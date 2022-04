Le marché des équipements chirurgicaux devrait assurer une part de revenus notable au cours de la période 2022-2030

La taille du marché mondial des équipements chirurgicaux devrait passer de 7,0 milliards USD en 2021 à 15,3 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 10,3 % de 2022 à 2030. L’équipement chirurgical est un dispositif médical couramment utilisé lors d’une intervention chirurgicale. Ils sont utilisés en chirurgie orthopédique, thoracique, buccale, neurologique et ORL. Cet équipement fait partie intégrante des cabinets orthopédiques, cardiovasculaires, rachidiens, ORL et neurologiques. Ces outils permettent aux chirurgiens de travailler avec précision et efficacité. Ils sont utilisés dans tous les aspects de la chirurgie, allant de la gestion des plaies au forage, au sciage et à l’alésage dans les fractures des os longs à l’aide de vis et de clous. Ces outils sont encore améliorés pour les rendre plus légers pour une manipulation aisée par les chirurgiens. Les équipements chirurgicaux avancés sont fiables car ils sont très performants et faciles à assembler. Les équipements chirurgicaux tels que les forets, les écarteurs, les pinces et les alésoirs produisent un motif de fil dans le corps humain.

Le matériel chirurgical peut être classé en deux types : réutilisable et jetable. La ligne d’équipement dépend du type de chirurgie requis. Certaines des formes courantes d’équipement chirurgical sont droites, courbes ou circulaires. Ces instruments trouvent leur utilisation dans les chirurgies ouvertes et fermées. Le marché est témoin des progrès rapides de la technologie. Cependant, les chirurgiens ne peuvent pas comprendre la base clinique ou scientifique de l’utilisation optimale de ces dispositifs dans plusieurs cas. Par conséquent, de nombreux chirurgiens suivent des programmes de formation pour des résultats efficaces.

Dynamique du marché mondial des équipements chirurgicaux

Moteurs : demande croissante d’outils électriques dans les procédures chirurgicales

Le besoin croissant d’outils électriques entraînera la demande d’équipements chirurgicaux. Le marché des outils électriques chirurgicaux bénéficie de la demande croissante de chirurgies mini-invasives. Les outils électriques chirurgicaux sans fil alimentés par batterie sont de plus en plus adoptés en raison de leurs avantages. Les fournisseurs se concentrent de plus en plus sur l’utilisation de batteries lithium-ion dans les outils chirurgicaux. Cela devrait améliorer l’efficacité du flux de travail des chirurgiens. Ces batteries offrent une densité d’énergie élevée, un long cycle de vie, une fiabilité améliorée et des normes de haute performance. De plus, il y a eu une demande accrue d’outils chirurgicaux sans fil.

Contraintes : complications liées à l’utilisation d’équipements chirurgicaux

L’augmentation des complications liées à l’utilisation de matériel chirurgical peut entraver les perspectives de croissance du marché. Les risques associés aux instruments chirurgicaux comprennent la mise en œuvre de techniques inappropriées par le chirurgien ou le technicien, le fait de laisser un instrument à l’intérieur du patient après une intervention chirurgicale et la transmission d’infections en raison de techniques de nettoyage et de stérilisation inappropriées. Des instruments mal nettoyés ou stérilisés contribuent aux infections postopératoires ou à la mortalité. Une mauvaise utilisation du matériel chirurgical peut entraîner des complications postopératoires. Comme il y a une intégration technologique accrue, il y a une probabilité accrue que plusieurs composants de l’équipement chirurgical puissent mal fonctionner.

Opportunités : l’avènement de la chirurgie robotique stimule la demande d’équipements chirurgicaux

Le besoin accru de chirurgie robotique est susceptible de stimuler la demande d’équipements chirurgicaux. Les chirurgies assistées par robot nécessitent l’intégration de divers équipements chirurgicaux, y compris des outils électriques, pour effectuer diverses procédures. Par exemple, les robots chirurgicaux fonctionnent avec quatre bras, ce qui augmente la demande de divers équipements chirurgicaux, y compris des outils électriques. Par exemple, le robot chirurgical développé par l’Université de Washington utilise plusieurs outils chirurgicaux lors d’opérations chirurgicales. Ce sont des dispositifs programmés et contrôlés par ordinateur, qui peuvent aider à positionner les instruments chirurgicaux.

Les avantages associés à ces systèmes conduiront considérablement à leur adoption. Par exemple, les systèmes chirurgicaux robotisés aident à réduire les complications post-chirurgicales et diminuent considérablement le coût de la procédure.

Portée de l’équipement chirurgical

L’étude classe le marché des équipements chirurgicaux en fonction du type de produit, de l’application et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial.

Perspectives par type de produit (ventes/revenus, millions USD, 2017-2030)

Sutures chirurgicales et dispositifs d’agrafage

Équipement chirurgical portatif

Dilatateurs

Pinces et spatules

Instruments de coupe

Rétracteurs

Autres

Équipement électrochirurgical

Par Application Outlook (Ventes/Revenus, Millions USD, 2017-2030)

Obstétrique et de gynécologie

Orthopédie

Thoracique

Plastique et reconstructeur

Fermeture de la plaie

Neurologie

Par perspectives des utilisateurs finaux (ventes/revenus, millions USD, 2017-2030)

Hôpitaux

ASC

Clinique

Perspectives par région (ventes/revenus, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Res

t de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des sutures chirurgicales et des agrafeuses devrait représenter la plus grande part de marché, par type de produit

En fonction du type de produit, le marché mondial des équipements chirurgicaux est divisé en sutures et agrafeuses chirurgicales, appareils chirurgicaux portatifs et appareils électrochirurgicaux. En 2021, le segment des sutures et des agrafeuses représentait la plus grande part de marché de 50,1 % sur le marché mondial des équipements chirurgicaux. Les sutures chirurgicales sont des dispositifs médicaux utilisés pour maintenir ensemble les tissus corporels lors d’une blessure ou d’une intervention chirurgicale. Une aiguille effectue généralement cela avec une longueur de fil attachée. Ces sutures sont disponibles dans différents matériaux, tailles et formes. Les chirurgiens, les médecins, les dentistes, les podiatres, les ophtalmologistes, les infirmières autorisées, les autres membres du personnel infirmier qualifié et les pharmaciens cliniciens préfèrent généralement les procédures chirurgicales de suture. Des nœuds chirurgicaux sont utilisés pour sécuriser les sutures.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des équipements chirurgicaux a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Le marché des équipements chirurgicaux en APAC devrait connaître un potentiel de croissance plus élevé que les autres régions. Cela peut être attribué au développement rapide des infrastructures de soins de santé, à la croissance de l’industrie du tourisme médical et aux programmes de prêts pré-approuvés attrayants pour les hôpitaux de niveau intermédiaire auprès des banques gouvernementales.

Par exemple, la Chine fait des investissements substantiels dans la rénovation des hôpitaux et la modernisation de leurs hôpitaux de niveau inférieur en hôpitaux urbains supérieurs, en particulier dans les zones rurales, qui nécessitent un équipement chirurgical sophistiqué. Les fournisseurs s’attachent également à consolider leurs relations avec les chirurgiens et les utilisateurs finaux en proposant des sessions de formation. Ils proposent également des modèles de tarification et de financement innovants pour faire prendre conscience des avantages des équipements chirurgicaux avancés tels que les appareils électrochirurgicaux dans le cadre de leur stratégie marketing. Les principales entreprises mondiales qui se sont déjà associées à des fournisseurs locaux d’équipements médicaux pour générer des revenus sur les marchés développés se concentrent également sur la mise en œuvre de la même stratégie sur ce marché très inexploité.

Principaux acteurs du marché

Le marché des équipements chirurgicaux est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Medtronic Plc., Johnsons & Johnsons, Conmed Corporation, Novartis International AG, Smith & Nephew PLC, Peters Surgical SASU, Boston Scientific Corporation, Cousin- Biotech, Enthrall Medical GMBH, Fuhrmann GMBH, Integral Lifesciences Holdings Corporation, B. Braun Melsungen AG et KLS Martin Group. Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.