Attentes du marché du bar et tendances de croissance mises en évidence jusqu’en 2030

La taille du marché mondial du bar devrait passer de 4 029,9 millions USD en 2021 à 6 821,2 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 6,8 % de 2022 à 2030. Le bar est un poisson alimentaire économiquement important dans les régions tropicales et subtropicales. de la région Asie et Pacifique. Le bar largement consommé comprend le bar asiatique et le bar européen, également connu sous le nom de Barramundi. Le bar européen est originaire des côtes sud, ouest et nord de l’Europe. En revanche, Barramundi est largement distribué dans la région indo-ouest du Pacifique, de l’Asie du Sud à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et au nord de l’Australie. Le bar est largement consommé au Japon, dans l’ANASE, en France, en Chine, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans d’autres pays européens.

Il y a eu une augmentation de la demande d’aliments issus de l’agriculture biologique ces dernières années, en raison de la sensibilisation accrue des consommateurs aux effets négatifs des engrais artificiels, des insecticides et des pesticides. Avec la demande croissante d’aliments biologiques, plusieurs acteurs s’aventurent dans ce segment de niche pour répondre à la demande croissante des consommateurs. En outre, plusieurs progrès ont été réalisés pour améliorer la formulation des aliments biologiques et les ingrédients des aliments afin d’optimiser la qualité nutritionnelle du bar biologique. L’expansion du marché mondial du bar est principalement due à l’augmentation de la demande de bar biologique.

L’adoption de nouvelles technologies pour améliorer l’efficacité de la production est restée au centre des préoccupations des parties prenantes engagées, contribuant ainsi à la croissance du marché. En outre, l’adoption de nouveaux aliments à base de plantes rentables devrait réduire la dépendance à l’égard de la farine de poisson. En outre, l’identification ADN des poissons pour détecter et prévenir les maladies conduira à une meilleure production de poisson. D’autres améliorations concernant la filtration de l’eau, la construction d’habitats et les techniques de pêche peuvent encore amplifier la production. En outre, l’adoption de l’automatisation et de l’intelligence artificielle a entraîné une augmentation substantielle de la production de poisson. Les principaux acteurs adoptent ces technologies pour étendre leurs capacités de production à l’avenir.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/sea-bass-market

Impact du COVID-19 sur le marché mondial du bar

Le COVID-19 est une maladie infectieuse qui est apparue pour la première fois fin décembre à Hubei, la ville chinoise de Wuhan. Le virus qui cause le syndrome respiratoire aigu sévère, le coronavirus 2 (SRAS-CoV-2), est extrêmement contagieux et se propage d’une personne à l’autre. La maladie s’est étendue à plus de 213 pays depuis son apparition en décembre 2019, ce qui a incité l’Organisation mondiale de la santé à la déclarer une urgence de santé publique le 11 mars 2020. L’éclosion de la pandémie de COVID-19 avait entraîné un arrêt complet des installations de production. , qui ne relèvent pas des biens essentiels, en raison d’un confinement prolongé. L’épidémie de COVID-19 a perturbé l’économie en interrompant les opérations des centres commerciaux et des restaurants et d’autres activités de vente au détail et de services. La perturbation de la croissance du marché du bar en 2020 est attribuée à l’épidémie de COVID-19. Les voyages internationaux sont au point mort avec les activités liées au tourisme. L’impact économique négatif de ce confinement mondial est colossal. En outre, l’impact devrait être massif du point de vue de l’emploi et de la durabilité des entreprises. En outre, cela a eu un impact négatif sur l’import/export, les économies, la chaîne d’approvisionnement et les industries à travers le monde.

Une part importante de l’industrie du bar dépend principalement du secteur de la restauration pour sa génération de revenus. La récente déclaration concernant la fermeture d’une partie notable de l’industrie hôtelière, y compris les restaurants à service complet, la restauration et les restaurants à service rapide, a considérablement entravé la vente de bar. De plus, les chaînes d’approvisionnement sont actuellement beaucoup plus complexes qu’elles ne l’étaient il y a dix ans. La pandémie de COVID-19 n’a pas seulement gêné les installations de production. Pourtant, cela a également perturbé les chaînes d’approvisionnement telles que les fournisseurs de matériaux et les distributeurs du marché du bar à l’échelle mondiale, entraînant la perte de l’activité en termes de valeur des ventes.

Dynamique du marché mondial du bar

Moteurs : augmentation de la demande d’aliments faibles en calories et riches en protéines

L’augmentation de la demande d’aliments à haute teneur en protéines et à faible teneur en calories stimulera probablement la demande mondiale de bar. Une portion d’un filet de bar contient en moyenne près de 25 grammes de protéines. D’un autre côté, les calories ne sont que d’environ 125. Une consommation accrue de protéines améliore la construction et la force musculaires, accélère la combustion des graisses et le métabolisme, abaisse la tension artérielle, maintient la faim à distance plus longtemps et influence positivement l’ensemble du corps. D’autre part, il aide à la gestion du poids, à la régulation de la glycémie et a un impact favorable sur le bonheur et le bien-être des consommateurs. Ces propriétés du bar attirent une large base de consommateurs soucieux de leur santé. Ainsi, les avantages mentionnés ci-dessus du bar sont de plus en plus reconnus dans le monde entier, alimentant ainsi la consommation de bar.

Contraintes : l’adoption de régimes végétaliens/végétariens apparaît comme un obstacle

Di végétalien et végétarien

ets deviennent plus populaires et plus courants parmi les gens. Ces régimes évitent la consommation de produits d’origine animale, dont le poisson. Les végétaliens utilisent des substituts aux produits d’origine animale, tels que le soja, le seitan et les pois, pour obtenir leur apport en protéines requis au lieu d’avoir des produits alimentaires plus efficaces pour répondre aux besoins en protéines. Environ 10 % de la population européenne est végétarienne et végétalienne, et ce pourcentage devrait augmenter régulièrement dans les années à venir. Les consommateurs du monde entier sont prêts à changer leurs habitudes alimentaires et se tournent vers les aliments à base de plantes. Selon Google Trends, l’intérêt pour le véganisme a été multiplié par 7 entre 2014 et 2019. Dans le même ordre d’idées, environ 10 millions d’individus aux États-Unis sont végétaliens. Les gens mènent des campagnes mondiales pour prôner la conversion au véganisme et au végétarisme. Ils promeuvent les avantages pour la santé d’un tel régime tout en soulignant les impacts négatifs d’un régime non végétarien. Ces campagnes ont un impact négatif sur le marché des produits de la mer, dont le bar.

Opportunités : Élevage durable du bar pour gagner en traction

La durabilité est en train de devenir un facteur dominant dans les décisions d’achat de produits, en particulier parmi les milléniaux et les populations de la génération Z des pays en développement et développés. Les pratiques durables peuvent avoir un impact positif sur le marché dans les années à venir. Des pratiques telles que des techniques appropriées de gestion des déchets peuvent être adoptées pour maintenir la propreté des plans d’eau afin de réduire la pollution. De plus, relâcher une partie des poissons d’élevage dans la nature pour préserver leur population peut aider à rétablir l’équilibre. De plus, l’analyse d’échantillons d’eau dans les zones où les fermes doivent éliminer les déséquilibres chimiques ou les polluants améliorera la qualité de l’eau. De plus, des efforts sont faits pour que d’autres formes de vie dans cette zone ne soient pas affectées négativement par les activités aquacoles menées dans cette zone. Ainsi, les activités ci-dessus sont susceptibles d’améliorer la durabilité et d’aider à créer un impact positif sur les consommateurs.

Vous pouvez acheter le rapport complet : https://www.marketstatsville.com/buy-now/sea-bass-market?opt=2950

Portée du rapport

L’étude classe le marché du bar en fonction du type, de la nature et des ventes aux niveaux régional et mondial.

Par type de perspectives (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2030)

Frais

Traité

Par Nature Perspectives (Revenus, Millions USD, 2017-2030)

Sauvage

D’élevage

Par perspectives de canal de vente (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2030)

Service alimentaire

Hypermarché/Supermarché

Magasins spécialisés

Canal en ligne

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment d’élevage devrait représenter la plus grande part de marché, par nature

Sur la base de la nature, le marché mondial du bar est divisé en élevage et frais. En 2021, le segment d’élevage représentait la plus grande part de marché de 95,6% sur le marché mondial du bar. Le terme d’élevage fait largement référence à la culture du bar dans des environnements aquatiques contrôlés à des fins commerciales. La reproduction, l’élevage et la récolte du bar ont lieu dans des étangs et des lagunes d’eau de mer. L’essentiel de la production provient de l’élevage en cage en mer.

L’aquaculture représente environ un tiers de l’approvisionnement mondial total en poisson de consommation. L’élevage du bar a le potentiel de devenir une pratique durable pour compléter les pêches de capture et nourrir la population mondiale croissante. La prise de conscience des problèmes environnementaux potentiels a considérablement augmenté, entraînant ainsi une transition vers l’élevage du bar. En outre, une myriade de restrictions sur la capture sauvage a entraîné l’adoption généralisée de l’élevage du bar. En outre, ce segment connaîtra probablement une augmentation de sa part de marché avec davantage d’acteurs s’aventurant dans l’élevage du bar plutôt que dans la capture sauvage.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/sea-bass-market

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Au niveau régional, le marché du bar est étudié en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 8,4 % sur le marché mondial du bar au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique est en tête de la production aquacole totale, la Chine, l’Indonésie et le Vietnam dominant la région. Le marché montre une forte concentration vers l’Asie-Pacifique. Le marché du bar est très désorganisé, avec de nombreux acteurs régionaux avec de petites parts de marché opérant dans la région. La demande accrue des services alimentaires et le soutien gouvernemental en termes de crédits, de prêts et d’infrastructures ont un impact positif sur la croissance à long terme du marché du bar en Asie-Pacifique.

L’élevage du bar en Asie

– Le Pacifique est principalement réalisé par les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est et l’Australie. Le bar le plus populaire dans cette région est la variété locale, Barramundi, qui est également populaire dans d’autres parties du monde. Les fruits de mer constituent une part importante du régime alimentaire de la population des zones côtières d’Asie, ce qui entraîne une énorme demande de poisson, y compris de bar. La pêche et l’agriculture sont les principales sources de revenus dans certaines parties des pays en développement de cette région, ce qui se traduit par le soutien du gouvernement à de tels projets pour faciliter les capacités de production, les exportations et les progrès technologiques.

Description de la demande de rapport : https://www.marketstatsville.com/sea-bass-market

Principaux acteurs du marché

Le marché du bar est légèrement concentré, avec peu d’acteurs mondiaux en activité, tels que Barramundi Group, Blue Ocean Seafood SPA, Amacore B.V., Corfu Sea Farm S.A. Defne-Tur Aquaculture, Mainstream Aquaculture, Oceanpick, Cromaris D.D., Selonda SA et Philosofish S.A. Les autres acteurs importants analysés dans le rapport sont Culmarex, S.A.U., Duntower Corporation, Luckyfish Co., NHL Fresh Fish, Argosaronikos S.A. Fish Farm et Ozsu Fish UK Limited. Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.