Marché de la sécurité des applications Dernières avancées technologiques, croissance et opportunités commerciales énormes 2022 à 2025

Le rapport sur le marché de la sécurité des applications est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché de la sécurité des applications était évalué à 4,00 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 15,25 milliards USD d’ici 2025, avec un TCAC de 25 % sur la période de prévision 2020-2025.

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : IBM Corporation, Oracle Corporation, Micro Focus International PLC, Checkmarx Ltd, Veracode (Thoma Bravo), Synopsys, Inc., WhiteHat Security, Inc. (NTT Security Corporation), Rapid7, Inc., Qualys, Inc., SiteLock , LLC, Contrast Security, Positive Technologies, Fasoo.com, Inc.

Aperçu du marché:

La sécurité des applications est devenue une nécessité avec un nombre croissant d’entreprises qui cherchent à développer leurs propres applications, en plus d’acheter un nombre record d’applications et d’incorporer du code open source dans leurs applications, car les vulnérabilités et les risques associés à ces applications ont également augmenté de façon exponentielle. . La sécurité des applications englobe les mesures prises pour améliorer la sécurité d’une application, souvent en trouvant, corrigeant et prévenant les vulnérabilités de sécurité. Différentes techniques sont utilisées pour mettre en évidence ces vulnérabilités de sécurité à différentes étapes du cycle de vie d’une application, telles que la conception, le développement, le déploiement, la mise à niveau, la maintenance.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Avril 2019 – IBM s’est associé au gouvernement indien pour sécuriser les serveurs indiens sur le cloud afin de se protéger des cyberattaques et des criminels.

– Mars 2019 – Oracle a développé un nouveau support client avancé qui l’aidera à prospérer dans le cloud. Le nouveau support augmentera les performances et la conformité du cloud des clients.

– Octobre 2018 – Fortinet a ajouté FortiWeb, ses machines virtuelles de solutions d’applications Web pour prendre en charge le cloud Oracle dans leur dernière version. Grâce à cette mise à jour, la société a étendu ses solutions de sécurité des applications Web sur les principales plates-formes cloud avec la prise en charge d’apportez votre propre licence.

Tendances clés du marché :

L’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché

– À l’ère numérique, les crimes financiers contre les banques et autres institutions de services financiers s’accélèrent rapidement. D’ici 2020, à l’échelle mondiale, la fraude par carte devrait atteindre 183,29 milliards de dollars.

– Le secteur BFSI aux États-Unis a plus d’un exaoctet de données stockées. Ces données ont été générées à partir de diverses sources, telles que les historiques de cartes de crédit/débit, les visites bancaires des clients, les volumes bancaires, les journaux d’appels, les transactions de compte et les interactions Web.

– En raison de la haute disponibilité d’une infrastructure adéquate, de la présence de nombreuses institutions financières mondiales, de l’adoption accrue des appareils IoT et des utilisateurs d’Internet, la croissance des solutions de renseignement sur les menaces dans la région nord-américaine devrait augmenter.

– De plus, la prolifération des services numériques et les avancées technologiques associées à l’adoption précoce des dernières technologies dans les secteurs bancaires complètent la croissance de la région.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial de la sécurité des applications comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

