Marché de la blockchain en tant que service 2022 Évaluation stratégique et perspectives de croissance – Microsoft Corporation, Hewlett-Packard Enterprise, IBM Corporation, SAP SE

Le rapport Marché de la blockchain en tant que service est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché de la blockchain en tant que service était évalué à 420,50 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 982,80 milliards USD d’ici 2025, avec un TCAC de 15,2 % sur la période de prévision 2020-2025.

Renseignez-vous gratuitement Exemple de copie de ce rapport : (tarif 25 % de réduction)

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01091745197/blockchain-as-a-service-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025/inquiry?Mode=S48

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : Microsoft Corporation, Hewlett-Packard Enterprise, IBM Corporation, SAP SE, Stratis, Amazon Web Services, Oracle Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd, Blockstream Inc., PayStand Inc.

Portée du rapport

Blockchain-as-a-service est idéal pour les organisations qui externalisent leurs aspects technologiques et ne sont pas impliquées dans la compréhension du mécanisme de fonctionnement de la blockchain. Le marché gagne du terrain auprès des PME, en raison de la flexibilité de la nature des transactions, et aussi, car il est soutenu par des fonctionnalités de sécurité et rentables. Des services de blockchain efficaces sont nécessaires pour sécuriser l’identité des entités numériques et l’authentification en ligne des identités personnelles, ce qui stimule la demande d’offres de blockchain en tant que service.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Mars 2019 – Tata Consultancy Services (TCS) a collaboré avec Microsoft et la technologie R3 (R3), pour adopter une plate-forme blockchain intersectorielle évolutive. Certaines des solutions d’ancrage qui sont construites sur ces plates-formes comprennent le marché des compétences, la lutte contre la contrefaçon des produits de luxe, la mobilité abordable et l’infrastructure de télécommunications partagée pour la 5G, ainsi que les programmes de fidélité et de récompenses.

– Février 2019 – IBM a rendu la solution IBM Food Trust « généralement disponible », et la dernière entreprise à expérimenter cette solution est Albertsons Companies, la deuxième plus grande entreprise de supermarchés au monde, en termes de ventes.

Tendances clés du marché :

L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé

– Après mai 2018, le gouvernement chinois a promu l’adoption de la technologie blockchain, en raison de ses multiples avantages. La majorité des opérations minières ont lieu en Chine.

– L’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions TIC (technologies de l’information et des communications), Huawei, a annoncé le lancement de son service de blockchain basé sur l’hyperledger en avril 2018, en Chine, pour permettre aux entreprises de développer des contrats intelligents sur un réseau de registre distribué pour plusieurs utilisations -scénarios de cas.

– De plus, en Thaïlande, le gouvernement a positivement accepté les projets de crypto-monnaie. Les régulateurs thaïlandais ont établi des licences de crypto-monnaie en 2018, pour permettre les échanges et les ICO. Des directives claires et spécifiques ont été établies pour les entreprises étrangères de blockchain.

Parcourir la description complète du rapport et la table des matières :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/01091745197/blockchain-as-a-service-market-growth-trends-and-forecast-2020-2025?Mode=S48

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: Le rapport sur le marché mondial de la blockchain en tant que service comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Raisons d’acheter ce rapport :

– La feuille d’estimation de marché (ME) au format Excel

– 3 mois d’accompagnement des analystes

Achetez le rapport complet @ :

https://www.marketinsightsreports.com/report/purchase/01091745197?mode=su?Mode=S48

Nous proposons également la personnalisation du rapport en fonction des exigences spécifiques du client :

– Analyse gratuite au niveau des pays pour les 5 pays de votre choix.

– Analyse concurrentielle gratuite de 5 acteurs clés du marché.

– 40 heures d’analyse gratuites pour couvrir tout autre point de données.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com