Chiffre d’affaires, état et perspectives du marché des capteurs de température biomédicaux 2022 à 2025 : TE Connectivity Ltd, Amphenol Advanced Sensors, Weed Instrument Co., Smiths Medical Inc.

Le rapport sur le marché des capteurs de température biomédicaux est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché des capteurs de température biomédicaux était évalué à 6,17 milliards USD en 2019, et il devrait atteindre une valeur de 8,36 milliards USD d’ici 2025, projetant un TCAC de 5,18% au cours de la période de prévision (2020-2025).

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : TE Connectivity Ltd, Amphenol Advanced Sensors, Weed Instrument Co., Smiths Medical Inc., Minco Products Inc., LumaSense Technologies Inc., Dwyer Instruments Inc., Analog Devices Inc., Texas Instruments Incorporated, Pyromation Inc.

Aperçu du marché:

– Au cours des dernières années, la demande de capteurs de température biomédicaux a augmenté, parallèlement à une application croissante dans le secteur de la santé. Cela est dû à une augmentation des investissements du gouvernement pour mettre en place une infrastructure de soins de santé sûre et fiable.

– Les capteurs de température sont essentiels dans l’industrie de la santé, car ils sont utilisés dans les chirurgies indolores ou sous anesthésie, les appareils de survie, la dialyse des reins défaillants, l’analyse des informations sanguines, la mesure de la température de l’oxygène pour les systèmes de survie, la surveillance de la température pour les nouveau-nés et les patients dans les soins intensifs, la mesure numérique de la température, la surveillance des greffes d’organes et de nombreuses autres chirurgies sous-optimales.

– Les capteurs de température peuvent être utilisés pour mesurer non seulement la température, mais également un certain nombre d’autres paramètres physiques. Ils sont souvent appliqués dans les capteurs de débit calorimétriques, c’est-à-dire pour mesurer le débit sanguin ou respiratoire. Le flux sanguin cutané (SBF) ou perfusion cutanée est un phénomène complexe qui se produit dans les capillaires.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Septembre 2018 – TE Connectivity a lancé le TE Store en ligne, qui offre aux clients la possibilité d’acheter des produits vedettes directement via TE.com ou par l’intermédiaire de distributeurs sélectionnés, ainsi qu’un accès instantané aux prix des produits, des mises à jour quotidiennes sur la disponibilité des produits et une expédition et une livraison flexibles options.

Tendances clés du marché :

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché

– En raison du besoin croissant de services médicaux aux États-Unis, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance lucrative, car les fournisseurs de capteurs médicaux se concentrent sur le développement d’équipements à haute valeur ajoutée répondant aux besoins croissants. D’autre part, des directives gouvernementales strictes dans toute la région, ainsi que le secteur de la santé en pleine croissance, devraient déclencher la croissance du marché dans cette région.

– Les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 5,3 % en 2018, reflétant la hausse des prix des biens et services médicaux et la hausse des coûts des médicaments. Cette augmentation représente un changement radical par rapport aux dépenses de 2017, que l’agence américaine Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) estime avoir augmenté de 4,6 % en 2018, pour atteindre près de 3,5 billions de dollars.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial des capteurs de température biomédicaux comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

