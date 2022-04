Croissance et perspectives du marché des systèmes de notification de masse en 2022 – Honeywell International Inc, Eaton Corporation, Motorola Solutions Inc.

Le rapport sur le marché des systèmes de notification de masse est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché des systèmes de notification de masse valait 7,36 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 19,16 milliards USD d’ici 2025, enregistrant un TCAC de 17,32 % au cours de la période de prévision 2020-2025.

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : Honeywell International Inc, Eaton Corporation, Motorola Solutions Inc., BlackBerry AtHoc Inc., Blackboard Inc., Everbridge Inc., OnSolve LLC

Portée du rapport

La plate-forme du système de notification de masse (MNS) permet au personnel de lancer une notification de communication d’urgence diffusée à une base d’utilisateurs prédéfinie. La plate-forme MNS est proposée à la fois en tant que service hébergé, où le client paie les frais de licence en fonction de la base d’utilisateurs, et la solution sur site, où le client paie à la fois les frais de licence et l’infrastructure. Les dispositifs matériels comprennent des équipements, tels que des systèmes d’alarme incendie, des haut-parleurs, des sirènes, des panneaux de signalisation. Les solutions sont utilisées par les utilisateurs finaux verticaux pour la restauration d’applications de réception dans les bâtiments, à l’extérieur et distribuées.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Mars 2018 – Honeywell a élargi sa gamme de panneaux de contrôle d’alarme incendie adressables Fire-Lite pour offrir aux professionnels de la sécurité plus d’options pour la conception de systèmes d’incendie de petite et moyenne taille. La série Endurance offre plus d’options de communication avec le choix d’IP et de POT intégrés pour les communications doubles, ainsi que des side-cars cellulaires pour une sauvegarde étendue et une fiabilité accrue.

Tendances clés du marché :

L’Amérique du Nord détiendra la plus grande part

– La demande croissante de livraison rapide de messages en cas d’urgence, le développement et l’adoption de technologies pionnières et la présence d’entreprises importantes dans cette région sont les principaux facteurs qui animent le marché.

– En outre, l’adoption croissante de solutions basées sur la contrainte dans les entreprises des utilisateurs finaux de l’éducation et de la santé contribue également à la croissance.

– En octobre 2017, le pays a été témoin de l’attaque la plus meurtrière lorsqu’un homme armé a tiré plus d’un millier de coups à plusieurs armes sur des spectateurs, tuant 58 personnes et en blessant plus de 800, selon Omnilert LLC.

– Plus récemment, la fusillade de la Saint-Valentin à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas a entraîné la mort de 17 personnes. S’il n’existe pas de définition universellement acceptée d’une fusillade de masse, il ne fait aucun doute que ces actes de violence à grande échelle ont augmenté ces dernières années.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial des systèmes de notification de masse comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

