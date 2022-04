Popularité croissante du marché MOSFET de puissance et tendances émergentes jusqu’en 2030

Le marché mondial des MOSFET de puissance était évalué à 8,3 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 13,8 milliards USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 6,6 % de 2022 à 2030. MOSFET est l’acronyme de Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Il s’agit d’un semi-conducteur de puissance utilisé comme dispositif de commutation électronique pour contrôler les charges selon les besoins. En plus d’être une solution rentable pour remplacer le transistor à jonction bipolaire (BJT), il permet également à la gestion de l’alimentation d’améliorer la conservation de l’énergie dans divers systèmes industriels, l’électronique grand public et les véhicules électriques. Il est actuellement utilisé dans les ressources renouvelables et les véhicules électriques pour améliorer la vitesse de commutation, prévenir les pertes de puissance et amplifier les signaux électroniques dans les appareils électriques.

Le MOSFET de puissance a un énorme potentiel à l’avenir car il est déployé dans de nombreux appareils électriques. Le marché devrait générer une production de trésorerie modérée avec des investissements modestes dans le développement, la recherche et les tests dans les années à venir. Le marché des MOSFET de puissance approche de la phase de maturation et devrait générer des revenus modestes pour les acteurs clés dans les années à venir. Les segments MOSFET industriels et de moyenne puissance ont un énorme potentiel de croissance au cours de la période de prévision. Bien que le marché soit en croissance, ces systèmes devraient générer des revenus importants par rapport aux autres types de MOSFET de puissance.

Le MOSFET de puissance est un dispositif de commutation électronique économique, qui a remplacé les transistors à jonction bipolaire. Les MOSFET de puissance sont de plus en plus utilisés dans les voitures électriques pour améliorer la vitesse de commutation, éviter les pertes de puissance et amplifier les signaux électroniques. Les secteurs verticaux de l’automobile et de l’industrie, par exemple, sont les principales industries avec la plus grande demande.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial des MOSFET de puissance

Le COVID-19 a un impact important sur l’économie et les consommateurs. Les centres de fabrication d’électronique ont été temporairement fermés pour limiter la propagation du COVID-19 parmi les individus. Cela a eu un impact significatif sur la chaîne d’approvisionnement du marché des MOSFET de puissance, entraînant des pénuries de composants, de matériaux et de produits finis. Sur le marché des capteurs de sécurité publique, un manque de continuité des activités a de graves conséquences négatives sur les rendements et les revenus des actionnaires, ce qui devrait entraîner des perturbations financières.

Les gouvernements des marchés clés ont donné la priorité à la sûreté et à la sécurité dans l’environnement de menace actuel. Il y a donc une forte demande du secteur de la défense. Cependant, le secteur résidentiel a connu de graves pertes; ainsi, aucune nouvelle commande n’a été passée pendant la pandémie. Et cet impact devrait se poursuivre jusqu’en 2021. De plus, les marchés automobiles internationaux sont faibles en raison des confinements imposés pour lutter contre la pandémie pendant plusieurs semaines. Bien que l’on estime que le marché des véhicules aux États-Unis et en Europe connaîtra une légère reprise au second semestre 2020, il est toujours en baisse significative par rapport aux niveaux d’avant la crise. Par conséquent, le marché des MOSFET de puissance fait face à des obstacles majeurs depuis l’émergence de la pandémie de COVID-19. L’impact du COVID-19 sur le secteur industriel ? a considérablement affecté l’économie mondiale. Les composants électroniques tels que les circuits intégrés, les puces LED, les PCB, les plaquettes et autres dispositifs à semi-conducteurs sont principalement importés de Chine. En raison de l’arrêt des unités industrialisées, les coûts des composants semi-conducteurs ont augmenté de 2 à 3 %, en raison d’une pénurie d’approvisionnement.

Dynamique du marché mondial des MOSFET de puissance

Pilotes : Accent mis sur l’économie d’énergie

L’électricité n’est pas une forme d’énergie facile à obtenir car les combustibles fossiles s’épuisent à un rythme alarmant. Il n’est pas surprenant que l’accent soit davantage mis sur la conservation de l’énergie. MOSFET est un dispositif de commutation utilisé pour contrôler des applications telles qu’un onduleur, un véhicule électrique et des alimentations. MOSFET est largement utilisé dans les applications industrielles impliquant une faible fréquence de commutation. L’importance croissante accordée aux économies d’énergie et à l’utilisation des énergies renouvelables a ouvert des voies pour ce marché. Il a été supposé que les énergies renouvelables ayant un nombre maximum d’installations constitueraient une plus grande part pour le module de puissance.

Contraintes : Limitations des opérations et coût global élevé

Des limitations telles que la tension drain-source, le courant de drain maximal, les pannes dues à l’oxyde de grille et la température entravent la croissance de ce marché. L’oxyde de grille est très fin, a un seuil de claquage très bas ; De plus, une tension grille-source élevée réduit la durée de vie du MOSFET, avec peu ou pas d’avantage sur la réduction de RDSo. Le MOSFET nécessite également une certaine quantité de tension de drain à source et de courant de drain, ne limitant pas les quantités requises qui pourraient facilement conduire à une panne. Le MOSFET de puissance a également tendance à perdre du courant, ce qui limite sa croissance sur le marché mondial.

Le coût élevé associé à l’installation du véhicule pourrait constituer un frein à la croissance du marché des MOSFET de puissance, car ce facteur entraîne un coût plus élevé de la voiture. De plus, l’entretien du véhicule est difficile et nécessite des travailleurs qualifiés en raison de plusieurs composants électroniques. La structure complexe

des systèmes réduit la durée de vie des véhicules.

Opportunités : Avancement technologique dans le MOSFET de puissance

Aujourd’hui, l’électronique est équipée de nombreuses fonctionnalités pour augmenter ses ventes et le confort des consommateurs. Les améliorations technologiques des composants électroniques, tels que les smartphones, les systèmes de communication sans fil et cloud, les ordinateurs et autres, ont amélioré les paramètres de sécurité des consommateurs et élargi les possibilités d’électronique et d’appareils améliorés sur le marché mondial.

Les progrès dynamiques de la technologie, l’amélioration de l’efficacité et la taille compacte des composants électroniques, qui offrent des opportunités lucratives pour les MOSFET de puissance. De plus, le nano contrôleur joue un rôle crucial dans la gestion des opérations avec une perte de puissance optimale. De plus, l’intégration de divers équipements électroniques devrait offrir de nombreuses opportunités aux acteurs du marché.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des MOSFET de puissance en fonction du type, du taux de puissance et de l’application aux niveaux régional et mondial.

Par type de perspectives (ventes, millions USD, 2017-2030)

MOSFET de puissance en mode appauvrissement

MOSFET de puissance en mode d’amélioration

Par perspective de taux d’électricité (ventes, millions USD, 2017-2030)

Haute puissance

Puissance moyenne

Batterie faible

Par application Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030)

Énergie et puissance

Électronique grand public

Automobile

Onduleur et onduleur

Industriel

Autres

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment Enhancement Mode Power MOSFET devrait représenter la plus grande part de marché par type

Par type, le marché des MOSFET de puissance est analysé à travers les MOSFET de puissance en mode d’appauvrissement et les MOSFET de puissance en mode d’amélioration. Le MOSFET de puissance en mode d’amélioration détenait le plus grand marché, avec 56,7 % des parts en 2021. Le MOSFET de puissance en mode d’amélioration est un module de puissance avec un courant nominal élevé en parallélisant les puces semi-conductrices et est largement utilisé dans les applications industrielles et de traction. Un MOSFET de puissance en mode d’amélioration se compose de plusieurs puces montées sur un substrat isolé et d’une plaque de base en cuivre à dissipation thermique. Le MOSFET de puissance en mode d’amélioration gagne en popularité dans le monde entier, en raison de son efficacité et de sa durabilité inégalées. C’est la prochaine étape de l’évolution de la gestion de l’alimentation. De nombreuses industries adoptent des MOSFET de puissance en mode d’amélioration pour faire fonctionner des soudeuses haute tension, des laminoirs et des pompes à eau. La technologie basée sur le MOSFET de puissance en mode d’amélioration a été adoptée dans les chariots des pays européens pour réduire les fuites de courant et améliorer l’efficacité. Dans le scénario commercial actuel, le MOSFET de puissance en mode d’amélioration est plus préféré car il est rentable et peut être facilement contrôlé à haute tension, ce qui entraîne la croissance du marché.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

La segmentation régionale du marché des MOSFET de puissance concerne l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. Dans le monde, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des MOSFET de puissance au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique occupe une part de marché considérable sur le marché mondial des capteurs. Cela est dû aux progrès technologiques accrus et à l’augmentation des normes automobiles dans les pays en développement comme l’Inde, la Chine et l’Indonésie. L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide au monde. Il s’agit du marché le plus lucratif pour les MOSFET de puissance en raison de la disponibilité de technologies améliorées haut de gamme, de l’augmentation de la demande d’électronique intelligente et de la croissance des industries manufacturières.

En outre, diverses organisations à but non lucratif de soutien promouvant les technologies d’emballage alimentent la croissance du marché. Ces organisations prennent diverses initiatives pour construire des infrastructures électriques avec des technologies avancées, ce qui stimule la croissance du marché des MOSFET de puissance dans la région. Les organisations de tous les secteurs réalisent l’importance des dispositifs MOSFET de puissance pour garantir des conditions de travail efficaces. La forte demande d’appareils de commutation automatisés et de modules d’alimentation devrait stimuler la croissance du marché.

Principaux acteurs du marché

Pour accroître sa présence sur le marché, chaque entreprise a utilisé des techniques telles que la croissance du portefeuille de produits, les fusions et acquisitions, les partenariats, l’expansion régionale et les collaborations. Fairchild Semiconductors, Renesas Electronics Corporation, Infineon Technologies AG, Digi-Main Electronics, IXYS Corporation Power Integration, Toshiba Corp, NXP Semiconductors, STMicroelectronics et Texas Instruments font partie des principales sociétés d’analyse du marché des MOSFET de puissance mentionnées dans l’étude.