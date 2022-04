Marché du système d’identification automatique 2022 par progrès technologiques et analyse de la croissance- , L3 Technologies Inc, exactEarth Limited, Orbcomm Inc

Le rapport sur le marché du système d’identification automatique est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché des systèmes d’identification automatique était évalué à 244,36 millions USD en 2019 et devrait atteindre 331,06 millions USD d’ici 2025, avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision (2020-2025).

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : Saab AB, Furuno Electric Co. Ltd, exactEarth Limited, Orbcomm Inc., Garmin Ltd, Kongsberg Gruppen ASA, True Heading AB, Japan Radio Company Ltd., CNS Systems AB, Transas Marine Limited, ComNav Marine Ltd, L3 Technologies Inc.

Portée du marché :

Le système d’identification automatique (AIS) est un système de suivi automatisé qui affiche les autres navires à proximité et utilise des transpondeurs sur les navires et est utilisé par les services de trafic maritime (VTS). Le système d’identification automatique contribue à une meilleure gestion du trafic et à la prévention d’éventuelles collisions maritimes. Il a été observé que les systèmes d’identification automatique sont principalement utilisés pour assurer la sécurité des navires.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Février 2019, Garmin acquiert la société néerlandaise d’entraînement intelligent appelée Tacx pour étendre sa portée sur le marché de l’entraînement en salle. Cela offre une fonction de simulation de course, y compris la course contre d’autres utilisateurs en ligne dans l’un des six mondes virtuels et la possibilité de se préparer à une compétition en important des données GPS avant le parcours de la course.

– Octobre 2018 – Le gouvernement du Canada prévoyait d’investir 7,2 millions USD dans exactEarth pendant plus de trois ans pour soutenir le développement, la gestion et l’expansion d’exactView RT, le service AIS par satellite en temps réel de l’entreprise. Cela améliorera et améliorera encore la plate-forme exactView RT avec l’introduction de nouveaux services de données, d’analyses et d’applications en temps réel.

Tendances clés du marché :

La plate-forme basée sur les navires représentera une part importante

– L’expansion de l’industrie maritime augmente considérablement le trafic maritime. Pour assurer la bonne facilitation des échanges et autres services, il est essentiel que tous les navires et navires sur l’eau maintiennent une bonne communication maritime. L’AIS basé sur les navires permet aux utilisateurs de suivre le trafic maritime en temps réel, réduisant ainsi le risque de collisions lors des transits.

– En raison du nombre croissant de navires de voyage, le souci de la sécurité des personnes et des biens à bord du navire est plus important et cela a permis l’adoption du marché.

– L’augmentation des réglementations gouvernementales dans plusieurs pays en faveur de l’installation du système AIS dans les navires est un facteur crucial qui influence la croissance de la plate-forme AIS basée sur les navires.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial du système d’identification automatique comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

