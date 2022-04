Marché des services de centre de données 2022 Perspectives et perspectives concurrentielles – Fujitsu Ltd, Reliance Group, Capgemini SE, HCL Technologies Limited, Nokia Corporation, Sify Technologies Limited, IBM Corporation

Le rapport sur le marché des services de centre de données est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché des services de centre de données était évalué à 48,90 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 105,6 milliards USD d’ici 2025, avec un TCAC de 13,69 % sur la période de prévision 2020-2025.

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : Fujitsu Ltd, Reliance Group, Capgemini SE, HCL Technologies Limited, Nokia Corporation, Sify Technologies Limited, IBM Corporation, Cisco Systems Inc, Hewlett Packard Enterprise Company, Hitachi Ltd, Equinix Inc., Huawei Technologies Co. Ltd, Schneider Electric SE, Vertiv Co., NTT Communications, Larsen & Toubro Infotech, Telef — nica SA, Nlyte Software, Lenovo Group Ltd

Portée du rapport

Le service de centre de données est un environnement qui assure le traitement, la mise en réseau et le stockage des données. Avec la tendance à traiter les données comme un atout, le marché des services de données devrait connaître une croissance saine. L’automatisation de l’industrie et les entreprises numériques se développent et ces entreprises peuvent avoir besoin d’une énorme quantité de données pour leur activité. L’Amérique du Nord étant la région la plus avancée, les services de centre de données sont en demande. Cependant, dans le même temps, l’Asie-Pacifique se développe également en raison de la présence de l’Inde et de la Chine. Ces deux pays dominent l’économie par une population croissante.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Avril 2019 – Qualcomm a lancé la famille de puces d’inférence IA pour centres de données, « Cloud AI 100 ». La famille de produits ASIC peut se présenter sous une variété de facteurs de forme et de points de conception thermique pour différents cas d’utilisation. Cette puce est améliorée avec des fonctionnalités sophistiquées d’IA pour fournir de bonnes performances aux appareils .

Tendances clés du marché :

L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé

– L’Inde est l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde et devrait stimuler la croissance des centres de données publics basés sur le cloud. L’industrie informatique domine le marché indien, en tant que plus grand employeur du secteur privé du pays, où les centres de données sont largement utilisés, propulsant ainsi la croissance du marché.

– Le gouvernement indien a étendu les exonérations fiscales au secteur informatique pour les parcs technologiques de logiciels de l’Inde (STPI) et les zones économiques spéciales (SEZ). En outre, l’Inde offre une facilité de procédure et un dédouanement à guichet unique pour la mise en place d’installations. Le gouvernement indien met en place un fonds de 745,82 millions de dollars pour réaliser les secteurs potentiels.

– De plus, la Chine a également connu une augmentation de ses plateformes hyper-scale, en raison de laquelle la fourniture de services de centre de données pour les plateformes hyper-scale chinoises est devenue nécessaire

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial des services de centre de données comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

