Analyse géospatiale du marché Dernières avancées technologiques, demande et opportunités commerciales énormes 2022 à 2025

Le rapport sur le marché de l’analyse géospatiale est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché de l’analyse géospatiale était évalué à 21,00 milliards USD en 2019 et devrait atteindre une valeur de 31,39 milliards USD d’ici 2025, à un TCAC de 7,2 %, sur la période de prévision (2020 – 2025).

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : ESRI Inc., MDA Corporation, Hexagon AB, Trimble Geospatial, Bentley Systems, Inc., Fugro NV, Harris Corporation, Atkins PLC, General Electric (GE), Critigen LLC

Portée du rapport

L’analyse géospatiale utilise ces données pour créer des infrastructures, des graphiques et des plans, des statistiques et des cartogrammes, rendant ainsi compréhensibles les relations complexes. Il collecte des informations, affiche des images, des coordonnées géographiques, etc. Il est utilisé pour surveiller le climat et la météo, aide les magasins de détail à planifier leur transport logistique, les prévisions de population humaine, etc. Ce rapport segmente le marché par type (analyse de surface, analyse de réseau, géovisualisation) industrie de l’utilisateur final (agriculture, services publics et communication, défense et renseignement, gouvernement, ressources naturelles) et géographie.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Septembre 2018 – Hexagon AB présentera son portefeuille Smart M App, une plate-forme simple à utiliser pour créer des applications légères et dynamiques ciblées pour résoudre un problème spécifique. La solution combine le contenu, les flux de travail d’entreprise et le géotraitement dans une seule application pour fournir des analyses géospatiales en tant que service.

– Mars 2019 – Esri a ouvert son dernier centre de recherche et développement à New Delhi, en Inde. Le nouveau site se concentrera sur les solutions de science des données, d’apprentissage en profondeur et d’intelligence artificielle géospatiale (GeoAI).

Tendances clés du marché :

L’Asie-Pacifique connaîtra la plus forte croissance du marché de l’analyse géospatiale – Le

gouvernement chinois investit dans le développement d’un système d’observation aéroporté spatial pour améliorer la capacité nationale, régionale et mondiale à répondre aux urgences et à améliorer la santé humaine, la sécurité et le bien-être -être.

-L’initiative du gouvernement stimule également la croissance de l’analyse géospatiale dans le pays. En 2018, le gouvernement chinois a lancé sa première enquête complète sur les conditions géographiques. Il va être traité sur l’enquête géographique pour rendre compte de la situation globale du pays et des données sur la terre et le sol, l’eau et l’agriculture, qui sert de référence de première main pour l’élaboration des politiques.

-La tendance émergente de la mobilité en tant que service dans l’industrie de la logistique se développe de manière significative en Inde. Selon Morgan Stanley, on s’attend à ce que 35% de chaque mile parcouru en Inde soit couvert par des miles partagés. Il s’agit de l’une des principales opportunités motrices pour les nouveaux modèles commerciaux dans les entreprises de mobilité, ainsi que d’une transformation massive en cours en termes d’électrification, de partage et de connectivité.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial de l’analyse géospatiale comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

