Le marché des sports fantastiques augmente la population gériatrique pour stimuler la croissance 2030

La description

Le marché mondial des sports fantastiques devrait passer de 22,5 millions USD en 2021 à 66,4 milliards USD d’ici 2030, à un TCAC de 14,5 % de 2022 à 2030. Les sports fantastiques sont des plateformes de jeux en ligne où les participants gèrent et constituent des équipes virtuelles de vrais sports professionnels. joueurs. Les participants s’affrontent contre les équipes fantastiques les uns des autres pendant toute une ligue ou une saison sportive. L’utilisateur qui marque le maximum de points gagne de l’argent en fonction des performances des vrais sportifs professionnels.

Les joueurs opérant sur le marché des sports fantastiques offrent une transparence totale aux clients concernant leurs transactions monétaires. Toutes les transactions financières sur les plateformes de fantasy sportive sont sécurisées avec des passerelles de paiement vérifiées, renforçant ainsi la confiance des utilisateurs. De plus, les plateformes permettent une plus grande transparence en permettant aux utilisateurs de voir les équipes créées par leurs concurrents, en divulguant le montant d’argent au début du jeu et en révélant l’argent à gagner par les différents détenteurs de rang dans un concours. Il en résulte une concurrence transparente entre les utilisateurs. Une transparence élevée, des politiques de jeu équitables, des réglementations et des passerelles de paiement sécurisées se traduisent par une plus grande confiance des consommateurs parmi les utilisateurs de plateformes de sports fantastiques.

Les sports fantastiques sont souvent confondus avec les paris sportifs illégaux, bien que les sports fantastiques soient principalement basés sur les compétences. Cependant, les sports fantastiques restent toujours sous contrôle juridique des diverses lois sur les jeux d’argent à travers les pays. La légalité des sports fantastiques est souvent basée sur les lois existantes sur les jeux et les lois sur les jeux d’adresse. Bien que les sports fantastiques soient légaux; cependant, des États américains tels qu’Hawaï, l’Alabama, l’Arizona, l’Idaho, le Montana, la Louisiane, l’Iowa, le Nevada et l’État de Washington ont interdit une ou plusieurs plateformes de sports fantastiques telles que Yahoo, FanDuel, Fantasy Draft, DraftKings et autres. De plus, les lois relatives aux plates-formes de fantasy sportive sont très ambiguës dans des pays comme le Japon, Macao, la Malaisie, le Pakistan, l’Indonésie, Taïwan et le Vietnam. L’absence d’organismes de réglementation et de lois ambiguës reste un défi majeur pour les acteurs engagés dans l’industrie du fantasme sportif. De plus, avec les activités sportives et les ligues telles que l’IPL et d’autres ligues sportives susceptibles d’avoir lieu dans les mois à venir, le marché du fantasme sportif devrait rebondir au cours des prochains mois du dernier trimestre.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial des sports fantastiques

Le marché mondial des sports fantastiques est profondément touché par les épidémies de coronavirus. L’épidémie en Chine a entraîné le verrouillage et l’arrêt des activités sportives dans le monde entier. De plus, les fermetures de complexes sportifs, les normes strictes de distanciation sociale et la peur du public face à la contraction du coronavirus ont eu un impact négatif sur les activités sportives. L’absence de ligues sportives majeures a entraîné une énorme agitation pour les parties prenantes engagées ; cependant, la perturbation devrait rester courte.

Dynamique du marché mondial des sports fantastiques

Moteurs : infrastructure numérique dans la région en développement

Le nombre d’abonnés à Internet en Inde devrait atteindre 639 millions fin décembre 2020, contre 560 millions en septembre 2018. De plus, l’utilisation moyenne des données par abonné a considérablement augmenté en raison de la disponibilité de smartphones abordables associée à la chute rapide des prix des données dans tout le pays. Cette croissance de l’infrastructure numérique et la disponibilité de l’Internet haut débit à des prix abordables contribuent à stimuler la croissance du marché des sports fantastiques dans la région.

Contraintes : méconnaissance des plateformes de sports fantastiques

Le manque de sensibilisation au contexte plus large et à la définition des sports électroniques parmi la population des jeux en ligne au sens large reste une préoccupation pour les sports fantastiques. En tentant de découvrir cette compréhension à partir de notre enquête sur jauge auprès de 336 utilisateurs de sports fantastiques, il a été constaté que près de 55 % des personnes interrogées avaient une compréhension incorrecte des sports électroniques, l’associant exclusivement aux jeux basés sur le sport. En outre, 22 % des répondants ignoraient totalement ce qu’est l’e-sport. Favoriser une meilleure compréhension du segment des sports électroniques serait crucial pour que l’industrie exploite le véritable potentiel du segment.

Opportunités : Popularité croissante des ligues sportives

L’émergence de diverses ligues sportives telles que l’Indian Premier League (IPL) et la National Football League (NFL) augmente la demande d’engagements technologiques innovants. Cela revigore le marché des sports fantastiques car il s’agit d’un outil crucial d’engagement actif des fans, et il est de plus en plus déployé dans divers sports. En outre, l’amélioration de la connectivité Internet et l’augmentation du nombre de propriétaires de smartphones devraient augmenter le nombre d’utilisateurs et avoir un impact positif sur la croissance du secteur.

Portée des sports fantastiques

L’étude classe le marché des sports fantastiques en fonction du type de sport, de la plate-forme, du groupe d’âge, du type d’utilisation et du mode de jeu aux niveaux régional et mondial.

Par type de sport Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030)

Base-ball

Le hockey

Basketball

Football

Crampe

et

Autres

Par plate-forme Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030)

Application mobile

Site Internet

Par groupe d’âge (ventes, millions USD, 2017-2030)

Moins de 25 ans

25 à 40 ans

Plus de 40 ans

Par type d’utilisation Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030)

Libre

Payé

Par perspectives du mode de jeu (ventes, millions USD, 2017-2030)

Jeu en solo

Jeu d’escouade

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des applications mobiles représente la plus grande part de marché

Le marché mondial des sports fantastiques est segmenté en sites Web et applications mobiles basés sur la plate-forme. En 2021, le segment mobile représentait la plus grande part de marché. Et on estime qu’il gagnera plus de part de marché dans les années à venir au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des sports fantastiques a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Dans le monde, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des sports fantastiques au cours de la période de prévision. La région comprend des pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie-Pacifique. La croissance de la région est principalement due à la forte croissance économique des pays émergents nationaux tels que la Chine, l’Indonésie, l’Inde et la Malaisie.

Principaux acteurs du marché

Le marché des sports fantastiques est légèrement concentré, avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Dream Sports, Fantacalcio, Fanduel (Flutter Entertainment), Rotoworld FantasyPros, DraftKings Inc., Rotowire, Fantrax, NFL Fantasy et Sportech Inc. Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.