Marché LiDAR 2022 Analyse concurrentielle et développements mondiaux – Sick AG, Teledyne Optech, Velodyne LiDAR, Quanergy Systems Inc., Quantum Spatial Inc., 3D Laser Mapping Ltd, Faro Technology Inc., Leica Geoystems

Le rapport LiDAR Market est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché du lidar était évalué à 2,25 milliards USD en 2019, et il devrait atteindre une valeur de 4,61 milliards USD d’ici 2025 à un TCAC de 12,76 %, au cours de la période de prévision (2020-2025).

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : Sick AG, Teledyne Optech, Velodyne LiDAR, Quanergy Systems Inc., Quantum Spatial Inc., 3D Laser Mapping Ltd, Faro Technology Inc., Leica Geoystems AG, RIEGL Laser Measurement Systems GmbH, Topcon Positioning Systems Inc., Trimble Navigation Ltd, Denso Corporation, Innoviz Technologies Ltd, Neptec Technologies Corp., Phantom Intelligence Inc.

Portée du rapport

LIDAR, qui signifie détection et télémétrie de la lumière, est une méthode de télédétection qui utilise la lumière sous la forme d’un laser pulsé pour mesurer les distances (distances variables) par rapport à la Terre. Les progrès du balayage laser, du GPS et de la bande passante ont permis de nouvelles applications lidar, telles que le lidar mobile connu pour le balayage laser mobile (MLS), qui est utilisé pour la cartographie, l’ingénierie et les applications de conduite autonome.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Décembre 2018 – Velodyne a ajouté Nikon Corporation en tant qu’investisseur stratégique pour une alliance commerciale à multiples facettes. Cela a donné un calendrier avancé pour la fabrication et la production en série de lidar pour le marché mondial de la sécurité autonome et avancée.

– Août 2018 – Sick AG a lancé une nouvelle gamme de capteurs de détection de lumière et de télémétrie de haute précision. Avec le lancement des capteurs LiDAR infrarouges LMS1000 et MRS1000, la société a relevé la barre en matière de télédétection et de télémétrie haute précision et fiable.

Tendances clés du marché :

L’Amérique du Nord devrait détenir une part importante du marché

– L’Amérique du Nord domine le marché du lidar, en raison de la demande croissante de technologie d’imagerie 3D aux États-Unis et au Canada. De plus, l’adoption accrue du lidar dans les agences gouvernementales devrait en outre alimenter la croissance du marché.

– Les investissements croissants des géants commerciaux en Amérique du Nord, tels que General Motors, Google Inc. et Apple Inc., dans l’ADAS et les voitures sans conducteur offrent de nouvelles opportunités pour les petits systèmes lidar polyvalents et à faible coût.

– De plus, les grandes entreprises du marché, telles que Trimble, Faro et Velodyne sont basées aux États-Unis, ce qui est un autre facteur important pour la part importante du marché nord-américain.

– En outre, l’industrie de la défense américaine a augmenté ses dépenses militaires et de défense, ce qui a créé des opportunités pour le lidar de proliférer dans l’industrie. Les principaux acteurs présentés incluent Quantum Spatial (aérométrique), Faro Technology, Geodigital, Trimble Navigation Limited, Leica Geosystems, etc.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: Le rapport sur le marché mondial LiDAR comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

