Évaluation stratégique du marché des pare-feu d’applications Web 2022 – Imperva, Inc., Fortinet, Inc., Penta Security Systems Inc, Citrix Systems

Le rapport sur le marché des pare-feu d’applications Web est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché des pare-feu d’applications Web était évalué à 3,23 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 8,06 milliards USD d’ici 2025, avec un TCAC de 16,92 % au cours de la période de prévision (2020-2025).

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : Akamai Technologies, Inc., Barracuda Networks, Inc., Cloudflare, Inc., Citrix Systems, Inc., Qualys, Inc., F5 Networks, Inc., Imperva, Inc., Fortinet, Inc., Penta Security Systems Inc., Radware Ltd, Trustwave Holdings, Inc., Nsfocus Information Technology Co., Ltd, Sophos Group PLC

Aperçu du marché:

– Les applications et les services basés sur le Web ont changé le paysage de la diffusion et de l’échange d’informations dans les secteurs des entreprises, des gouvernements et de l’éducation d’aujourd’hui. En raison de la facilité d’accès aux informations et de la richesse des services Web, une plus grande confiance est accordée aux services Web et au marché des pare-feu pour une meilleure intégration des systèmes d’information internes.

– Certaines réglementations industrielles et gouvernementales nécessitent le déploiement d’une solution WAF (Web Application Firewall), explicitement ou implicitement. Par exemple, la norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI-DSS) est une réglementation bien connue et importante qui favorise l’adoption du WAF sur le marché. La fonctionnalité WAF peut être implémentée dans un logiciel ou un matériel, s’exécutant dans un dispositif d’appliance ou dans un serveur typique exécutant un système d’exploitation commun.

La portée du

pare-feu d’application Web Report est un pare-feu d’application pour les applications HTTP. Les applications Web sont des outils précieux pour les entreprises de toutes tailles. Un WAF peut être basé sur le réseau, sur l’hôte ou sur le cloud et est souvent déployé via un proxy inverse et placé devant un ou plusieurs sites Web ou applications. Ces applications permettent aux entreprises de communiquer avec des clients, des clients potentiels, des employés, des partenaires et d’autres systèmes de technologie de l’information (TI). Le commerce électronique est témoin d’un mélange de tentatives conçues pour provoquer des temps d’arrêt et accéder aux fichiers internes, que WAF les aide à sécuriser.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Mars 2019 – Akamai, la plateforme de périphérie intelligente pour la sécurisation et la diffusion d’expériences numériques, a annoncé des améliorations conçues pour aider les entreprises à accélérer leur stratégie de migration vers le cloud. Étant donné qu’il existe divers défis dans la migration vers le cloud, Akamai entoure et étend les infrastructures client, en tirant parti de la périphérie et de la sécurité avancée pour atténuer les défis du cloud. Ces nouvelles fonctionnalités protègent les applications, le contenu, les API, accélèrent les expériences Web et mobiles et contribuent à rendre les équipes de développement plus agiles lorsqu’elles migrent vers le cloud.

Tendances clés du marché :

L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des pare-feu d’applications Web

– En raison des incidents de violation de la sécurité et de la présence de fournisseurs de cybersécurité, l’Amérique du Nord est considérée comme la région la plus avancée en matière d’adoption de technologie et d’infrastructure. La sensibilisation aux menaces est un défi économique et sécuritaire critique dans la région. Le souci croissant d’assurer la protection des données sensibles a accru l’intervention gouvernementale correspondante ces dernières années.

– L’Amérique du Nord est en tête en termes de présence accrue de fournisseurs de sécurité. L’Amérique du Nord est la région la plus avancée en matière d’adoption de technologies et d’infrastructures de cybersécurité grâce aux pays développés, tels que les États-Unis et le Canada.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial des pare-feu pour applications Web comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

