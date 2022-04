Évaluation stratégique du marché des réseaux de distribution d’applications 2022 – Cisco Systems Inc., Citrix Systems Inc., Dell Inc., F5 Networks Inc.,

Le rapport Marché du réseau de distribution d’applications est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché du réseau de distribution d’applications était évalué à 6,25 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 12,54 milliards USD d’ici 2025, avec un TCAC de 12,3 % sur la période de prévision 2020-2025.

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : Array Networks, Aryaka Networks, A10 Networks, Broadcom Inc. (Symantec Corporation), Cisco Systems Inc., Citrix Systems Inc., Dell Inc., F5 Networks Inc., Hewlett Packard Enterprise, Juniper Networks Inc., Oracle Corporation

Portée du rapport

Un réseau de distribution d’applications (ADN) garantit la rapidité, la sécurité et la disponibilité des applications. L’ADN fournit une suite de technologies sur un réseau conçu pour maximiser les performances des applications. En fonction du besoin d’application, diverses industries d’utilisateurs finaux adoptent un réseau de distribution d’applications, telles que BFSI, la santé, la fabrication.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Octobre 2018 – Cisco a annoncé son premier ensemble de commutateurs réseau de centre de données 400G. Deux des commutateurs sont destinés aux plates-formes cloud hyperscale, tandis que les deux autres sont destinés aux entreprises de technologie et aux fournisseurs de services.

– Juin 2018 – Cisco et NetApp ont annoncé le lancement des nouvelles solutions FlexPod. FlexPod combine l’infrastructure intégrée de Cisco UCS avec les services de données NetApp pour aider les entreprises à accélérer la livraison des applications et la transition vers un cloud hybride avec une plateforme d’innovation fiable.

Tendances clés du marché :

L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide

– La croissance des incorporations de cloud computing et la tendance BYOD devraient stimuler le marché dans cette région. En Chine, l’adoption croissante du cloud computing public conduit de nombreuses entreprises à réaffecter leurs systèmes commerciaux aux plates-formes cloud.

– Les questions de sécurité des données, d’isolement des locataires, de contrôle d’accès, sont progressivement devenues une préoccupation majeure de ces entreprises. Ces facteurs ont conduit à des solutions de réseau de distribution cloud améliorées.

– En 2017, la State Bank of India, pour ses 23 000 succursales, a choisi Office 365, une solution de productivité basée sur le cloud de Microsoft pour améliorer la communication et la collaboration entre ses employés, dans le but de le transformer en un lieu de travail moderne.

– Avec d’autres instituts financiers qui devraient suivre la tendance, la demande de services de livraison d’applications basés sur le cloud devrait augmenter. De même, les réglementations gouvernementales sont considérées comme un canal par lequel les autorités ont stimulé la croissance des services cloud.

