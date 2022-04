Marché de l’analyse de réseau 2022 Recherche et développements mondiaux avec Scope- Accen-ture PLC, Cisco Systems Inc., Hewlett Packard Enterprise Company, IBM Corporation, Juniper Networks Inc.,

Le rapport sur le marché de l’ analyse de réseau est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché de l’analyse de réseau était évalué à 1803,52 millions USD en 2019 et devrait atteindre 5456,35 millions USD en 2025, enregistrant un TCAC de 20,12% sur la période de prévision (2020-2025).

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : Acce-nture PLC, Cisco Systems Inc., Hewlett Packard Enterprise Company, IBM Corporation, Juniper Networks Inc., SAS Institute Inc., Sandvine Corporation, Alcatel-Lucent Enterprise SA, Tibco Software Inc., Bradford Networks Inc., Ericsson Inc., Nokia Corporation, Allot Communication

Aperçu du marché:

Le marché de l’analyse de réseau devrait connaître un taux de croissance important dans un avenir proche, en raison du besoin croissant de réseaux autonomes et autogérés.

– Le trafic IP mondial devrait augmenter de manière exponentielle dans les années à venir, car les communications réseau deviennent un élément essentiel de plusieurs modèles commerciaux pour les entreprises de communication d’aujourd’hui.

– Par conséquent, il est nécessaire d’améliorer la fiabilité du réseau et d’éliminer les perturbations. L’adoption croissante de l’analyse de réseau par les fournisseurs de services cloud (qui sont confrontés à des défis pour maintenir les normes d’accord de niveau de service (SLA) et faire face aux paramètres de service de qualité supérieure et de qualité d’expérience (QuE)) devrait augmenter le taux d’adoption du réseau analytique.

Portée du rapport



L’analyse de réseau est l’application des principes et des outils du Big Data à la gestion et à la sécurité des réseaux de données. Les organisations avec des réseaux très complexes ou des exigences de sécurité de haut niveau sont les plus susceptibles d’adopter des outils d’analyse de réseau. L’analyse de réseau a besoin de tous les équipements du Big Data destinés aux utilisateurs. Ces fonctionnalités comprennent des tableaux de bord étendus, des requêtes et des rapports ad hoc robustes, ainsi que des outils de visualisation flexibles et interactifs pour explorer les relations, les tendances et les événements anormaux.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

Septembre 2017 – IBM et VMware ont annoncé que plus de 1 400 entreprises intègrent leurs services d’analyse basés sur le cloud, IBM Cloud. Pour aller plus loin dans leur partenariat, IBM lance les solutions de contrôle et de visibilité du réseau de F5 Networks et Fortinet.

Tendances clés du marché :

– La région devrait occuper la plus grande part de marché, mais devrait afficher un taux de croissance modéré, en raison de l’adoption précoce de l’analyse de réseau par les principaux acteurs de la région.

– La disponibilité de la technologie et de l’infrastructure, l’augmentation des attaques de cyber-malware sur les réseaux de la région et le taux d’adoption de la technologie plus élevé devraient contribuer à la croissance du marché dans la région. De plus, la région compte les principales sociétés de télécommunications au monde, comme AT&T et Verizon, qui utilisent largement l’analyse de réseau.

– En outre, la région, en particulier les États-Unis, connaît une augmentation du nombre de startups d’analyse basées sur le cloud axées sur l’analyse de réseau. Cela devrait aider à maintenir la domination des régions dans les années à venir.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial de l’analyse de réseau comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

