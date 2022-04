Marché 2022 des contrôleurs de livraison d’applications (ADC) – F5 Networks, Inc., Fortinet, Inc., Juniper Networks, Inc., A10 Networks, Inc.

Le rapport sur le marché des contrôleurs de distribution d’applications (ADC) est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché des contrôleurs de livraison d’applications (ADC) était évalué à 2,40 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 3,40 milliards USD d’ici 2025, avec un TCAC de 6 % sur la période de prévision 2020-2025.

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : F5 Networks, Inc., Fortinet, Inc., Juniper Networks, Inc., A10 Networks, Inc., Array Networks, Inc., Citrix Systems, Inc., Radware Corporation, Akamai Technologies, Inc., Barracuda Networks, Inc., Piolink, Inc., Sangfor Technologies Inc.

Portée du marché :

Le contrôleur de livraison d’applications fournit des services d’application et contrôle les communications entre les clients et les serveurs d’applications. Le contrôleur est la fonction de gestion (ou de contrôle) du flux de données entre les systèmes informatiques, tels que les appareils clients et les services d’application, en optimisant les performances, la disponibilité et la sécurité des applications. Avec l’explosion du trafic Internet, des applications d’entreprise et du nombre d’appareils connectés à Internet, les contrôleurs de livraison d’applications fournissent l’intelligence frontale qui complète et améliore le flux des applications d’entreprise.

Les efforts croissants des entreprises pour améliorer l’agilité et la mobilité de l’entreprise, impliquant des solutions de réseau de livraison d’applications, devraient alimenter la demande de réseau de livraison d’applications (ADN). En raison de l’augmentation des applications cloud et du trafic de données, et du fait que les ADC font partie intégrante de l’ADN, les ADC devraient connaître un taux d’adoption plus élevé dans les réseaux de diffusion d’applications.

Actuellement, les gens utilisent plus de smartphones, de tablettes, etc., au lieu d’ordinateurs portables et d’ordinateurs pour surfer sur le Web, ce qui crée beaucoup de données. Les smartphones sont plus pratiques que les tablettes et les ordinateurs. Cela crée un écart de performances et d’expérience pour les utilisateurs mobiles, car ils accèdent à des sites Web et à des applications conçus pour les réseaux Internet à haut débit et les contrôleurs de livraison d’applications peuvent aider à optimiser les performances sur les réseaux mobiles.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Avril 2019 – Kemp Technologies a été acquis par Mill Point Capital. Cela aidera Mill Point à vendre et à fournir de manière agressive les solutions d’équilibrage de charge et de livraison d’applications de nouvelle génération à un plus grand nombre de clients à l’échelle mondiale. Cela leur donnera une présence mondiale.

Tendances clés du marché :

L’Asie-Pacifique enregistrera le CAGR le plus rapide

– L’Asie-Pacifique regroupe les principales économies du monde, à savoir l’Inde, la Chine et le Japon. La croissance des économies dans ces pays sera optimale pour le marché des contrôleurs de livraison d’applications. Les utilisateurs finaux des ADC, tels que BFSI, la santé et l’informatique, augmentent rapidement dans ces pays.

– Bien que l’évolution de l’Inde vers le paiement numérique soit nouvelle, elle continue de croître à un rythme effréné. Selon un rapport publié par le Credit Suisse sur les statistiques de paiement numérique, l’Inde connaît une forte pénétration de la vitesse d’Internet et de la sensibilisation des consommateurs au paiement numérique, et cela devrait augmenter à un rythme plus élevé. Ils prévoient également que d’ici 2023, l’industrie du paiement numérique en Inde représentera environ 1 000 milliards de dollars.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial des contrôleurs de livraison d’applications (ADC) comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

