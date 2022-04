Perspectives du marché de la sécurité des terminaux 2022 et scénario commercial – Carbon Black Inc., Cisco Systems Inc., Cylance Inc., McAfee LLC, CrowdStrike Inc., Trend Micro Inc., Broadcom Inc.

Le rapport Marché de la sécurité des terminaux est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché de la sécurité des terminaux était évalué à 12,29 milliards USD en 2019, et il devrait atteindre une valeur de 21,64 milliards USD d’ici 2025, à un TCAC de 9,92 %, au cours de la période de prévision (2020-2025).

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : Carbon Black Inc., Cisco Systems Inc., Cylance Inc., McAfee LLC, CrowdStrike Inc., Trend Micro Inc., Broadcom Inc. (Symantec Corporation), Palo Alto Networks Inc., RSA Security LLC, FireEye Inc. , SentinelOne Inc., Sophos Group PLC, Microsoft Corporation, Kaspersky Lab Inc., Panda Security SL, ESET LLC, Fortinet Inc., Avast Software SRO, Bitdefender LLC

Aperçu du marché:

L’utilisation par les entreprises de solutions de sécurité des terminaux basées sur le SaaS ou sur le cloud continue d’augmenter, en raison de divers avantages, tels que les économies de coûts grâce au stockage dans le cloud, l’évolutivité informatique et les faibles besoins de maintenance.

– Le nombre croissant d’appareils mobiles et de terminaux d’entreprise et l’accès aux données critiques de l’entreprise ont créé une énorme demande de solutions de sécurité des terminaux sur le marché, ce qui devrait stimuler le marché.

– Le nombre croissant de cas de violation de données dans le monde est l’un des facteurs les plus importants, obligeant les entreprises à adopter des techniques de sécurité plus décentralisées et basées sur la périphérie, ce qui stimule la demande de sécurité des terminaux. Une fois que l’attaquant a compromis un point de terminaison, il se propage latéralement à d’autres systèmes et comptes jusqu’à ce qu’il atteigne son objectif principal.

Portée du rapport La

sécurité des terminaux est une approche centralisée pour protéger tous les terminaux – serveurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, smartphones et autres appareils IoT connectés au réseau informatique de l’entreprise contre les cybermenaces. Le marché est composé de solutions qui sécurisent tous les terminaux des organisations, protégeant contre la menace, qui comprend les logiciels malveillants et les tentatives d’intrusion réseau entrantes. Avec le nombre croissant de mobiles et d’autres appareils tactiles, tels que les tablettes et les points de vente, les entreprises de sécurité des terminaux conçoivent des logiciels avec une flexibilité de gestion accrue.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Février 2019 – Symantec, un fournisseur de plate-forme de protection des terminaux, a annoncé son acquisition de Luminate pour une sécurité hybride. Cette technologie peut aider Symantec à étendre la puissance de la cyberdéfense intégrée dans la génération cloud avec un accès complet à la protection, à la surveillance et à la visibilité continue.

– Janvier 2019 – Sophos annonce l’acquisition de DarkBytes pour MDR (Managed Detection and Response services). Sophos peut faire appel à ses partenaires pour proposer ces offres de sécurité managée. La qualité et l’ingénierie de l’étape DarkBytes devraient accélérer les arrangements de Sophos pour présenter des services de sécurité gérés dans le monde entier qui peuvent éventuellement couvrir les terminaux, les pare-feu et les appareils mobiles, les points d’accès sans fil, etc.

Tendances clés du marché :

– L’Amérique du Nord est la principale plaque tournante de toutes les grandes entreprises du monde. L’expansion du secteur de la vente au détail et la croissance de l’IdO stimulent la demande d’appareils intelligents et de mobiles dans la région.

– De plus, en raison de la pénétration croissante des smartphones et du nombre croissant de transactions en ligne, la demande de logiciels de sécurité pour appareils mobiles devrait augmenter.

– Par conséquent, les cyberattaques en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, augmentent rapidement et ont atteint un niveau record, en raison du nombre croissant d’appareils connectés dans la région. Dans cette région, en raison de l’adoption massive des plateformes numériques et de la tendance croissante à la mobilité de la main-d’œuvre, les violations de données attirent de plus en plus l’attention.

– Avec cette montée en puissance des appareils mobiles intelligents, la sécurité des terminaux devient importante pour les organisations de la région.

