Évaluation stratégique du marché du filtrage de sécurité 2022 – Smiths Detection Inc, L-3 Security and Detection Systems Inc., OSI Systems Inc

Le rapport sur le marché du filtrage de sécurité est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché du filtrage de sécurité était évalué à 6,93 milliards USD en 2019 et devrait enregistrer un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision 2020-2025.

Renseignez-vous gratuitement Exemple de copie de ce rapport : (tarif 25 % de réduction)

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01091745170/security-screening-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025/inquiry?Mode=S48

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : Smiths Detection Inc, L-3 Security and Detection Systems Inc., OSI Systems Inc., 3DX-Ray Ltd, Teledyne ICM, Analogic Corporation, Nuctech Company Limited, Astrophysics Inc., CEIA SpA, Gilardoni SpA

Aperçu du marché:

Le contrôle de sécurité est devenu essentiel, afin d’éviter les pratiques contraires à l’éthique et de maintenir la sécurité dans les espaces publics. Les aéroports représentent une part importante de la demande de solutions de contrôle de sécurité et devraient maintenir leur domination au cours de la période de prévision, en raison de la forte augmentation du nombre d’aéroports et du trafic aérien de passagers qui en résulte.

– La tomographie informatisée ou les scanners CT ont connu une popularité croissante, en raison de la grande taille et du bruit des scanners traditionnels. Ceux-ci devraient remplacer les scanners à rayons X traditionnels, en particulier dans le secteur de l’aviation.

– La transformation numérique, tout en intégrant les avantages de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle, devrait faire progresser les capacités des systèmes actuels.

Portée du marché :

Le contrôle de sécurité est le processus permettant aux individus d’accéder à des informations classifiées ou à des zones restreintes, après avoir effectué une fouille approfondie et une vérification des antécédents. Des réglementations de sécurité strictes, la croissance de l’industrie du tourisme, le développement du marché de la sécurité aérienne, l’augmentation des activités terroristes et l’augmentation du trafic de drogue, d’armes et d’êtres humains stimulent le marché du contrôle de sécurité. La large utilisation du filtrage de sécurité peut être constatée dans les aéroports, les ports et les frontières, la défense, les infrastructures critiques.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Novembre 2018 – Smiths Detection et son distributeur local, Eastronics, ont été sélectionnés par l’Autorité aéroportuaire d’Israël (IAA) pour fournir 32 voies de contrôle avancé pour l’aéroport Ben Gourion et le nouvel aéroport international de Ramon, qui doit ouvrir en 2019.

– Novembre 2018 – L3 Security & Detection Systems a été sélectionné pour fournir des portails de surveillance des rayonnements aux points d’entrée exploités par l’agence américaine des douanes et de la protection des frontières. Le contrat fait partie d’un programme fédéral visant à améliorer la détection des radiations dans les conteneurs de fret et à empêcher l’entrée de matières nucléaires non autorisées dans le pays.

Tendances clés du marché :

L’ Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché

– La plus grande part du marché du contrôle de sécurité est occupée par l’Asie-Pacifique, la Chine, l’Inde et le Japon étant les principaux actionnaires. La Chine est l’un des principaux marchés de la région Asie-Pacifique. Les vendeurs du pays innovent continuellement leurs produits. Par exemple, en janvier 2019, Safeway Inspection System Limited a lancé un nouveau scanner à rayons X portable, AT2310. Ce type de scanner à rayons X pour l’inspection de sécurité est utilisé pour inspecter les petits bagages et colis et trouver des explosifs et des armes dangereuses.

– Le marché indien devrait être l’un des plus grands marchés de l’aviation au monde d’ici 2026, faisant de la sécurité un facteur essentiel pour permettre aux aéroports indiens d’être prêts pour l’avenir. En février 2018, l’Autorité des aéroports de l’Inde (AAI) a passé une commande de plusieurs systèmes CTX 9800 DSiTM pour une valeur combinée de plus de 50 millions de dollars, auprès de Smiths Detection. Le premier groupe de machines devait être installé au cours du second semestre 2018.

– À l’instar des aéroports, le secteur ferroviaire de la région prévoit de sceller les gares au moins 20 minutes avant le départ, afin de terminer le processus de contrôle de sécurité.

Parcourir la description complète du rapport et la table des matières :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01091745170/security-screening-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025?Mode=S48

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial du filtrage de sécurité comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Raisons d’acheter ce rapport :

– La feuille d’estimation de marché (ME) au format Excel

– 3 mois d’accompagnement des analystes

Achetez le rapport complet @ :

https://www.marketinsightsreports.com/report/purchase/01091745170?mode=su?Mode=S48

Nous proposons également la personnalisation du rapport en fonction des exigences spécifiques du client :

– Analyse gratuite au niveau des pays pour les 5 pays de votre choix.

– Analyse concurrentielle gratuite de 5 acteurs clés du marché.

– 40 heures d’analyse gratuites pour couvrir tout autre point de données.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com