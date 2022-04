Marché des chipsets multimédias 2022 Demandes croissantes et perspectives commerciales – NVIDIA Corporation, Intel Corporation, Qualcomm Inc., Cirrus Logic Inc., Advanced Micro Devices Inc., DSP Group Inc., Apple Inc.

Le rapport sur le marché des chipsets multimédias est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché des chipsets multimédias a été évalué à 32,07 milliards USD en 2019, pour atteindre 44,86 milliards USD d’ici 2025, et enregistrant un TCAC de 6,94 % au cours de la période de prévision (2020-2025).

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : NVIDIA Corporation, Intel Corporation, Qualcomm Inc., Cirrus Logic Inc., Advanced Micro Devices Inc., DSP Group Inc., Apple Inc., Broadcom Corporation, Realtek Semiconductor Corporation, Marvell Technology Group Ltd, Samsung Group, MediaTek Inc. ., ST Microélectronique

Aperçu du marché:

– Alors que l’amélioration des installations Internet à travers le monde a permis aux consommateurs de diffuser plus facilement des vidéos en ligne, augmentant considérablement leur nombre au cours des dernières années, les chipsets graphiques ont toujours détenu la plus grande part de revenus sur le marché des chipsets multimédias.

– En outre, l’augmentation de l’adoption d’appareils portables, en raison de problèmes de santé chez la génération du millénaire, devrait également augmenter la croissance du marché.

– L’augmentation du revenu disponible, associée à une adoption élevée des avancées technologiques dans les économies en développement, devrait favoriser la croissance du marché.

– Par exemple, en décembre 2018, Qualcomm Technologies a annoncé son modem de nouvelle génération spécialement conçu pour les applications Internet des objets (IoT), telles que les trackers d’actifs, les moniteurs de santé, les systèmes de sécurité, les capteurs de ville intelligente et les compteurs intelligents, ainsi comme une gamme de trackers portables. Ce modem est économique et consomme 70% de batterie en moins par rapport à son prédécesseur

Portée du rapport

La pénétration croissante de la connexion Internet haut débit, la demande croissante de matériel fonctionnel dans divers appareils mobiles et portables, combinées au potentiel de croissance élevé des chipsets multimédias dans l’industrie du jeu, sont des facteurs majeurs qui animent le marché des chipsets multimédias. Ceci est pris en charge par le décodeur, et l’IPTV stimule également la demande de chipsets multimédias. La Chine compte le plus grand nombre d’utilisateurs de smartphones au monde et disposait d’une énorme base d’abonnements pour les IPTV, ce qui en fait un marché clé pour les lecteurs de chipsets multimédias.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Août 2018 – Qualcomm avait annoncé sa prochaine plate-forme mobile phare, dotée d’un système sur puce (SoC), construit sur le nœud de processus 7 nm. Le SoC 7 nm peut être associé au modem Qualcomm Snapdragon X50 5G, qui devrait être la première plate-forme mobile compatible 5G pour les smartphones et autres appareils mobiles.

Tendances clés du marché :

L’Asie-Pacifique restera un marché lucratif pour les chipsets multimédias

– L’Asie-Pacifique connaît une demande accrue d’appareils portables, de décodeurs et de téléviseurs IP, qui constituent les deux secteurs d’application les plus lucratifs pour les sociétés de chipsets multimédias. Les chipsets multimédias nécessitent également des investissements élevés pour la fabrication de SoC dans la région, ce qui complète le fait que l’APAC est une plaque tournante mondiale pour les entreprises de semi-conducteurs.

– En outre, l’augmentation de l’adoption des services 5G dans des pays tels que la Chine et l’Inde devrait aider le marché.

– Selon la GSMA, au niveau mondial, 1,2 milliard de personnes devraient avoir accès aux réseaux 5G d’ici 2025, et un tiers d’entre elles se trouveront probablement en Chine. Dans toute la région, les gouvernements, en collaboration avec les fabricants de puces et les vendeurs de smartphones, font de leur mieux pour les technologies 5G.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial des chipsets multimédias comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

