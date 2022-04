Marché de l’analyse des défaillances Évaluations stratégiques et scénario commercial 2022 – Presto Engineering Inc., IBM Corporation (IBM Global Services), Rood Microtec GmbH, EAG Inc., MASER Engineering BV

Le rapport sur le marché de l’ analyse des défaillances est une compilation d’informations de première main, d’évaluations qualitatives et quantitatives par des analystes du secteur, de contributions d’experts du secteur et de participants du secteur tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances du marché parent, des indicateurs macroéconomiques et des facteurs déterminants, ainsi que de l’attractivité du marché selon les segments. Le rapport cartographie également l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques.

Le marché de l’analyse des défaillances était évalué à 7,65 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 11,79 milliards USD d’ici la fin de 2025, enregistrant un TCAC de 7,50 % au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel :

Principales entreprises : Presto Engineering Inc., IBM Corporation (IBM Global Services), Rood Microtec GmbH, EAG Inc., MASER Engineering BV, NanoScope Services Ltd, CoreTest Technologies, TEC Materials Testing, McDowell Owens Engineering Inc., Leonard C Quick & Associates Inc., Crane Engineering, Exponent Inc.

Aperçu du marché:

– L’analyse des défaillances est un processus dans lequel un produit défectueux est étudié/examiné pour déterminer ce qui l’a causé. Les analystes des défaillances utilisent plusieurs méthodes, par exemple l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets (FMEA), les diagrammes en arête de poisson d’Ishikawa ou l’analyse par arbre de défaillances (FTA).

– Comprendre ce qui a causé la défaillance d’un produit peut aider à améliorer les versions de prochaine génération du produit ou d’autres produits. En effectuant une analyse de défaillance sur un produit, des informations critiques sur le processus de conception, les processus de fabrication, les propriétés des matériaux ou les conditions de service réelles peuvent être déterminées, afin de rendre le produit plus sûr ou d’améliorer la prochaine itération.

La portée de l’

analyse du rapport de défaillance est l’investigation systématique d’une défaillance de pièce avec pour objectif de déterminer les causes profondes de la défaillance et les actions correctives nécessaires pour prévenir de futures défaillances. Les techniques d’analyse des défaillances sont utilisées dans divers secteurs verticaux d’utilisateurs finaux tels que l’automobile, le pétrole et le gaz, la défense, etc.

Nouvelles et mises à jour de l’industrie :

– Mars 2018 – Intertek a lancé les services de test de blanchiment commercial pour les textiles. Ces services simulent les conditions réelles de lavage commercial afin de déterminer le meilleur soin pour les textiles lavés à plusieurs reprises.

– Janvier 2018 – Elements a acquis Metals Testing Company (MTC) pour renforcer la plateforme de tests non destructifs aérospatiaux du Groupe.

Tendances clés du marché :

L’Amérique du Nord occupe la plus grande part de marché

– L’Amérique du Nord, principalement grâce aux États-Unis, est l’un des premiers à adopter les techniques d’analyse des défaillances, introduites à l’origine pour s’assurer qu’aucune perturbation majeure ne se produise dans les modèles commerciaux existants.

– Le pays abrite la majorité des industries dominantes. Par exemple, le secteur automobile du pays est dirigé par General Motors et Ford, qui dépendent fortement de l’automatisation.

– De plus, les États-Unis sont l’un des leaders en termes de production de pétrole brut et possèdent plusieurs plates-formes pétrolières réparties sur tout le continent nord-américain. Après les effets dévastateurs de divers accidents de plates-formes pétrolières, le plus notable étant la marée noire de Deepwater Horizon survenue en 2010, déversant plus de 4,5 millions de barils de pétrole dans la mer en raison d’une défaillance mécanique, le besoin de techniques d’analyse des défaillances se fait davantage sentir. vivement.

Quelles sont les influences du marché qui sont expliquées dans le rapport ?

-Développements stratégiques clés: l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et échelle régionale.

-Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

-Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial de l’analyse des défaillances comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

