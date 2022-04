Perspectives précises du marché des masques photo laser 2022 – KLA-Tencor Corporation, Applied Materials Inc., Photronics Inc., Nippon Filcon Co.

Le rapportMarché des masques photo laser est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché des masques photo laser devrait enregistrer un TCAC supérieur à 2 % sur la période de prévision (2020-2025).

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : KLA-Tencor Corporation, Applied Materials Inc., Photronics Inc., Nippon Filcon Co. Ltd, Compugraphics, Toppan Printing Co. Ltd, SK-Electronics Co. Ltd, Hoya Corporation, LG Innotek Co. Ltd, Taiwan Mask Corporation

Aperçu du marché:

Un photomasque est une plaque de silice fondue, recouverte d’un motif de zones opaques, transparentes et déphasantes qui sont projetées sur des tranches lors du processus de lithographie pour définir la disposition d’une couche d’un circuit intégré.

– Comme les transistors sont devenus de plus en plus petits, les photomasques sont devenus plus complexes, pour transférer le motif sur des tranches de silicium avec précision. Le processus de création de photomasques est devenu en conséquence plus avancé, car même de légers défauts dans un photomasque peuvent avoir un impact sur les performances des dispositifs en silicium.

– Vérifier qu’un motif de photomasque est sans défaut est très critique, en particulier dans le cas de puces à revenus élevés. Chaque puce est le produit final du processus de lithographie à semi-conducteur, une partie intégrante étant la lithographie optique activée par une source de lumière. Les sources de lumière utilisées pour ces photomasques sont des sources de lumière ultraviolette profonde (DUV) et ultraviolette extrême (EUV).

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Octobre 2018 – Heidelberg Instruments a lancé l’ULTRA Semiconductor Laser Mask Writer, la solution la plus économique pour la production de photomasques avec un nœud de conception de 150 nm. Avec son débit élevé, sa taille de fonctionnalité minimale, son excellente superposition, son alignement de 2e couche et son uniformité de CD, ULTRA est idéal pour répondre à diverses applications dans l’industrie des semi-conducteurs.

– Mars 2018 – Orbotech Ltd et KLA-Tencor Corporation ont conclu un accord selon lequel KLA-Tencor peut acquérir Orbotech afin de diversifier considérablement la base de revenus de KLA-Tencor Corporation. Cet accord vise à répondre aux opportunités de marché dans les domaines à forte croissance des circuits imprimés, des écrans plats et de la fabrication de semi-conducteurs.

Tendances clés du marché :

– Les pays d’Asie-Pacifique sont les principales régions de l’industrie des semi-conducteurs. La Chine et la Corée du Sud sont les pays leaders sur le marché des photomasques. Ces pays abritent la plupart des principales entreprises de fabrication de produits électroniques.

– De plus, la Chine connaît une demande massive de composants semi-conducteurs, en particulier de puces intégrées. Le gouvernement chinois a également apporté quelques changements à sa politique pour encourager le développement de l’industrie nationale des semi-conducteurs.

– De plus, les foires commerciales contribuent également de manière significative à la croissance de la région sur le marché. Photomask Japan est un symposium international et une exposition technique sur les photomasques et la lithographie au Japon. Le symposium vise à réunir des ingénieurs et des chercheurs du monde entier dans le domaine des photomasques, des masques NGL et des technologies connexes pour discuter des progrès récents, des applications et des tendances futures.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial des masques photoélectriques laser comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

