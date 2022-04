Analyse du marché des logiciels de gestion des identités et des accès dans le cloud 2022 par les principaux acteurs – IBM Corporation, Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Okta Inc., Centrify Corporation

Le rapport sur le marché des logiciels de gestion des identités et des accès dans le cloud est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché des logiciels de gestion des identités et des accès dans le cloud était évalué à 2925,55 millions USD en 2019, et il devrait atteindre une valeur de 8127,70 millions USD d’ici 2025, à un TCAC de 18,77% sur la période de prévision (2020-2025).

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : Cyberark Software Ltd, Broadcom Inc. (CA Technologies), IBM Corporation, Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Okta Inc., Centrify Corporation, Sailpoint Technologies Holdings Inc., Auth0 Inc., Dell Technologies Inc.

Aperçu du marché:

– La technologie cloud de gestion des identités et des accès (IAM) est utilisée pour initier, capturer, enregistrer et gérer plusieurs identités d’utilisateurs et leurs autorisations d’accès. Tous les utilisateurs sont authentifiés, autorisés et évalués, conformément aux politiques de l’entreprise et à leurs rôles respectifs.

– La technologie cloud modifie la façon dont les entreprises travaillent, stimulée par la rentabilité et les économies d’échelle. Cependant, le manque de mesures de sécurité appropriées peut compromettre les avantages du cloud computing. Cela nécessite un besoin fondamental de solutions de sécurité, y compris la sécurité des crimes liés à l’identité, et par conséquent, stimule le marché de la gestion des identités et des accès dans le cloud.

– Parmi les types de déploiement de cloud utilisés sur le marché, le cloud public représentait la plus grande part de marché, en raison de leur adoption accrue dans différents secteurs verticaux. Cependant, le déploiement du cloud hybride devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de l’adoption croissante par les petites et moyennes entreprises.

Portée du rapport

Le marché de la gestion des identités et des accès dans le cloud comprend des solutions de gestion des identités et des accès basées sur le cloud, qui incluent les logiciels déployés sur le cloud et utilisés pour prévenir les menaces d’identité dans une entreprise. Les secteurs verticaux des utilisateurs finaux comprennent l’informatique et les télécommunications, la santé, la BFSI, les médias et le divertissement, la vente au détail et l’éducation.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Avril 2018 – Cyberark a annoncé avoir amélioré ses capacités d’automatisation du cloud en incorporant des AMI CyberARK et des modèles de formation Cloud AWS pour fournir une protection avancée, en particulier dans les environnements cloud dynamiques.

– Mars 2018 – IBM s’est associé à Cloudflare, une startup technologique d’un milliard de dollars basée à San Francisco, pour fournir un nouvel ensemble d’offres de cybersécurité à ses clients de cloud computing. La combinaison de ces deux géants peut simplifier les choses pour les utilisateurs finaux.

Tendances clés du marché :

L’Amérique du Nord occupe la plus grande part de marché

– La plupart des organisations cloud avancées dans le monde sont originaires de la région nord-américaine, ainsi que le nombre élevé de startups (dont le mode de déploiement préféré d’une solution est le cloud).

– Parallèlement à l’adoption la plus élevée de services logiciels basés sur le cloud, l’UIT (Union internationale des télécommunications) rapporte également que la région nord-américaine est très proactive et engagée envers la cybersécurité.

– De plus, les avantages, tels que la réduction des CAPEX et les déploiements plus rapides des mises à jour, sont parmi les principales raisons de l’adoption de solutions de gestion des identités basées sur le cloud dans la région nord-américaine.

– L’adoption majeure de l’IAM basée sur le cloud dans la région est observée dans le secteur BFSI, et elle pourrait continuer à augmenter, car les fraudes et les violations de cartes de crédit représentaient une part importante du nombre total de vols d’identité, comme l’a rapporté le consommateur américain réseau sentinelle.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial des logiciels de gestion des identités et des accès dans le cloud comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

