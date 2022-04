Tendances émergentes du marché des réseaux de capteurs sans fil, opportunités commerciales et perspectives mondiales 2022 à 2025: ABB Ltd, Atmel Corporation, Siemens AG, ST Microelectronics, NXP Semiconductors

Le rapport sur le marché des réseaux de capteurs sans fil est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché des réseaux de capteurs sans fil était évalué à 46,76 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 123,93 milliards USD d’ici 2025, avec un TCAC de 17,64 % sur la période de prévision 2020-2025.

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : ABB Ltd, Atmel Corporation, Siemens AG, ST Microelectronics, NXP Semiconductors, General Electric Company, Emerson Electric Co., Analog Devices, Radiocrafts AS, Honeywell International Inc., Silicon Laboratories, Yokogawa Electric Corporation

– Mars 2018 – Lord Corporation a annoncé le lancement d’une nouvelle passerelle sans fil prête pour le réseau. Le nouvel agrégateur de données de capteur sans fil WSDA 2000 connecte les données de capteur à haut débit directement au cloud. En utilisant cela, les utilisateurs peuvent capturer jusqu’à 256 000 échantillons par seconde sur le réseau de capteurs sans fil, avec jusqu’à 4 000 échantillons par seconde par nœud.

– Novembre 2017 – Honeywell a lancé de nouveaux capteurs de gaz connectés pour soutenir des opérations industrielles sûres. Le nouveau Sensepoint XRL est un détecteur de gaz fixe qui surveille les opérations industrielles pour des gaz dangereux spécifiques, tels que le monoxyde de carbone ou le méthane.

Aperçu du marché:

Il existe de nombreuses applications du réseau de capteurs sans fil en robotique, telles que la détection robotique avancée, la coordination de plusieurs robots, la planification et la navigation de robots et la localisation de robots. L’utilisation d’un réseau de capteurs sans fil aide les robots d’intervention d’urgence à être conscients des conditions, telles que la surveillance des champs électromagnétiques, la détection des incendies de forêt, etc. la fiabilité avec les progrès des technologies de communication sont les facteurs importants qui animent le marché des réseaux de capteurs sans fil (WSN).

Portée du rapport

Les réseaux de capteurs sans fil sont de petite taille, des capteurs de communication sans fil à faible coût qui sont utilisés pour construire divers réseaux de surveillance et de contrôle, qui sont utilisés dans divers domaines, comme l’automatisation industrielle, le contrôle des processus, l’agriculture, les systèmes de surveillance des hôpitaux , suivi des actifs, détection du climat, etc.

Tendances clés du marché :

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part de marché

– L’Amérique du Nord est devenue le choix prioritaire des fournisseurs du marché étudié, car la région bénéficie grandement de la présence de l’infrastructure critique nécessaire à la solution.

– L’adoption d’usines intelligentes, la fabrication intelligente et la présence de nombreux fabricants de réseaux de capteurs sans fil industriels devraient stimuler la croissance du marché nord-américain dans un proche avenir.

– La présence d’un certain nombre d’acteurs clés, tels qu’ABB Ltd, Emerson Electric Co. et Honeywell International Inc. devrait également stimuler la croissance du marché dans cette région.

– De plus, l’industrie nord-américaine du fret ferroviaire essaie également de tirer parti des WSN à bord des wagons pour une surveillance et une alerte avancées. Dans les environnements ferroviaires, les WSN de trains de marchandises présentent une topologie en forme de chaîne linéaire de longueur significative.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial des réseaux de capteurs sans fil comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

