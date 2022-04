Évaluation stratégique du marché de la cybersécurité 2022 – IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Dell Inc., Root9B LLC, Herjavec Group

Le rapport sur le marché de la cybersécurité est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché mondial de la cybersécurité était évalué à 161,07 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 363,05 milliards USD d’ici 2025, enregistrant un TCAC de 14,5 %, au cours de la période 2020-2025.

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Dell Inc., Root9B LLC, Herjavec Group, Check Point Software Technologies Ltd., Palo Alto Networks Inc., Broadcom Inc. (Symantec Corp.), Trend Micro Inc., Fortinet Inc. ., FireEye Inc., ProofPoint Inc., Imperva Inc., CyberArk Software Ltd, AVG Technologies NV

Portée du marché :

Les solutions de cybersécurité aident une organisation à surveiller, détecter, signaler et contrer les cybermenaces afin de maintenir la confidentialité des données. L’adoption de solutions de cybersécurité devrait croître avec la pénétration croissante d’Internet dans les pays en développement et développés et le besoin de solutions de sécurité a été fortement marqué par les secteurs privés des services financiers et bancaires, ainsi que par le secteur de la santé et de la défense aérospatiale.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Septembre 2019 – Le Cisco Webex Control Hub a lancé un pack de sécurité étendu disponible pour les utilisateurs et a permis aux clients de protéger les données contre les abus accidentels et les attaques malveillantes, tout en offrant la meilleure expérience utilisateur. Il regroupe les fonctionnalités complètes de Cisco Cloudlock CASB pour Webex Teams avec des fonctionnalités anti-malware Webex natives optimisées par Cisco Talos ClamAV dans Webex Cloud.

– Août 2019 – Check Point Software Technologies Ltd a annoncé le lancement d’une solution de sécurité des succursales Check Point pour transformer la connectivité des succursales d’entreprise avec des services de sécurité fournis par le cloud. Alors que les entreprises déplacent de plus en plus leurs charges de travail et applications de succursales sur site vers des applications SaaS, elles adoptent le réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) pour acheminer intelligemment le trafic vers les services cloud.

Tendances clés du marché :

L’Asie-Pacifique représentera la plus grande croissance du marché

– L’Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance du marché des solutions de cybersécurité au cours de la période de prévision. La forte présence de plusieurs opérateurs historiques sur le marché, associée aux récentes menaces de sécurité dans la région, devrait favoriser l’adoption de ces solutions.

– L’Inde a connu une augmentation rapide de l’enregistrement des cybercrimes, le pays se classant au cinquième rang en termes de piratages DNS globaux. Toujours selon Gemalto, l’Inde représente 37 % des violations mondiales en termes d’enregistrements compromis ou volés. De plus, le nombre croissant d’attaques de logiciels malveillants et de rançongiciels dans le pays est également un facteur important qui motive l’adoption de solutions de cybersécurité. Selon le rapport 2019 sur les menaces à la sécurité Internet de Symantec, l’utilisation de PowerScripts malveillants a augmenté de 1 000 % et les infections par ransomware des entreprises ont augmenté de 12 % en 2018.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: Le rapport sur le marché mondial de la cybersécurité comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

