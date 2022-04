Marché de la préfabrication et de la construction modulaire Scénario commercial 2022 – ACS Group, Fluor , Skanska AB, Komatsu, LARSEN & TOUBRO

Taille, statut et prévisions du marché mondial de la préfabrication et de la construction modulaire jusqu’en 2028

Le marché de la préfabrication et de la construction modulaire est une source précieuse de données pertinentes pour les stratèges commerciaux. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futures sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre (le cas échéant). Les analystes de recherche fournissent une description élaborée de la chaîne de valeur et de son analyse des distributeurs. Cette étude de marché fournit des données complètes sur la préfabrication et la construction modulaire qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

La taille du marché de la préfabrication et de la construction modulaire devrait croître d’environ 6,6% de 2021 à 2027.

Principales entreprises du marché mondial de la préfabrication et de la construction modulaire : ACS Group, Fluor , Skanska AB, Komatsu, LARSEN & TOUBRO, Balfour Beatty, Kiewit Corporation, Taisei Corporation, Red Sea Housing, System House, Bouygues Construction, KLEUSBERG, Lendlease, Laing O ‘Rourke, ATCO, VINCI, Algeco Scotsman, Guerdon Modular Buildings , P et autres.

Nouveautés et mises à jour de l’industrie :

En juin 2020 , le groupe Algeco a renforcé sa présence nordique en annonçant l’acquisition de Wexus Group AS (Norvège) auprès de Norvestor Equity AS et d’autres actionnaires. Wexus est l’un des principaux fournisseurs de solutions de construction modulaire de haute qualité dans la région nordique. Basée en Norvège, Wexus a également des opérations en Suède et une usine de production moderne en Estonie. Wexus exploite une flotte de 1 600 unités, comptait 110 employés et un chiffre d’affaires de 33,6 millions de dollars pour l’exercice 2019.

En décembre 2019, Fluor a annoncé que son chantier de fabrication COOEC-Fluor Heavy Industries, Co., Ltd. à Zhuhai, en Chine, avait achevé en toute sécurité l’ensemble du programme de modules pour le projet Al-Zour de la Kuwait Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC) au Koweït. . Pour y parvenir, COOEC-Fluor a livré 188 modules en 20 expéditions distinctes d’un poids combiné de 65 000 tonnes métriques.

Ce rapport segmente le marché mondial de la préfabrication et de la construction modulaire en fonction des types suivants:

Construction temporaire

Construction permanente

Sur la base de l’ application, le marché mondial de la préfabrication et de la construction modulaire est segmenté en:

Urgence de santé publique

Commercial

Résidentiel

Industriel

Évaluation régionale :

Géographiquement, le marché mondial de la préfabrication et de la construction modulaire est analysé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Russie et autres), en Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon et autres) , et LAMEA (Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).

Fonctionnalités importantes sous Offre et points saillants des rapports :

– Aperçu détaillé du marché

– Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

– Segmentation approfondie du marché par type, application, etc.

– Taille du marché historique, actuelle et projetée en termes de volume et de valeur

– Tendances et développements récents de l’industrie

– Paysage concurrentiel de la préfabrication et Marché de la construction modulaire

– Stratégies des acteurs clés et offres de produits

– Segments / régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse

La recherche comprend des données historiques de 2016 à 2021 et des prévisions jusqu’en 2028, ce qui fait du rapport une ressource inestimable pour les dirigeants de l’industrie, les responsables du marketing, des ventes et des produits, les consultants, les analystes et les parties prenantes à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents facilement accessibles avec des tableaux clairement présentés et graphiques.

Enfin, les chercheurs ont apporté des informations sur l’analyse précise de Global Prefabrication and Modular Construction. Il évalue également les modèles et les plates-formes à long terme qui soutiennent l’expansion du marché. Le rapport de recherche évalue également le niveau de compétitivité. Le marché a été soigneusement examiné à l’aide de l’analyse SWOT et des cinq analyses de Porter. Il aide également à la gestion des risques et des obstacles de l’entreprise. Il comprend également des recherches considérables sur les techniques de vente

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02125465534/global-prefabrication-and-modular-construction-market-growth-status-and-outlook-2022-2028?Mode=28

