leur capacité à détecter les cellules transformées.

De plus, plusieurs essais cliniques médicaux sont réalisés pour évaluer la sécurité et les effets anti-tumoraux des cellules NK. L’objectif principal de l’étude est de déterminer l’innocuité des doses de cellules NK contre les cancers et les tumeurs malignes. De plus, la thérapeutique des cellules NK implique des recherches cliniques et expérimentales pour fournir des traitements rentables avec des taux de réussite améliorés. Actuellement, des recherches sont menées pour le transfert adoptif de cellules NK haploidentiques pour la thérapie consolidée de la leucémie myéloïde aiguë pédiatrique. Par conséquent, la thérapeutique des cellules NK a des applications prometteuses dans divers instituts de recherche.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

L’Amérique du Nord représentait la part la plus élevée en 2021 sur le marché mondial des thérapies à base de cellules tueuses naturelles. Ceci est attribué à une augmentation significative de la prévalence du cancer dans cette région. Au cours de la période de prévision, le marché Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide, en raison d’une augmentation du nombre de patients atteints de cancer, d’une amélioration des établissements de santé et d’une augmentation de la population gériatrique.

Cependant, la complexité des cadres réglementaires concernant l’approbation de l’immunothérapie devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. À l’inverse, une incidence élevée de cancer devrait stimuler la croissance du marché de l’immunothérapie contre le cancer, ce qui alimentera la croissance du marché des thérapies par cellules NK.

Principaux acteurs du marché

Le marché de la thérapeutique des cellules tueuses naturelles est légèrement concentré dans la nature avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Affimed N.V., Fate Therapeutics, Fortress Biotech, Celgene Corporation, Glycostem Therapeutics BV, Nantkwest Inc., Nkarta Therapeutics, Inc., NKT Therapeutics Inc., Innate Pharma S.A. et Ziopharm Oncology Inc.