Marché de la communication par lumière visible 2022 Perspectives concurrentielles et développements mondiaux – Koninklijke Philips NV, LVX System, Bytelight Inc., Oledcomm

Le rapport sur le marché de la communication par lumière visible est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché de la communication par lumière visible était évalué à 24,02 milliards USD en 2019 et devrait atteindre une valeur de 787,16 milliards USD d’ici 2025 avec un TCAC de 101 % sur la période de prévision (2020-2025).

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : Koninklijke Philips NV, LVX System, Bytelight Inc. (Une société de la marque Acuity), Panasonic Corporation, Purelifi Ltd, Oledcomm, Lucibel SA, Outstanding Technology Co. Ltd, Axrtek, Firefly Wireless Networks LLC

Aperçu du marché:

Cette technologie éliminera le besoin d’autres technologies sans fil, telles que l’infrarouge (IR), le Bluetooth et le Wi-Fi, qui émettent des interférences électromagnétiques (EMI) et des ondes RF nocives pour les instruments/appareils et les humains. Cependant, le marché est actuellement en phase d’émergence et des prototypes sont en cours de développement.

– Le principal moteur de la croissance du VLC à grande vitesse est la présence croissante de LED dans pratiquement toutes les entités de signalisation ou d’éclairage. Dès 2020, la majorité des nouvelles installations d’éclairage à haut rendement énergétique devraient être à base de LED. Par conséquent, ces ampoules peuvent transmettre à des vitesses élevées qui n’étaient pas possibles avec les technologies d’ampoules conventionnelles telles que les lampes fluorescentes et à incandescence. Selon une étude, la pénétration mondiale des LED sur le marché de l’éclairage est estimée à 61 % en 2020.

Portée du rapport

Des systèmes de communication par lumière visible (VLC) sont en cours de développement pour être utilisés pour créer des réseaux de communication à très haut débit, sécurisés et biologiquement respectueux qui permettent la création et l’expansion d’applications informatiques transparentes. Ces systèmes utilisent des longueurs d’onde lumineuses modulées émises par une variété de sources conventionnelles adaptées, telles que l’éclairage extérieur et intérieur, les enseignes lumineuses, les écrans, les téléviseurs, les écrans d’ordinateur, les appareils photo numériques et les appareils photo numériques sur les téléphones mobiles à des fins de communication, principalement grâce à l’utilisation de diodes électroluminescentes (DEL).

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Mars 2019 – Panasonic Corporation a présenté son portefeuille de technologies visuelles 4K, sa solution multimédia d’entreprise, son kiosque libre-service et ses solutions d’affichage numérique personnalisées au Digital Signage Expo au Las Vegas Convention Center à Las Vegas.

– Décembre 2017 – LVX Systems et VeroGuard Systems, un fournisseur de plate-forme d’identité numérique sécurisée, se sont associés pour commercialiser conjointement l’expérience, les capacités et les informations d’identification de LVX en matière d’IdO pour les bâtiments intelligents, les campus et les villes avec la solution de cybersécurité VeroGuards leader mondial. Ce partenariat conduira au développement du produit qui pourrait être utilisé en toute sécurité pour les programmes de ville intelligente prévenant les cybermenaces.

– Octobre 2017 – Panasonic Corporation a acquis Arimo, un innovateur en apprentissage profond, pour accélérer la croissance de ses activités de solutions basées sur l’IA/IoT. La société a également profité de cette acquisition, comme une opportunité de développer sa gamme de produits de communication par lumière visible, en améliorant l’interface et le développement en intégrant l’IA pour améliorer encore l’expérience des consommateurs en gagnant une plus grande part de marché sur le marché.

Tendances clés du marché :

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part de marché

– L’Amérique du Nord est le marché le plus important pour VLC en raison de l’augmentation des investissements en R&D dans des solutions technologiques avancées, telles que l’intelligence artificielle, les projets d’énergie durable et l’analyse de données volumineuses. Les principaux fournisseurs de réseaux sans fil de la région, tels que Telus Corp, Rogers Communications Inc. et Bell Mobility de BCE Inc. investissent massivement dans les activités de R&D dans VLC, ainsi que dans la technologie 5G pour augmenter leur part de marché parmi les services sans fil et Internet. fournisseurs. La mise en œuvre de la technologie Li-Fi devrait stimuler l’économie américaine, contribuer à la croissance économique et créer des opportunités d’emploi.

– Les États-Unis sont le marché le plus important pour la technologie VLC, en raison de l’augmentation des investissements en R&D dans des solutions technologiques avancées, telles que l’intelligence artificielle, les projets d’énergie durable et l’analyse de Big Data. Les États-Unis sont le premier pays à installer des réseaux sans fil 5G, faisant du pays le banc d’essai mondial pour les services et applications LTE.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial de la communication par lumière visible comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

