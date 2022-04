Marché des systèmes de transport intelligents 2022 Perspectives et développements complets – Siemens AG, Thales Group, IBM Corporation, Garmin International Inc, Addco LLC

Le rapport sur le marché des systèmes de transport intelligents est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché des systèmes de transport intelligents était évalué à 22,88 milliards USD en 2019 et devrait atteindre une valeur de 30,65 milliards USD d’ici 2025, avec un TCAC de 5,11 % sur la période de prévision (2020-2025).

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : Siemens AG, Thales Group, IBM Corporation, Garmin International Inc, Addco LLC, TomTom NV, Cubic Corporation, FLIR Systems, Lanner Electronics Inc., Denso Corporation

Aperçu du marché:

– Les systèmes de transport intelligents font référence aux technologies de pointe appliquées aux véhicules, aux infrastructures et aux systèmes d’exploitation, qui rendent les véhicules intelligents. Comme les technologies STI sont utilisées dans diverses industries au-delà du transport et de la logistique, la demande pour de tels systèmes augmente rapidement.

– Les réglementations et initiatives gouvernementales sont les moteurs les plus importants de la croissance et du développement du marché des systèmes de transport intelligents. Avec les préoccupations croissantes en matière de sécurité routière et l’augmentation des vols de véhicules, les gouvernements du monde entier, en particulier aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Brésil, entre autres, imposent l’installation de dispositifs télématiques et de sécurité installés en usine dans les véhicules.

Portée du rapport



Le système de transport intelligent (STI) est l’application des technologies de détection, d’analyse, de contrôle et de communication dans les transports afin d’améliorer la sécurité, la mobilité et l’efficacité. Ils peuvent être appliqués à différents modes de transport comme les routes, les chemins de fer, les voies aériennes.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Janvier 2019 – Le Department for Infrastructure (DfI) d’Irlande du Nord a attribué à Siemens un contrat de quatre ans. Le contrat couvre à la fois la maintenance et le développement des systèmes de gestion du trafic existants, qui sont en grande partie situés à Belfast.

Tendances clés du marché :

– L’Amérique du Nord est le marché le plus avancé pour les STI. La région est équipée de plusieurs systèmes STI en place, afin de gérer le trafic croissant et le système de transport public.

– La région connaît une croissance exponentielle des ventes de drones commerciaux, tandis que des pays comme les États-Unis imposent des lois strictes sur les pilotes et les enregistrements de drones. On s’attend donc à ce qu’il crée une énorme demande de systèmes STI dans le secteur des voies aériennes au cours de la période de prévision.

– Dans le cas des véhicules routiers de tourisme et commerciaux, l’Amérique du Nord a une forte demande d’appareils de communication dédiés à courte portée qui évitent les embouteillages, ce qui, en fin de compte, stimule la demande de systèmes STI dans la région.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial des systèmes de transport intelligents comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

