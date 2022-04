Marché de la criminalistique réseau2022 Développements technologiques et portée commerciale – dcom Inc. (Symantec Corporation), Cisco Systems Inc., IBM Corporation, Netscout Systems Inc., Fireye Inc.

Le rapport Marché de la criminalistique réseau est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché de la criminalistique réseau était évalué à 2,01 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 4,62 milliards USD d’ici 2025, avec un TCAC de 14,9 % sur la période de prévision 2020-2025.

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : Broadcom Inc. (Symantec Corporation), Cisco Systems Inc., IBM Corporation, Netscout Systems Inc., Fireye Inc., EMC RSA, AccessData Group, Logrhythm Inc., LiveAction Inc., Valvi Solutions Inc., Niksun Inc. , Cyber ​​Diligence Inc., Netfort (Rapid7 Inc.)

Portée du marché :

La sécurité du réseau est devenue l’un des aspects les plus importants du paysage connecté actuel, la quantité de trafic de données gérée par les infrastructures réseau augmentant à un rythme sans précédent. L’investigation réseau permet aux entreprises de mieux protéger les données et de réaliser les vulnérabilités du système. Avec l’augmentation des investissements dans la sécurité dans le paysage technologique, l’investigation réseau est en train de devenir l’une des principales solutions de l’industrie.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Février 2019 – IBM a annoncé un nouveau portefeuille de solutions Internet des objets (IoT), qui associent l’intelligence artificielle (IA) et des analyses avancées conçues pour aider les organisations à forte intensité d’actifs, comme la Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA), à améliorer les stratégies de maintenance .

– Février 2019 – IBM a développé une nouvelle technologie pour prédire et surveiller quand et où les arbres et la végétation menacent les lignes électriques, ce qui peut aider à améliorer les opérations d’alimentation électrique et à réduire les pannes.

Tendances clés du marché :

L’Amérique du Nord dominera le marché

– L’Amérique du Nord, parmi les principaux innovateurs et pionniers, en termes d’adoption de solutions d’investigation réseau, est l’un des plus grands marchés. De plus, la région a une forte présence de vendeurs sur le marché.

– L’utilisation croissante d’Internet et des systèmes de communications numériques, en particulier sous la forme de l’Internet des objets (IoT), entraîne une demande croissante de compétences en criminalistique des réseaux

– La popularité croissante des tendances IoT et BYOD a également entraîné la croissance des cybercrimes, obligeant les organisations à utiliser des solutions de sécurité réseau. L’augmentation des appareils connectés dans la région a rendu les réseaux d’entreprise plus complexes. L’évolution du paysage réseau a généré la nécessité pour les entreprises de réévaluer leur infrastructure de sécurité réseau et d’adopter des solutions réseau robustes.

– Le département américain de la Défense a investi massivement dans la modernisation de son infrastructure dans le passé. En avril 2018, la Defense Systems Information Agency (DISA) du DoD a annoncé son intention de mettre à niveau le réseau des systèmes d’information de la défense (DISN) avec des vitesses de transport de 10 gigabits par seconde (Gbps) vers un système de transport optique par paquets de 100 Gbps.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial de la criminalistique réseau comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

