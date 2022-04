Perspectives de croissance du marché des injectables faciaux, principaux fournisseurs, prévisions de scénarios futurs jusqu’en 2030

La description

La taille du marché mondial des injectables pour le visage devrait croître à un TCAC de 12,2 % de 2022 à 2030. L’industrie cosmétique est florissante et a vu son chiffre d’affaires multiplié par trois au cours de la dernière décennie. Il y a eu une augmentation significative des thérapies non chirurgicales, y compris les injections de relaxants anti-rides et de produits de comblement dermique. Cette tendance est principalement due aux avantages des technologies, tels que le faible temps de récupération, l’absence de perte de sang, le moindre risque d’infections et la réduction globale des coûts de procédure.

Les principaux facteurs propulsant la croissance du marché comprennent la montée de la conscience esthétique et le nombre de procédures cosmétiques, l’introduction d’injectables faciaux rentables et le vieillissement de la population. Cependant, les effets secondaires des produits disponibles, le manque de politiques de remboursement soutenant les procédures cosmétiques et la présence de produits contrefaits et de praticiens non enregistrés peuvent limiter le taux d’adoption des injectables faciaux au cours de la période de prévision.

Les charges esthétiques sont considérées comme des dispositifs médicaux et, par conséquent, leur utilisation fait l’objet de contrôles de qualité stricts, qui sont effectués par plusieurs organismes d’approbation dans diverses parties du monde. Ces approbations déclarent et maintiennent l’authenticité et la sécurité des produits. Les politiques réglementaires strictes à travers le monde peuvent retarder le lancement de produits et finalement entraver la croissance du marché.

Dynamique du marché mondial des injectables faciaux

Moteurs : augmentation de la conscience esthétique et nombre de procédures cosmétiques

Comme les traitements d’esthétique faciale susmentionnés ne sont pas permanents, il faut se rendre régulièrement dans les cliniques pour entretenir l’apparence. Comme le Botox dure généralement environ trois mois, les patients doivent se rendre à la clinique quatre fois par an. En règle générale, les charges durent de 6 à 9 mois. Cependant, les patients doivent toujours se rendre à la clinique au moins une fois par an. Ainsi, la base de clients réguliers continue d’augmenter, ainsi que le nombre total de traitements en raison des facteurs mentionnés ci-dessus. Par conséquent, le nombre croissant de patients et de procédures entraîne la croissance du marché.

Contraintes : effets secondaires des produits disponibles limitant l’adoption

Les procédures d’injection faciale connaissent des taux de réussite élevés en raison des progrès récents des techniques cosmétiques et de la présence croissante de personnel qualifié. Cependant, les effets secondaires des produits injectables disponibles restent un obstacle important à l’adoption plus large des techniques injectables.

Diverses complications peuvent survenir, même si un injecteur expérimenté effectue la procédure. Certains effets secondaires des produits de comblement cutané comprennent la rougeur, l’enflure, l’affaissement de la paupière, l’urticaire, les éruptions cutanées et les démangeaisons. Ces symptômes peuvent être ressentis après la fin de la procédure et peuvent persister pendant plusieurs jours ou semaines après avoir reçu des implants permanents. Dans certains cas, la toxine se déplace vers d’autres parties du corps et cause de graves problèmes de santé aux patients. La toxine botulique peut se déplacer vers les muscles respiratoires, provoquant des difficultés à avaler, ce qui fait que les patients aspirent de la nourriture ou des liquides dans leurs poumons avec le risque de développer une pneumonie.

Opportunités : Inclinaison croissante vers les produits de comblement cutané et les procédures non chirurgicales

L’ASAPS (American Society for Aesthetic Plastic Surgery) a déclaré que l’utilisation de produits de comblement cutané à base d’acide hyaluronique (HA) est en augmentation aux États-Unis. L’utilisation de produits de comblement a augmenté dans le pays, passant de 1,8 million d’interventions en 2010 à 2,6 millions en 2016. La plupart des interventions mini-invasives sont réalisées de manière sûre et efficace, avec quelques effets secondaires indésirables. Il y a une augmentation des procédures faciales injectables pratiquées sur les femmes, car leur demande a augmenté au cours des dernières années. Ce facteur dynamise la croissance du marché étudié. Environ 91 % de ces procédures sont pratiquées sur des femmes dans le monde (ASAPS, 2016).

De plus, la disponibilité de professionnels de la santé qualifiés et hautement qualifiés, tels que des dermatologues et des chirurgiens, augmente la demande de produits de comblement dermique et de chirurgies de remplissage dermique sur le marché.

Portée des injectables faciaux

L’étude classe le marché des injectables faciaux en fonction du type et de l’application aux niveaux régional et mondial.

Par type de perspectives (ventes, millions USD, 2017-2030)

Défrisants anti-rides

Toxine botulique

Produits de comblement cutané

Collagène

Acide hyaluronique

Injection de graisse

L’acide polylactique

Microsphères de polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

Hydroxylapatite de Calcium

Autres types (polyalkylimide, etc.)

Par application Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030)

Correction des rides du visage

Augmentation des lèvres

Lifting du visage

Traitement des cicatrices d’acné

Traitement de la lipoatrophie

Autres applications

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des produits de comblement dermique devrait représenter la plus grande part de marché, par type

En fonction du type, le marché mondial des injectables pour le visage est divisé en produits anti-rides et produits de comblement dermique. En 2021, le segment des produits de comblement dermique représentait la plus grande part de marché de 63,5 % sur le marché mondial des injectables pour le visage. En outre, les charges dermiques ont été segmentées en collagène, acide hyaluronique, injection de graisse, acide polylactique, microsphères de polyméthacrylate de méthyle, hydroxyapatite de calcium et autres charges dermiques.

En 2020, l’acide hyaluronique représentait la plus grande part de marché. L’acide hyaluronique est une substance naturelle présente dans le corps humain. Des concentrations élevées d’acide sont présentes dans les tissus conjonctifs mous et le liquide entourant les yeux. Il est également présent dans certains cartilages et tissus cutanés. Les injectables pour le visage à l’acide hyaluronique sont devenus les agents d’augmentation de remplissage des tissus mous les plus utilisés au cours des dernières années. Ils ont contribué à révolutionner le marché des injectables, avec plusieurs nouveaux produits disponibles.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des injectables pour le visage a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 10,8% sur le marché mondial des injectables pour le visage au cours de la période de prévision. La région comprend des pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie-Pacifique.

L’industrie esthétique en Inde s’attaque activement à l’espace de la beauté indienne. L’industrie cosmétique a augmenté rapidement au cours de la dernière décennie, grâce à l’industrie indienne florissante de la mode et du cinéma. Par conséquent, en retour, l’industrie de la mode et du cinéma alimente la croissance de l’industrie cosmétique en faisant prendre conscience aux gens de l’importance d’avoir une belle apparence. Une raison considérée comme majeure dans la croissance de l’industrie esthétique est l’augmentation du pouvoir d’achat du consommateur. L’augmentation du revenu disponible est également l’un des facteurs qui y sont associés et a assuré le bien-être de l’industrie esthétique.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs du marché étudié sont Allergan PLC, Medytox Inc., Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Ipsen SA, Nestlé (Nestle Skin Health), Suneva Medical Inc., Sinclair Pharma PLC et Teoxane SA, entre autres. La plupart des principaux acteurs se concentrent sur le développement de produits aux effets durables, tandis que certains se concentrent sur la mise à disposition de produits à faible coût.