Marché des équipements de radiographie médicale et des logiciels d’imagerie 2022 Perspectives précises – GE Healthcare Inc., Koninklijke Philips NV, Hitachi Ltd, Canon Inc., Siemens Healthcare GmbH

Le rapport sur le marché des équipements de radiographie médicale et des logiciels d’imagerie est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché des équipements de radiologie médicale et des logiciels d’imagerie était évalué à 16,23 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre une valeur de 20,6 à 8 milliards de dollars d’ici 2025, avec un TCAC de 3,92 % sur la période de prévision (2020-2025).

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : GE Healthcare Inc., Koninklijke Philips NV, Hitachi Ltd, Canon Inc., Siemens Healthcare GmbH, Shimazdu Corporation, Carestream Health Inc., Fujifilm Holdings Corporation, Konica Minolta Inc., Varex Imaging Corporation, IBM Corporation, Hologic Inc .

Portée du rapport

L’équipement à rayons X et les logiciels d’imagerie sont l’un des systèmes de soins de santé de base incorporés dans de nombreux hôpitaux et autres établissements médicaux. L’imagerie par rayons X est largement adoptée dans les applications médicales, car elle permet un diagnostic et un suivi thérapeutique non invasifs et indolores. L’équipement d’imagerie par rayons X est utilisé pour détecter diverses maladies, telles que les fractures, les infections, différents cancers et l’arthrite. Le nombre croissant de cas associés à ces maladies aura un impact positif sur la croissance du marché.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Janvier 2019 – Shimadzu Medical Systems, États-Unis, a acquis Core Medical Imaging Inc. pour renforcer son activité de soins de santé dans la région nord-américaine. Ce dernier fournissait des produits et services d’imagerie médicale, agissant en tant que revendeur agréé, y compris Shimadzu.

– Mai 2017 – Zeiss a annoncé la technologie d’angiographie OCT en collaboration avec ARI Network, afin d’offrir une imagerie plus rapide, plus profonde et plus large de la rétine et de la choroïde.

Tendances clés du marché :

L’ Asie-Pacifique devrait représenter une part importante

– L’Asie-Pacifique devrait croître à un rythme plus élevé que certaines régions, en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et de la demande accrue de soins de santé de qualité. La mise en œuvre croissante du PACS (Picture Archiving and Communication System) dans les systèmes à rayons X numériques stimulera également considérablement le marché, en raison des avantages tels qu’une meilleure qualité d’image et un temps de traitement réduit.

– Selon un rapport publié par l’OMS, l’Asie-Pacifique compte le plus grand nombre de cas enregistrés de tuberculose. La région comptait 6,2 millions de cas enregistrés en 2017 et a été sujette à des épidémies de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et de grippe aviaire.

– Les gouvernements des économies émergentes de la région lancent des efforts pour améliorer les infrastructures de santé dans leurs pays respectifs. Par exemple, en 2018, le ministère de la Santé a collaboré avec le gouvernement chinois pour installer des unités de tomodensitométrie (TDM) dans 37 hôpitaux de comté. En installant ces unités, le gouvernement a mis l’accent sur les hôpitaux situés le long des principales autoroutes pour améliorer le diagnostic rapide des victimes de cas d’urgence, tels que les accidents de la route.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial des équipements de radiographie médicale et des logiciels d’imagerie comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

