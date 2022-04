Marché portable intelligent 2022 Dernières tendances et demande croissante avec les principaux acteurs – Apple Inc., Samsung Electronics Co. Ltd, Garmin Ltd, Fitbit Inc., Fossil Group Inc

Le rapport Marché des vêtements intelligents est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché des vêtements intelligents était évalué à 216,18 millions d’unités en 2019 et devrait atteindre 614,31 millions d’unités d’ici 2025, avec un TCAC de 19,1 % sur la période de prévision 2020-2025.

Renseignez-vous gratuitement Exemple de copie de ce rapport : (tarif 25 % de réduction)

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01091745169/smart-wearable-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025/inquiry?Mode=S48

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : Apple Inc., Samsung Electronics Co. Ltd, Garmin Ltd, Fitbit Inc., Fossil Group Inc., Huawei Technologies Co. Ltd, Sony Corporation, Microsoft Corporation, Bragi GmbH, Nuheara Limited, Omron Healthcare Inc., Huami Corporation , Withings, Medtronic PLC, AIQ Smart Clothing Inc., Sensoria Inc., GoPro Inc., Transcend Information Inc., Ekso Bionics Holdings Inc., Cyberdyne Inc.

Portée du marché :

La technologie portable est une tendance émergente qui intègre l’électronique aux activités quotidiennes et s’adapte à l’évolution des modes de vie et peut être portée sur n’importe quelle partie du corps. Le marché est divisé en fonction du type de produit, tel que la montre intelligente, le casque, les vêtements intelligents, les écouteurs, les trackers de fitness, le corps, l’appareil photo, l’exosquelette et les dispositifs médicaux.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Décembre 2018 – Le groupe Fossil a lancé sept montres intelligentes à écran tactile de nouvelle génération sous ses six marques pour les millénaires férus de technologie en Inde. Les sept montres intelligentes sont Fossil Gen 4 Smartwatch Venture HR et Explorist HR pour Fossil, Skagen Falster 2 pour Skagen, Michael Kors Access Runway pour Michael Kors, Emporio Armani Connected pour Emporio Armani, A|X Armani Exchange Connected pour Armani Exchange et Diesel Full Guard. pour Diesel.

Tendances clés du marché :

L’Asie-Pacifique connaîtra le taux de croissance le plus rapide

– L’Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance du marché des vêtements intelligents au cours de la période de prévision. La croissance de l’industrie électronique, associée à une augmentation rapide du revenu disponible dans la région, stimule le marché des vêtements intelligents.

– En Chine, le marché des wearables a pris une forme différente, alimentée en partie par les achats de consommateurs aisés en pleine croissance. La présence de fournisseurs, tels que Xiaomi et Huawei, entre autres, contribue à la croissance du marché chinois des appareils portables intelligents.

– De plus, la demande de trackers de fitness dans la région devrait augmenter, en raison d’une augmentation du taux de population, des progrès technologiques et d’une croissance économique stable. Les trackers de fitness sont largement acceptés par les clients chinois, en raison d’une prise de conscience croissante de la forme physique parmi les habitants du pays.

Parcourir la description complète du rapport et la table des matières :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01091745169/smart-wearable-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025?Mode=S48

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial des appareils portables intelligents comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Raisons d’acheter ce rapport :

– La feuille d’estimation de marché (ME) au format Excel

– 3 mois d’accompagnement des analystes

Achetez le rapport complet @ :

https://www.marketinsightsreports.com/report/purchase/01091745169?mode=su?Mode=S48

Nous proposons également la personnalisation du rapport en fonction des exigences spécifiques du client :

– Analyse gratuite au niveau des pays pour les 5 pays de votre choix.

– Analyse concurrentielle gratuite de 5 acteurs clés du marché.

– 40 heures d’analyse gratuites pour couvrir tout autre point de données.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com